Le marché de la taurine devrait croître avec un TCAC de 6,3 % d’ici 2028

Le marché mondial de la taurine devrait atteindre 433,8 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La taurine est un type d’acide aminé et se trouve en grande quantité dans le cœur, la rétine, le cerveau et les cellules sanguines appelées plaquettes. Les sources alimentaires les plus courantes de taurine sont la viande et le poisson. Il est essentiel pour la construction de blocs protéiques dans le corps. La taurine est cruciale pour la croissance des nourrissons ainsi que ceux qui sont à risque de diverses maladies.

La taurine est donnée aux enfants par addition de lait et est également donnée aux personnes sous assistance respiratoire et est alimentée par sonde. Le produit chimique a le potentiel de sauver la vie de la plupart des patients. Les suppléments d’acide sont également utilisés dans le traitement des maladies du foie, de l’insuffisance cardiaque, de l’hypertension artérielle et de la fibrose kystique. L’acide est applicable dans le traitement de l’épilepsie, de l’alcoolisme, du TDAH, des problèmes oculaires, de l’autisme et du diabète.

Les cosmétiques contenant de la taurine se sont multipliés depuis les années 2000 en raison de ses propriétés antifibrotiques. Il a également été démontré qu’il prévient les effets néfastes du TGFB1 sur le follicule pileux et aide à maintenir l’hydratation de la peau. Le produit du marché est également utilisé dans certaines solutions pour lentilles de contact.

L’Amérique du Nord devrait afficher un indice attractif et devrait être le marché le plus lucratif. La demande pour les produits du marché augmente partout dans le monde. Une augmentation de l’industrie cosmétique et une sensibilisation accrue à la santé stimulent le marché de la taurine dans la région nord-américaine.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La taurine est très couramment utilisée dans les boissons. Il est utilisé dans les suppléments et les boissons énergisantes pour les athlètes hautement qualifiés ainsi que pour un jeune moyen pour se conduire vers ses objectifs. Une augmentation des développements personnels, associée à une demande croissante de cosmétiques et à une sensibilisation croissante à la santé devrait propulser la demande du marché.

La taurine améliore le contrôle de la glycémie et aide également à lutter contre le diabète. La consommation à long terme de supplément de taurine diminue la glycémie à jeun chez les rats diabétiques, sans aucun changement dans l’exercice ou le régime alimentaire.

La taurine peut être synthétisée à partir de la méthionine et de la cystéine en présence de vitamine B6 (1,2) et peut être obtenue à partir de l’alimentation, principalement par la viande, les œufs et les fruits de mer. La taurine est impliquée dans de nombreuses fonctions physiologiques et biologiques diverses, comme elle joue un rôle dans la digestion des graisses et la formation des sels biliaires.

La Chine est l’un des principaux fabricants de taurine, avec plus de 40 fabricants dans le pays contribuant à la plus grande production du produit du marché au monde. Plusieurs fabricants externalisent leur production de taurine en Chine et recherchent des fournisseurs à bas prix dans ce pays. Des pays comme l’Inde et la Chine créent davantage d’opportunités de croissance pour le marché de la taurine en raison de la croissance des industries chimiques.

Les principaux participants sont Hangzhou FST Pharmaceutical Co Ltd., Tycoon Company Limited, Jiangsu Yuanyang Pharmaceutical Co Ltd., Jiangyin Huachang Food Additive Co Ltd., Shayang Tianyi Medicine Industry Co Ltd., Ajinomoto Co., Inc., Fuchi Pharmaceutical Co., Ltd. ., Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., Honjo Chemical et Grand Pharma, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la taurine en fonction de la forme, de l’application, de la qualité, de la source et de la région :

Formulaire Perspectives (Revenus, Millions USD ; Volume, Kilo Tonnes ; 2018-2028)

Comprimés/Gélules

Sirop

Poudre

Perspectives des applications (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Produits de santé

La nourriture pour animaux

Breuvages

Autres

Perspectives de qualité (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Qualité alimentaire

Qualité pharmaceutique

Perspectives de la source (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Viande

Poisson

Laitier

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la valeur marchande totale du rapport sur le marché de la taurine?

Quelle est l’année de base calculée dans le rapport sur le marché de la taurine ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché ?

Quelles sont les principales entreprises du marché taurine?

Quelle région détenait la part de marché maximale sur le marché taurin?

