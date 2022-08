Taille, statut, principaux acteurs, tendances et prévisions du marché du transfert latéral des patients jusqu’en 2029

Le document d’étude de marché sur le transfert latéral du patient est réalisé avec les conseils d’experts. L’année de base pour le calcul dans le rapport est supposée être 2021 tandis que l’année historique est 2022, ce qui suggère les performances du marché Transfert latéral du patient au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Une gamme de définitions et de classifications de l’industrie de la santé, des applications de l’industrie de la santé et de la structure de la chaîne sont mentionnées dans le rapport marketing de classe mondiale sur le transfert latéral du patient.

Un rapport de transfert latéral du patient fiable aide à être là sur la bonne voie en se concentrant sur les données et les réalités de l’industrie. Ce rapport de marché met également en lumière une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. On pense que le meilleur rapport d’étude de marché est celui qui est pertinent, unique et crédible qui utilise des outils et des techniques éprouvés pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du transfert latéral des patients comprennent:

Stryker (États-Unis)

Hill-Rom Holdings, Inc (États-Unis)

Arjo (Suède)

Handicare (Suède)

Groupe Etac (Suède)

Taille (États-Unis)

McAuley Medical, Inc (États-Unis)

Medline Industries Inc (États-Unis)

Samarit Medical AG (Suisse)

Blue Chip Medical, Inc (États-Unis)

Haines Medical Australie (Australie)

Scan Medical Co Inc (États-Unis)

WY’ East Medical Company (États-Unis)

Analyses et aperçus clés du marché :

Data Bridge Market Research analyse que le marché du transfert latéral de patients devrait subir un TCAC de 9,44 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 315,95 millions USD en 2021, atteindrait 650,17 millions USD d’ici 2029. Les «matelas de transfert latéral à assistance pneumatique» dominent le segment de type de produit du marché du transfert latéral des patients en raison des avantages de ces matelas à surmonter les difficultés persistantes lors de la prise en charge de patients présentant des conditions particulières. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial du transfert latéral des patients :

Le marché du transfert latéral de patients est segmenté en fonction du produit, du type d’utilisation et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Matelas de transfert latéral à assistance pneumatique

Feuilles coulissantes

Accessoires

Type d’utilisation

Usage patient unique

Réutilisable

Utilisateur final

Hôpitaux

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Les autres

Marché du transfert latéral des patients, par région :

Le marché mondial du transfert latéral de patient est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Transfert latéral du patient sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du transfert latéral de patients en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, de politiques de remboursement favorables pour les patients, d’une forte demande de méthodes de traitement avancées et d’infrastructures de soins de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et aperçus du marché du marché Transfert latéral du patient?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Transfert latéral du patient?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Transfert latéral du patient ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Transfert latéral du patient auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux du Marché du transfert latéral du patient?

Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale du Transfert latéral de patient ?

Quels sont les meilleurs acteurs de l’industrie du transfert latéral du patient?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Transfert latéral du patient ?

Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix pour le marché Transfert latéral des patients ?

Dynamique du marché du transfert latéral des patients

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La population croissante de personnes âgées influence directement et largement le taux de croissance du marché. Selon les données de World Population Prospects: the 2019 Revision publiées par les Nations Unies, le groupe de population âgé de 65 ans ou plus dans le monde enregistre des taux de croissance plus rapides que tous les groupes d’âge plus jeunes. Puisqu’avec l’âge, le corps invite de nombreuses maladies, il ouvrira la voie à la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour le développement de services de soins de santé d’urgence renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Table des matières –

Taille, statut et prévisions du marché mondial du transfert latéral des patients

1 Résumé du marché

2 Profil des fabricants

3 Ventes mondiales de transfert latéral du patient, chiffre d’affaires global, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial du transfert latéral du patient par de nombreuses régions

5 Amérique du Nord Transfert latéral du patient par pays

6 Europe Transfert latéral du patient par pays

7 Asie- Transfert latéral des patients du Pacifique par pays

8 Transfert latéral des patients en Amérique du Sud par pays

9 Transfert latéral des patients au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 Phase du marché mondial du transfert latéral des patients par variétés

11 Phase du marché mondial du transfert latéral des patients par applications

12 Prévisions du marché du transfert latéral des patients

13 Canal de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de l’analyse et conclusion

15 Annexe

