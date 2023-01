Taux de croissance attendu de 7,1% de l’industrie du marché de la literie pour animaux de compagnie d’ici la fin de 2028 Le marché de la literie pour animaux de compagnie devrait croître à un taux de croissance du marché de 7,1 % de 2021 à 2028 , date à laquelle il devrait atteindre 1 928,14 millions USD. L’étude de marché des lits pour animaux de compagnie réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient survenir au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché.

Les lits pour animaux de compagnie sont souvent considérés comme des lits pour animaux. Ces lits sont spécialement conçus pour les animaux de compagnie afin qu’ils puissent avoir leur propre place et sont fabriqués en fonction de la taille, de la forme et du poids de l’animal. Ces lits viennent dans une variété de couleurs. Les lits orthopédiques pour animaux de compagnie et les surfaces chauffantes ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui rendent les lits pour animaux de compagnie plus confortables.

Les plans d’urbanisation rapide et les connexions rapides dans les pays en développement sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des lits pour animaux de compagnie dans les années à venir. En outre, la hausse des coûts des soins pour animaux de compagnie dans les pays industrialisés devrait stimuler davantage la demande de lits pour animaux de compagnie.

Étendue du marché mondial des lits pour animaux de compagnie et taille du marché

Le marché de la literie pour animaux de compagnie est segmenté en fonction des matériaux utilisés, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance entre les différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

En fonction du matériau utilisé, le marché de la literie pour animaux de compagnie est segmenté en coton et en mousse.

Sur la base de l’application, le marché des lits pour animaux de compagnie est segmenté en intérieur et extérieur.

Analyse au niveau national du marché Litière pour animaux de compagnie

Le marché des lits pour animaux de compagnie est analysé avec la taille du marché, les informations sur le volume par pays, le matériau utilisé, l’application et l’utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lits pour animaux de compagnie comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour. , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que Est et Afrique (MEA) partie de , Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la literie pour animaux de compagnie, les chiens et les chats étant les animaux de compagnie les plus populaires parmi eux. En outre, l’augmentation des dépenses de soins pour animaux de compagnie alimentera davantage la croissance du marché de la literie pour animaux de compagnie dans cette région au cours de la période de prévision. Le marché des lits pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’augmentation de la population mondiale de chiens, ce qui devrait alimenter davantage la croissance du marché des lits pour animaux de compagnie dans la région au cours des prochaines années.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lits pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des lits pour animaux de compagnie sont:

K&H Pet Products., Naaz International, Firma Produkcyjna « BARTEX » ZPCHr, West Paw Inc., TUFFIES CARNOUSIE SMIDDY, J and M Pet Beds Ltd, Eurostitch Ltd, Worldwide , Inc. , Gen7, Inc., Snoozer Bedding Limited , Sherpa’s Pet Trading Company, LaPet Store, Coastal Pet Products, Inc., Quaker Pet Group, LLC, Ming Hui, Fatboy, The Labrador Company, The Stylish Dog Company , Tall Tails, smartpetlove, Chillspot 和 Kurgo 等国内和全球参与者。

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

