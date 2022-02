Taille, statut et perspectives de croissance du marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique 2019-2027 | Bakkafrost, Groupe Cermaq AS, Cooke Aquaculture Inc.

Le rapport intitulé Marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique a récemment été ajouté par Business Market Insights pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et plus efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs de l’industrie, tels que les tendances, les politiques et les clients opérant dans différentes zones géographiques. Les analystes de recherche utilisent des techniques d’analyse quantitatives et qualitatives pour fournir aux utilisateurs, aux propriétaires d’entreprise et aux professionnels de l’industrie des données précises et exploitables.

« Le marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. »

Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici :

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00006669

L’aquaculture en Asie-Pacifique comprend un rapport d’étude de marché Principales entreprises : Bakkafrost, Cermaq Group AS, Cooke Aquaculture Inc., Huon Aquaculture Group Limited, Lerøy, Mowi ASA, Stehr Group, Stolt-Nielsen Limited, Tassal, Thai Union Group PCL ont leurs propres profils d’entreprise , les phases de croissance et les opportunités de développement du marché. Ce rapport fournit les détails commerciaux les plus récents associés aux événements commerciaux, aux scénarios d’importation / exportation et à la part de marché.

Nouvelles de l’industrie :

2019 : Bakkafrost a acheté toutes les actions en circulation de North Landing Ltd. Afin de former une base d’opérations aux États-Unis et d’améliorer leurs capacités à servir nos clients

2019 : Cooke a acquis Farallon Aquaculture de Nicaragua, qui est un agriculteur intégré verticalement et un fournisseur de crevettes congelées en Asie, en Asie-Pacifique et aux États-Unis.

Répartition du marché Aquaculture en Asie-Pacifique par type de produit et applications :

Ce rapport segmente le marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique sur la base des types suivants:

Poisson

Crustacés

Mollusques

Les autres

Sur le principe de l’ application , le marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique est segmenté en:

Eau fraiche

Eau saumâtre

Marin

Profitez de la réduction :

https://www.businessmarketinsights.com/discount/TIPRE00006669

Caractéristiques importantes qui sont sous l’offre et points saillants du marché de l’ aquaculture en Asie-Pacifique des rapports :

Un résumé détaillé du marché Aquaculture en Asie-Pacifique

Changements dans la dynamique du marché des entreprises

Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de montant et de prix

Tendances et développements récents de l’industrie

Situation de la concurrence du marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique

Entreprises clés et stratégies de produits

Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport sur le marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique est la source faisant autorité pour les études de marché qui peuvent considérablement accélérer votre activité. Le rapport montre les conditions économiques telles que les principaux lieux, les valeurs des articles, les bénéfices, les limites, la production, l’approvisionnement, les exigences, les taux de développement du marché et les chiffres.

Achetez directement une copie de ce rapport d’étude sur le marché de l’aquaculture en Asie-Pacifique à :

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00006669

*Si vous avez besoin de quelque chose de plus que ceux-ci, faites-le nous savoir et nous préparerons le rapport en fonction de vos besoins.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/