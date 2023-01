Taille, tendance et analyse complète du marché des revêtements textiles 2023-2029

Taille et analyse du marché

Les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme sont largement utilisés et les ventes ont augmenté ces dernières années. De plus, les revêtements en polyuréthane (PU) à base d’eau sont en train de devenir la technologie de revêtement de choix en raison de la demande croissante de produits plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, ce qui devrait soutenir positivement le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des revêtements textiles était évalué à 3,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,44 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et des scénarios de chaîne climatique.

définition du marché

Le processus de dépôt de divers produits chimiques et résines sur une ou les deux faces d’un substrat textile est appelé revêtement textile. Ces composés sont généralement ajoutés pour améliorer les propriétés physiques des textiles, telles que la résistance au feu, la résistance à l’eau, la résistance à l’ abrasion , la résistance à la saleté et aux taches, ainsi que la stabilité thermique et la respirabilité. Les thermoplastiques (tels que le chlorure de polyvinyle, le polyuréthane et les résines acryliques) et les thermodurcissables (tels que le styrène-butadiène, le caoutchouc naturel, le nitrite et le caoutchouc butyle) sont les types de revêtements textiles les plus courants. Ils sont principalement utilisés dans la production d’airbags, de bandes transporteuses, de matériaux barrières, d’équipements hospitaliers et de vêtements de protection, mais trouvent également de nombreuses applications dans l’aérospatiale, les transports, la construction et les industries médicales.

Grâce à l’étude du rapport sur les gagnants du marché des revêtements textiles, des opportunités de marché clés et des facteurs d’influence qui aident à élever l’entreprise au plus haut niveau sont fournis. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré pour apporter une croissance élevée et une prospérité durable au marché des entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend également des prévisions utilisant les incertitudes et les dispositions pratiques des technologies. Les données du marché sont analysées et prévues par une équipe d’experts utilisant des statistiques de marché éprouvées et des modèles rationnels pour rendre le rapport Textile Coatings exceptionnel.

Analyse concurrentielle de la part de marché des revêtements paysagers et textiles

Le paysage concurrentiel du marché Revêtements textiles fournit des détails par concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’approche de l’entreprise liée au marché des revêtements textiles.

Certains des acteurs clés du marché Revêtements textiles sont

Covestro (Allemagne)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Solvay SA (Belgique)

Clariant (Suisse)

BASF (Allemagne)

Avient (États-Unis)

Matériaux de construction Co., Ltd., (Chine)

Holcim (Suisse)

GRUPO CHRYSO (France)

GCP Applied Technologies Inc. (EE. UU.)

Omninova Solutions Inc. (aux États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Sumitomo Chemical Corporation (Japon)

PPG Industries (États-Unis)

M&I Materials Ltd (Royaume-Uni)

Formulated Polymer Products Ltd. (Reino Unido)

Tanatex Chemicals BV (Pays-Bas)

Impact du COVID-19 sur le marché des revêtements textiles

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des revêtements textiles, car les ouvertures de nouveaux magasins ont cessé et même les détaillants nationaux ont connu des problèmes d’inventaire en raison d’importants stocks invendus. Cela est dû à la baisse de la demande de textiles. De plus, cette contagion a entraîné un énorme revers financier sur le marché en raison de diverses perturbations et retards dans diverses opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement imposées par les gouvernements pour lutter contre la maladie en raison de divers verrouillages de précaution. Les pénuries de liquidités, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les problèmes liés au travail ont davantage nui au monde des affaires.

Du bon côté, les marchés devraient se redresser à mesure que les régulateurs individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et le marché devrait se développer en conséquence.

Portée du marché mondial des revêtements textiles

Le marché des revêtements textiles est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la méthode de revêtement et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Écrivez

thermoplastique

PVC

Polyuréthane

Acrylique

autre

polyoléfine

bas de nylon

Éva

stable à la chaleur

SBR

caoutchouc naturel

autre

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc butyle

autre

La technologie

Type de solvant

À base d’eau

revêtement en poudre

autre

méthode de revêtement

droit

rouler directement

séchage au tampon

Mousse et mousse écrasée

extrusion à chaud

calendrier

Exiger

Vêtements

gilet pare-balles

Fit pour NBC

vêtements de protection chimique

le transport

Tissu d’airbag

Intérieur automobile

autre

docteur

Dispositif in vitro

Dispositifs implantables et non implantables

industriel

filtre en tissu

autre

faire des réserves

Clôtures et signalisation

Filet d’échafaudage

Auvents et auvents

Membrane architecturale

autre

autre

Sports et loisirs

Paquet

agriculture

Dans ce rapport, les chercheurs se concentrent sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se concentrent sur les sujets tendance, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques populaires et les perceptions des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux. Social, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils examinent l’impact de la certification, des allégations et de l’étiquetage, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris les approches futures et les scénarios historiques, influençant les facteurs sociaux et économiques, le développement des normes et la consommation. habitudes d’achat.

Sections géographiques couvertes dans le rapport :

Le rapport sur les revêtements textiles fournit des informations sur les zones de marché, ventilées en sous-régions et pays. Ce chapitre du rapport contient également des informations sur les opportunités rentables, en plus des parts de marché pour chaque pays et sous-région. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période d’estimation.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine) )

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché des revêtements textiles 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché des revêtements textiles

Chapitre 2 Impact de l’économie mondiale sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale des fabricants sur le marché

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, importation et exportation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre onze Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre douze Prévisions du marché des revêtements textiles

