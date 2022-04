Taille, statut, demandes et perspectives du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas 2021 à 2028

Le rapport fournit une analyse stratégique du marché néerlandais des services de location de voitures et des estimations de croissance pour la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Ce rapport se concentre sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités et menaces pour les acteurs clés. Le rapport se concentre également sur les tendances du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas, le volume et la valeur au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise.

« Le marché néerlandais des services de location de voitures devrait passer de 653,68 millions de dollars US en 2021 à 1 138,91 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,3 % entre 2021 et 2028.

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le marché des services de location de voitures aux Pays-Bas | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici :

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00026870

Les principales entreprises opérant sur le marché néerlandais des services de location de voitures présentées dans le rapport sont:

Avis Budget Group, Inc.

Europcar Mobility Group SA

AB Car Rental Bonaire

Green Motion International

Sixt SE

La société Hertz

Participations d’entreprise

ALD Automobile

Groupe Arval BNP Paribas

Athlon Car Lease International BV

Perspectives stratégiques :

Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En janvier 2022, Arval BNP Parihas et Ridecell, un fournisseur mondial de solutions d’automatisation de flotte et de mobilité, ont signé un partenariat stratégique avec l’objectif commun d’accélérer le développement de solutions de mobilité de bout en bout. Ce déménagement devrait contribuer à couvrir les divers besoins de mobilité des entreprises clientes d’Arval à travers l’Europe.

En juin 2021, Hertz Global Holdings a passé une commande de 100 000 voitures électriques Tesla 3 dans le but d’électrifier sa flotte de voitures de location. Le plan d’électrification, qui devrait inclure la quasi-totalité du demi-million de voitures et de camions de Hertz dans le monde, est la première grande initiative de l’entreprise depuis qu’elle s’est remise de sa faillite en juin.

Répartition du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas par type de produit et applications:

Segment de marché par type , couvre :

Accès hors

ligne Accès en ligne

Segment de marché par applications , couvre :

Loisirs/Tourisme

Affaires

L’augmentation du trafic routier continue d’être l’un des défis permanents auxquels sont confrontés les grands centres urbains des Pays-Bas. Le taux d’augmentation alarmant du nombre de voitures possédées augmente le risque d’accident, la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans l’environnement. L’impact négatif du trafic routier sur l’ensemble du territoire modifie le comportement et les habitudes des clients ; par exemple, l’attitude des consommateurs envers la possession d’une voiture.

Pour acheter le rapport :

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00026870

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu : Outre un large aperçu du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas, cette section donne un aperçu du rapport pour donner une idée de la nature et du contenu de l’étude de recherche.

Analyse des stratégies des principaux acteurs : les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents sur le marché des services de location de voitures aux Pays-Bas.

Étude sur les tendances clés du marché : Cette section du rapport propose une analyse plus approfondie des tendances récentes et futures du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas.

Prévisions du marché : les acheteurs du rapport auront accès à des estimations précises et validées de la taille totale du marché en termes de valeur et de volume. Le rapport fournit également des prévisions de consommation, de production, de vente et autres pour le marché des services de location de voitures aux Pays-Bas.

Analyse de la croissance régionale : toutes les principales régions et tous les pays ont été couverts dans le rapport. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux.

Analyse du marché : Le rapport fournit des prévisions précises et fiables de la part de marché de segments importants du marché des services de location de voitures aux Pays-Bas. Les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour effectuer des investissements stratégiques dans les principales poches de croissance du marché Services de location de voitures aux Pays-Bas».

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché des services de location de voitures aux Pays-Bas comprend l’estimation de la taille du marché en termes de valeur (millions USD) et de volume (M²). Des approches descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Services de location de voitures aux Pays-Bas, pour estimer la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et leurs parts de marché ont été déterminées grâce à des recherches primaires et secondaires. Tous les pourcentages, répartitions et répartitions ont été déterminés à l’aide de sources secondaires et de sources primaires vérifiées.

*Si vous avez besoin de quelque chose de plus que ceux-ci, faites-le nous savoir et nous préparerons le rapport en fonction de vos besoins.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit des services d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/