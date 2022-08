Taille, perspectives, segmentation, pays, types et applications du marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique avec prévisions jusqu’en 2028

Le marché Asie-Pacifique de la biopsie à l’aiguille est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert à plusieurs fins et donne à l’entreprise un avantage concurrentiel. Pour se démarquer de la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision. En outre, les profils d’entreprises systémiques couverts dans le rapport à grande échelle sur la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique expliquent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions en cours par les nombreux acteurs et marques clés du marché.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Boston Scientific Corporation

Cook

Hologic, Inc

ST. DISPOSITIFS MÉDICAUX EN PIERRE PVT. LTD

AprioMed AB

Amecath

Cardinal Health

BD

HAKKO Corporation

ARGON MEDICAL

Merit Medical Systems

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché de la biopsie à l’aiguille devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 311,21 USD millions d’ici 2028. La prévalence accrue du cancer du sein et du cancer du poumon devrait stimuler le marché de la biopsie à l’aiguille.

Portée et taille du marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique

Le marché de la biopsie à l’aiguille est segmenté en fonction du type d’aiguille, de l’ergonomie, de la procédure, du site d’échantillonnage, de l’utilité, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’aiguille, le marché de la biopsie à l’aiguille est segmenté en aiguilles de biopsie tréphine, aiguille sternale klima, aiguille d’aspiration à aiguille salah, aiguille jamshidi et autres. En 2021, le segment des aiguilles de biopsie au trépan devrait dominer le marché de la biopsie à l’aiguille en raison de son évaluation globale de la morphologie et il est utilisé comme alternative à la biopsie à l’aiguille fine.

Sur la base de l’ergonomie, le marché de la biopsie à l’aiguille est segmenté en pointu, émoussé, quincke, chiba, franseen et autres. En 2021, le segment pointu devrait dominer le marché de la biopsie à l’aiguille en raison de sa détection et de son diagnostic précis de la tumeur cancéreuse.

Marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique, par région:

Le marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’aiguille, ergonomie, procédure, site d’échantillonnage, utilitaire, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer le marché de la biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique en raison d’une sensibilisation accrue au traitement du cancer et d’un scénario de remboursement favorable pour la biopsie à l’aiguille en Chine. Le segment de la biopsie par aspiration à l’aiguille fine devrait dominer le marché en raison de l’amélioration de l’architecture des soins de santé en Chine et des collaborations entre les organisations de soins de santé et les acteurs du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs dominant le marché Asie-Pacifique Biopsie à l’aiguille?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché régional au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de biopsie à l’aiguille en Asie-Pacifique dans ce secteur vertical ?

