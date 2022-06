Taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions du marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Le rapport aide à valider la recherche interne, car une double vérification avec un tiers aide grandement à ne pas être aveuglé par les propres données de l’organisation. Avec le rapport, les entreprises peuvent utiliser des données exploitables et prendre des décisions éclairées. Une fois que le comportement des consommateurs, le marché, les concurrents et les problèmes qui affecteront l’industrie à l’avenir sont compris (via un rapport de marché), les entreprises sont mieux armées pour positionner la marque. La combinaison de tout cela avec les données quantitatives collectées permettra un développement de produit plus réussi. Pour la planification stratégique, le rapport joue un rôle important.

La réflexion stratégique pour définir des objectifs organisationnels généraux, lancer le développement d’un nouveau produit, planifier une expansion géographique du marché ou même une fusion et acquisition a besoin de bases solides pour relever la variété des défis qui se présentent et le rapport de marché y contribue. La collecte, la présentation et l’analyse des données d’études de marché d’une manière plus intelligente, plus interactive et plus cohérente garantiront que les communications client, les campagnes marketing, le parcours utilisateur et les offres répondent de manière cohérente aux besoins du public à tous les niveaux. Grâce à cela, une croissance plus rapide, une fidélité accrue des clients et davantage de bénéfices peuvent être réalisés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services médicaux d’urgence (EMS) devrait subir un TCAC de 8,75% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les «soins cardiaques» représentent le plus grand segment d’applications dans les services médicaux d’urgence (EMS) marché en raison de la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires associée à l’augmentation de la population gériatrique.

Principaux acteurs : –

Boston Scientific Corporation, Terumo Corporation, Diagmed Healthcare, ConvaTec Inc., Baxter, Merit Medical Systems., Danaher, Johnson & Johnson Services, Inc., Asahi Kasei Corporation, 3M, BD, Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Smith & Nephew , Medtronic, Stryker, B. Braun Melsungen AG et Cardinal Health, entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Le paysage concurrentiel du marché des services médicaux d’urgence (EMS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS).

Définition du marché

Les services médicaux d’urgence sont les services qui sont fournis ou auxquels un individu est facilité en cas d’urgence. Cela indique que les services médicaux d’urgence (EMS) sont bien plus que les services rendus dans un hôpital ou une clinique. Les services médicaux d’urgence (EMS) sont les systèmes coordonnés, efficaces et efficients de réponse et de soins médicaux d’urgence dispensés aux patients en cas de besoin.

Dynamique du marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Conducteurs

Des accidents en hausse

L’augmentation des cas d’accidents de la route, d’arrêts cardiaques, de tentatives de suicide, d’accidents industriels et bien plus encore est responsable de la croissance de la demande d’intervention immédiate et de soins médicaux d’urgence dans le monde entier. De plus, l’augmentation des initiatives des prestataires de soins de santé pour améliorer les systèmes de gestion des soins aux patients élargira encore une fois le champ de croissance du marché des services médicaux d’urgence (EMS).

Développement et avancées en hausse

La croissance et l’expansion de l’industrie de la santé, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde, la Chine et d’autres, ont invité des technologies de santé modernes et avancées. Cela a conduit à l’amélioration massive des systèmes de réponse rapide. Nourrir les patients avec une ligne d’assistance dédiée est une autre initiative prise dans ce sens. Tout cela a entraîné une augmentation de la demande de services médicaux d’urgence (EMS).

Population gériatrique

En vieillissant, il ou elle est lié à souffrir de divers maux. Les maladies ou troubles cardiovasculaires sont les plus répandus de tous chez les personnes âgées. Cela indique que les personnes de cette tranche d’âge peuvent avoir besoin de services médicaux à tout moment et à tout moment, offrant ainsi des opportunités de croissance lucratives pour le marché des services médicaux d’urgence (EMS).

De plus, l’augmentation du revenu personnel disponible et le nombre croissant de fusions et acquisitions auront un effet positif sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS).

Opportunités

En outre, le soutien croissant du gouvernement au développement des centres de soins d’urgence étendra les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. promouvoir la sécurité et la santé au travail augmentera encore le taux de croissance du marché des services médicaux d’urgence (EMS) à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les économies sous-développées et arriérées, le nombre croissant de rappels de produits et les dépenses élevées requises pour les activités de recherche et de développement devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de sensibilisation et les infrastructures requises dans les régions sous-développées et arriérées, associées à l’expiration croissante des brevets, devraient défier le marché des services médicaux d’urgence (EMS) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS)

La pandémie a coûté la vie à de nombreuses personnes au cours des deux dernières années. Les cas graves devaient être transportés de leur domicile vers l’une ou l’autre infrastructure de soins. Une pénurie aiguë de ressources telles que des bouteilles d’oxygène et des lits médicaux a été constatée, en particulier lors de la deuxième vague. Les rapports suggèrent que les enfants et la population âgée étaient plus sujets aux infections. En conséquence, il y a eu une augmentation soudaine de la demande de services d’intervention rapide et de soins médicaux. En conséquence, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) a grimpé en flèche au cours de cette phase.

Développement récent

En juin 2020, Mahindra a annoncé le lancement d’une ambulance BS-6 Supro. Ceci est essentiellement installé avec un plateau pliable, des fournitures médicales, un système de publicité et un éclairage intérieur.

Portée du marché mondial des services médicaux d’urgence (EMS)

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Systèmes de surveillance des patients

Équipement de survie et de réanimation d’urgence

Équipement de manutention des patients

Équipement de protection personnel

Consommables pour le soin des plaies

Fournitures de contrôle des infections

Autre

Sur la base du type, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) peut être segmenté en systèmes de surveillance des patients, équipements de survie et de réanimation d’urgence, équipements de traitement des patients, équipements de protection individuelle, consommables pour le soin des plaies, fournitures de contrôle des infections et autres.

Application

Blessures traumatiques

Oncologie

Soins cardiaques

Soins respiratoires

Autre

Sur la base du segment d’application, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) peut être segmenté en traumatismes, oncologie, soins cardiaques, soins respiratoires et autres.

Utilisateur final

Centres de chirurgie ambulatoire

Hôpitaux

Autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des services médicaux d’urgence (EMS)

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des services médicaux d’urgence (EMS) en raison de la présence d’un certain nombre de fournisseurs de services dans cette région, associée à la prévalence croissante d’un scénario de remboursement favorable.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du nombre de patients infectés par le coronavirus et de l’augmentation des cas d’accidents de la route.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des services médicaux d’urgence (EMS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services médicaux d’urgence (EMS), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des services médicaux d’urgence (EMS). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

