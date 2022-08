Taille, tendances et facteurs des revenus du marché des plastiques à base de cellulose, analyse de la part régionale et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial des plastiques à base de cellulose devrait atteindre 176,5 millions USD à un TCAC stable de 17,5 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial des plastiques à base de cellulose est tirée par la demande croissante d’acétate de cellulose dans les applications électroniques et d’emballage alimentaire, et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Les plastiques à base de cellulose sont utilisés pour produire de la cellophane, des produits thermoplastiques, des produits ophtalmiques, des jouets et des feuilles, entre autres. L’augmentation de la mise en œuvre de réglementations strictes concernant l’utilisation de plastiques conventionnels en raison de préoccupations environnementales et l’interdiction d’utiliser divers plastiques ont créé une demande croissante de plastiques à base de cellulose produits à partir de matières premières renouvelables. Les plastiques à base de cellulose sont également biodégradables, ce qui est un autre facteur de croissance des revenus du marché.

L’augmentation rapide de la population mondiale et de l’urbanisation, ainsi que la sensibilisation accrue aux effets sur la santé et l’environnement dans les pays en développement, ont créé une demande croissante de plastiques à base de cellulose. Les préoccupations croissantes concernant le niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre entraînent le besoin de plastiques biodégradables et durables.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le Cellulose-basées sur les plastiques sont les suivantes :

Celanese Corporation, Solvay, Daicel Chemical Industries, Mitsubishi Rayon Company Limited, Eastman Chemical Company, SK Chemicals Co. Ltd., Rayonier Advanced Materials, Sappi, Merck Millipore et Haihang Industry.

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels des plastiques à base de cellulose, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen de l’industrie, la discussion des offres de produits, la production de formulaires, l’évaluation des prix et les matières premières, entre autres. Le rapport sur les plastiques à base de cellulose étudie le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur les coûts des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Étendue de la recherche : les

segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type de perspectives (revenus, millions USD ; 2018-2028) Butyrate de cellulose Acétate cellulose Propionate Autres



Perspectives d’application (revenus, millions USD ; 2018-2028) thermoplastiques extrudés Tiges Feuilles Produits ophtalmiques Autres (jouets, articles de sport)



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Emballage alimentaire Automobile Électronique Bâtiment/Construction Agriculture Sports et loisirs Biens de consommation



Principaux aspects couverts par cette étude

Quelle a été la trajectoire de croissance des marchés locaux au cours des cinq dernières années ?

Quels aspects majeurs des produits suscitent une forte demande des consommateurs ?

Quels aspects du marché sont supposés stimuler la croissance du secteur dans un avenir proche ?

Selon les estimations, quels segments de marché contribuent à une part importante du marché des plastiques à base de cellulose?

Dans quelle mesure le marché des plastiques à base de cellulose devrait-il croître au cours de la période de prévision en termes de valeur et de volume?

Quels acteurs du marché des plastiques à base de cellulose devraient dominer le secteur mondial au cours des années de prévision?

Dans l’ensemble, le rapport d’information sur le marché des plastiques à base de cellulose déduit des estimations précises du marché en en utilisant les principes de répartition et de triangulation des données pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

