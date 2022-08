Taille, types, applications, dynamique du marché et tendances du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Europe d’ici 2029

Marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Le rapport de recherche est planifié en rassemblant des données d’études de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Les études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport de grande envergure en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. En utilisant des outils et des techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont présentées dans une version plus simple dans le rapport gagnant sur le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

Le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 6 28 637,09 mille USD d’ici 2029. Les progrès technologiques liés aux laboratoires pharmaceutiques et la demande croissante d’automatisation des laboratoires devraient alimenter la croissance du marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Autoscribe Informatics

Novatek International

LabWare

STARLIMS Corporation

IBM

Eusoft Ltd

Infors AG

Siemens

LabVantage Solutions

Par exemple,

Juillet 2021, Eusoft Ltd. a lancé la plateforme de communication de la transition numérique dans le monde B2B. Cette innovation a aidé l’entreprise à attirer des clients pendant la situation de pandémie et a amélioré son interaction avec les clients.

Juin 2019, Eusoft Ltd. a été certifié ISO 27001 pour ISMS. Cette certification permet à l’entreprise d’expliquer plus facilement son produit et d’améliorer sa valeur de confiance pour ses produits et services.

Janvier 2021, Infors AG agrandit sa ligne de production pour doubler sa capacité. Cette expansion aidera l’entreprise à répondre à la forte demande du marché, ce qui se traduira par des délais de livraison plus courts, une amélioration de la satisfaction des clients et une accélération de la valeur de confiance de l’entreprise.

Portée du marché et taille du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Europe

Le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en composants, type de produit, livraison, type d’industrie et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en logiciels et services. En 2022, le segment des services devrait dominer le marché en raison du besoin croissant de mise en œuvre, d’intégration, de maintenance, de validation et de support LIMS.

Sur la base du type de produit, le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en secteurs spécifiques et basés sur des cartes. En 2022, le segment basé sur les cartes devrait dominer le marché car les données peuvent être collectées et partagées en toute sécurité et instantanément à partir de n’importe quel appareil à tout moment dans son segment. Sur la base de la livraison, le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en sur site, basé sur le cloud et hébergé à distance. En 2022, le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché, car les données sont accessibles à partir de plusieurs emplacements, de plusieurs systèmes et de plusieurs succursales.

Marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), par région:

Le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du composant, du type de produit, de la livraison, du type de secteur et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe. L’Allemagne domine la région Europe en raison des politiques de soutien facilitant l’adoption de l’automatisation des laboratoires, telles que les programmes de DSE.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché européen des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE

1.2 DÉFINITION DU MARCHÉ

1.3 APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DES INFORMATIONS DE LABORATOIRE (LIMS) EN EUROPE

1.4 DEVISE ET PRIX

1.5 LIMITES

1.6 MARCHES COUVERTS

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

2.1 MARCHES COUVERTS

2.2 PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

2.3 ANNÉES CONSIDÉRÉES POUR L’ÉTUDE

2.4 MODÈLE DE VALIDATION DES DONNÉES DU TRÉPIED DBMR

2.5 ENTREVUES PRIMAIRES AVEC DES LEADERS D’OPINION CLÉS

2.6 GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

2.7 ANALYSE DE LA PART DES VENDEURS

2.8 MODÉLISATION MULTIVARIÉE

2.9 COURBE TEMPORELLE DES TYPES DE COMPOSANTS

2.1 SOURCES SECONDAIRES

2.11 HYPOTHÈSES

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 PERSPECTIVES PREMIUM

4.1 CADRE JURIDIQUE EXISTANT POUR LE SYSTÈME DE GESTION DES INFORMATIONS DE LABORATOIRE

4.1.1 RÈGLEMENTS USP <1058>

4.1.2 TITRE 21CFRPARTIE 11

4.1.3 ISO 17025

4.1.4 ISO 15189

4.1.5 BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

4.2 POINT DE VUE MARCHÉ DES LEADERS D’OPINION CLÉS

4.3 ENQUETE D’AVIS D’EXPERTS

4.4 ATTENTE DES SCÉNARIOS DE MARCHÉ FUTURS

4.5 RÉSULTATS ET TENDANCES RÉGIONALES

4.6 LIMS INSTALLÉ BASE MEILLEURES COMPAGNIES PHARMA…

