Taille, statut et perspectives du marché des attaches automobiles de 2022 à 2028

Marché mondial des fixations automobiles: taille mondiale, tendances, analyse concurrentielle, historique et prévisionnelle, 2021-2028: la popularité croissante des fixations automobiles et l’augmentation des innovations de nouveaux produits par les acteurs du marché stimulent la croissance du marché mondial des fixations automobiles.

Le besoin croissant de développement technique et d’amélioration de la conception des fixations automobiles stimulera la demande du marché mondial des fixations automobiles.

Le marché mondial des fixations automobiles devrait présenter une bonne opportunité de croissance sur le marché de l’équipement d’origine ainsi que sur le marché des pièces de rechange en raison de la durée de vie limitée des filtres à huile.

Portée de l’automobile Rapport sur le marché des fixations automobiles:

Le marché mondial des fixations automobiles est un marché qui se porte bien depuis quelques années et qui fournit des résultats positifs depuis assez longtemps maintenant. Les attaches automobiles font référence à un type de batterie acide qui est régulée par soupape et a un électrolyte gélifié. Il s’agit d’un mélange d’acide sulfurique avec les fumées de silice rendant la solution d’électrolyte résultante semblable à un gel et également immobile.

Les fixations automobiles sont des composants utilisés dans l’assemblage automobile et automobile et contiennent des boulons, des vis, des écrous, des rondelles, des rivets, des ancrages en béton, des tiges filetées et des anneaux de retenue utilisés entièrement pour la fabrication automobile. Les fixations automobiles sont des composants mécaniques utilisés pour fixer ou joindre deux ou plusieurs joints et pièces dans les véhicules. Les attaches sont composées d’aluminium, de nickel, d’acier inoxydable, de plastique et, entre autres.

Principaux moteurs du marché des fixations automobiles:

Le marché mondial des fixations automobiles fait référence à la présence de l’électrolyte sous forme de suspension. La présence de silice dans l’électrolyte rend l’électrolyte sous forme de gel ou électrolyte de mise en place ou de rigidification de la batterie. Par rapport aux autres types de batteries au plomb, sa tension de recharge est inférieure. Les fixations automobiles sont probablement parmi les batteries les plus sensibles en matière de surcharge.

Le marché mondial des fixations automobiles devrait croître en raison de nombreux facteurs différents, notamment la rentabilité, la facilité de recyclage ainsi que d’autres avantages. Le coût des fixations automobiles fait partie des facteurs qui vont surpasser les autres batteries. Cependant, il existe une disponibilité de batteries alternatives qui est l’un des principaux facteurs qui ont été vantés pour entraver la croissance de ce marché.

De plus, la sensibilité à la surcharge et les exigences des chargeurs spécifiques ainsi que des régulateurs sont parmi quelques facteurs qui devraient entraver l’adoption de la batterie au gel. De plus, l’épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur la demande du marché car elle a diminué les activités industrielles dans le monde entier, réduisant ainsi la demande de stockage d’énergie. En revanche, quelques-uns des éléments positifs de l’épidémie de coronavirus sur le marché ont augmenté la demande de machines de nettoyage, de haut débit ainsi que d’autres qui utilisent des fixations automobiles pour fonctionner.

Peu d’acteurs clés mentionnés dans ce rapport :

Illinois Tool Works Inc

Groupe LISI

Shanghai Prime Machinery Company Limited

Bulten AB

Stanley Black & Decker, Inc

Le Groupe SFS SA

Meidoh Co. Ltd

Solutions automobiles NIPMAN

Le groupe Würth

Piolax inc.

Attaches Westfield Limitée

Usine de pièces standard de la ville de Changshu

Fontana Gruppo Srl

Simmonds Marshall Limitée

Outils Sterling Limitée

Bolloff

Industrie mécanique Nedschroef

Groupe Nifco

Société Boltun

Analyse de segmentation du marché des fixations automobiles:

Le marché a été segmenté en fonction du type et de l’application. La plus grande part du marché sur la base du type est la batterie gel 12v. C’est aussi le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Cela est dû au fait que l’application est la plus destinée au segment de la distribution, des télécommunications et autres. En termes d’application, le marché sera le plus élevé du stockage et de la distribution d’énergie. Cela est dû à la demande croissante d’énergies renouvelables.

Par type de produit : fixation filetée, fixation non filetée

Par type de caractéristique : fixation amovible, fixation permanente, fixation semi-permanente

Par type de fixation : boulons, vis, écrous, rivets, autres

Par type de matériau : acier inoxydable, plastique, aluminium, fer , Bronze, Laiton, Nickel

Par type de revêtement : zinc, revêtement passif, revêtement de cadmium, revêtement de lubrifiant à film sec

Par type de véhicule : voiture de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire moyen et lourd

Par type d’application : moteur, châssis, garniture intérieure, Essieu avant/arrière, direction, transmission, autre

par type d’utilisateur final : OEM, marché

Tendances clés du marché des fixations automobiles :

Pendant la pandémie, plusieurs pays et leurs gouvernements ont imposé divers verrouillages et réglementations pour limiter la propagation de l’infection covid. Le mouvement des activités individuelles et économiques liées aux services et aux marchandises s’est arrêté brutalement en raison des fermetures. Cela a gravement affecté la demande d’électricité et à des fins commerciales et, à son tour, a entravé la croissance du marché. La croissance du marché mondial des fixations automobiles reprendra cependant maintenant que le monde est revenu à la normale après la campagne de vaccination.

Analyse régionale du marché des fixations automobiles:

En termes de région, la région de LAMEA connaîtra la croissance la plus élevée. La région Asie-Pacifique a jusqu’à présent obtenu la plus grande part du marché. C’est l’un des marchés les plus sensibles aux prix, grâce auquel on s’attend à ce que le marché des fixations automobiles continue de croître. L’urbanisation en Chine et en Inde est à la tête de la croissance du marché mondial des fixations automobiles.

