Taux de croissance annuel du marché de la surveillance fœtale à 6,40% Rapport d’analyse de l’industrie par taille et part, développement récent et perspectives d’ici 2029

Le rapport sur le marché de la surveillance fœtale fournit les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique. Ce rapport d’activité a été généré en prenant en compte plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing qui peuvent être répertoriés comme des estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Le rapport d’étude de marché fiable sur la surveillance fœtale est d’une grande importance pour une prise de décision supérieure et pour obtenir un avantage concurrentiel.

Le rapport d’analyse de marché de première classe sur la surveillance fœtale donne une analyse systématique des investissements qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché et développe les stratégies pour augmenter le retour sur investissement (ROI). Ce rapport de marché universel présente un aperçu complet du marché où il couvre divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Avec ce document de marché, des informations sur tous les facteurs mentionnés ci-dessus peuvent être obtenues en utilisant des informations exploitables sur le marché et une analyse de marché complète. Le rapport d’enquête sur le marché mondial de la surveillance fœtale aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et met également en lumière une vue holistique du marché.

Le système de surveillance fœtale est un instrument de diagnostic utilisé pour suivre les mouvements et la fréquence cardiaque du fœtus ainsi que les contractions de la mère. C’est un outil de base pour suivre les contractions utérines pendant le travail. Il surveille principalement la santé du fœtus et la progression du travail. Il s’agit d’une méthode médicale pour vérifier la santé d’un bébé à naître afin d’assurer une naissance en toute sécurité en termes médicaux. Il est également utilisé pour suivre l’arriération mentale, les affections pulmonaires chroniques, l’hypothermie, les troubles du nouveau-né, les problèmes de vision et d’audition et la jaunisse.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance fœtale était évalué à 3,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,45 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Acteurs du marché couverts :

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Abbott (États-Unis), Medtronic (Irlande), Boston Scientific Corporation (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Baxter (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric ( États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Analogic Corporation (États-Unis), Getinge AB (Suède), Natus Medical Incorporated. (Suède), OSI Systems, Inc. (États-Unis), Natus Medical Incorporated (États-Unis), EDAN Instruments, Inc. (Chine), The Cooper Companies Inc. (États-Unis), MEDGYN PRODUCTS, INC. (États-Unis), Dixion (Allemagne ), Advanced Instruments (États-Unis), Shenzhen Bestman Instrument Co., Ltd. (Chine)

Portée du marché mondial de la surveillance fœtale

Le marché de la surveillance fœtale est segmenté en fonction du type de produit, de la portabilité, des méthodes, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Instruments et consommables

Ultrason

Moniteur électronique maternel/fœtal

Électrodes fœtales

Doppler fœtal

Solutions de télémétrie

Accessoires et Consommables

Logiciel

Sur la base du type de produit, le marché de la surveillance fœtale est segmenté en instruments et consommables, ultrasons, moniteur électronique maternel/fœtal, électrodes fœtales, doppler fœtal, solutions de télémétrie, accessoires et consommables et logiciels. L’échographie est en outre segmentée en échographie 2D, échographie 3D, échographie 4D et imagerie Doppler. Le moniteur électronique maternel/fœtal est en outre segmenté en moniteurs externes et moniteurs internes.

Portabilité

Portable

Non portable

Basé sur la portabilité, le marché de la surveillance fœtale est segmenté en portable et non portable.

Méthodes

Non invasif

Envahissant

Sur la base des méthodes, le marché de la surveillance fœtale est segmenté en invasif et non invasif.

Application

Surveillance fœtale intrapartum

Surveillance fœtale antepartum

Sur la base de l’application, le marché de la surveillance fœtale est segmenté en surveillance fœtale intrapartum et surveillance fœtale antepartum.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques gynécologiques/obstétriques

Soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance fœtale est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de santé mobiles et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Détail

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché mondial de la surveillance fœtale

Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en dollars (valeur) et volume

Tendances et développements récents de l’industrie

Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

Paysage concurrentiel du marché Surveillance fœtale

Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Une perspective neutre vis-à-vis des performances du marché Surveillance fœtale

L’information des acteurs du marché pour pérenniser et renforcer leur empreinte

Dynamique du marché de la surveillance fœtale

Conducteurs

La prévalence croissante des maladies cardio-pulmonaires stimulera le taux de croissance du marché

Le taux de prévalence croissant des maladies cardio-pulmonaires amortira le taux de croissance du marché de la surveillance fœtale.

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

Le marché mondial de la surveillance fœtale est stimulé par le nombre croissant d’initiatives gouvernementales et non gouvernementales visant à sensibiliser à la santé fœtale.

En outre, le nombre croissant de cas de grossesse post-terme, de grossesse multiple et d’accouchement prématuré sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la surveillance fœtale. Parallèlement à cela, le niveau croissant d’investissement pour le développement de la surveillance fœtale et l’augmentation des naissances prématurées et des taux de natalité sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la surveillance fœtale. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de la surveillance fœtale. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance du marché de la surveillance fœtale est l’intérêt croissant des fabricants pour l’adoption de technologies avancées.

Opportunités

Le nombre croissant d’activités de R&D stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la surveillance fœtale.

De plus, l’augmentation du lancement de nouveaux produits et le nombre croissant de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la surveillance fœtale au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Le coût élevé des équipements de surveillance fœtale entravera le taux de croissance du marché

Cependant, les coûts élevés associés à l’équipement de surveillance fœtale entraveront le taux de croissance du marché de la surveillance fœtale. Parallèlement à cela, des politiques de remboursement défavorables agiront comme un frein majeur au marché et entraveront le taux de croissance du marché.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés défiera le marché de la surveillance fœtale. De plus, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Surveillance fœtale dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu

Résumé

Marché de la surveillance fœtale – Scénario des entreprises en démarrage

Surveillance fœtale – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie

Forces du marché de la surveillance fœtale

Analyse stratégique

Surveillance fœtale – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars)

Marché de la surveillance fœtale – Industrie / Segment Paysage de la concurrence

Marché de la surveillance fœtale – Liste des entreprises clés par pays

Analyse de l’entreprise

annexe

Méthodologie

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de Surveillance fœtale ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Surveillance fœtale? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la surveillance fœtale auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la surveillance fœtale?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Surveillance fœtale?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché de la surveillance fœtale

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents.

Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Surveillance fœtale.

Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

