Taille, tendances et facteurs des revenus du marché des diodes électroluminescentes organiques flexibles, analyse de la part régionale et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des diodes électroluminescentes organiques flexibles (OLED) a atteint 4,48 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 41,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance rapide de l’industrie des smartphones et le besoin croissant de réduire l’épaisseur de l’écran devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030. De plus, le besoin croissant d’un temps de réponse rapide pour l’utilisateur entraînera une croissance des revenus du marché. Le développement croissant de la science et de la technologie des matériaux a conduit au développement de plusieurs dispositifs d’affichage flexibles. L’utilisation croissante de la technologie OLED flexible dans les e-papers, les affiches et étiquettes électroniques, les appareils intelligents et les téléviseurs devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’urbanisation croissante et l’augmentation des revenus disponibles ont également entraîné une augmentation rapide de l’adoption des téléviseurs, des appareils portables et des smartphones haut de gamme. De plus, les appareils dotés d’OLED flexible prennent moins de temps pour répondre aux besoins des utilisateurs, ce qui accroît encore la demande d’OLED flexible. Par exemple, un OLED peut théoriquement avoir un temps de réponse inférieur à 0,01 ms permettant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 100 000 Hz alors que les LCD sont capables de temps de réponse compris entre 1 et 16 ms conduisant à un taux de rafraîchissement de 60 à 480 Hz. De plus, l’OLED flexible provoque également moins d’irritation des yeux par rapport aux autres écrans conventionnels. Le besoin croissant d’une expérience plus rapide et plus pratique, combiné à une sécurité améliorée pour les utilisateurs, devrait propulser la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Samsung Electronics Co. Ltd., Sony Group Corporation, Koninklijke Philips NV, DuPont de Nemours, Inc., LG Display Co. Ltd., BOE Technology Group Co. Ltd., AU Optronics Corporation, Japan Display, Inc., OSRAM GmbH et Pioneer Corporation

. étendue au cours de la période de prévision. Lorsqu’une pression est appliquée sur le film mince de l’écran, cela réduit son efficacité ou sa luminosité, et entraîne parfois même la panne d’appareils, ce qui entravera la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, le matériau organique dans les OLED flexibles est sujet à un effet de brûlure en raison d’une utilisation excessive, ce qui entraîne une dégradation des couleurs, ainsi que des écrans facilement endommagés par l’eau, affectant la durée de vie de l’appareil, ce qui devrait également entraver la croissance des revenus du marché.

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des diodes électroluminescentes organiques flexibles. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché Diode électroluminescente organique flexible.

Le segment Active-Matrix OLED (AMOLED) devrait représenter une part de revenus plus importante au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de meilleurs angles de vision et d’un taux de rafraîchissement plus rapide pour une interaction plus fluide

Le segment d’affichage incurvé devrait s’enregistrerrapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’un champ de vision large qui provoque moins d’irritation des yeux

significativementLe segment devrait être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’appareils plus fins, plus légers et plus flexibles, ainsi que d’une meilleure qualité d’image.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus pendant la période de prévision en raison de la forte présence des principaux acteurs du marché à condition OLED flexibles tels que Samsung Electronics Co. Ltd., Sony Group Corporation, LG Display Co. Ltd., BOE Technology Group Co. Ltd., AU Optronics Corporation et Japan Display, Inc., entre autres dans les pays de la

région En août 2021, Samsung Electronics Co. Ltd. a lancé deux nouveaux smartphones pliables, les Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. Ces appareils présentent un design élégant et de poche avec des fonctionnalités d’appareil photo améliorées et un écran plus grand pour le multitâche. La nouvelle technologie de pliage améliorera l’expérience utilisateur tout en augmentant la commodité et la flexibilité.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des OLED flexibles sur la base de la technologie, du type de flexibilité, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives technologiques (Revenu, milliards USD ; 2019 –2030) Passive-Matrix OLED (PMOLED) Active-Matrix OLED (AMOLED)



Flexibility Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2019–2030) Curved Display Display



Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2019–2030) Éclairage Téléphones intelligents Télévision Monitor Wearables Others



End-use Outlook (Revenus, USD Billion; 2019–2030) Consumer Electronics Automotive Sports and Entertainment Others



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste d’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché Diode électroluminescente organique flexible

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

