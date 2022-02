Taille, part, tendances, segmentation et prévisions du marché de l’aquaculture en Amérique du Nord jusqu’en 2027

Le marché nord-américain de l’aquaculture représente 6 432,8 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 9 685,1 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l’aquaculture, suivis du Canada. La demande d’aquaculture augmente aux États-Unis, en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux fruits de mer. L’aquaculture a une teneur élevée en protéines grâce à laquelle elle est de plus en plus acceptée par une clientèle plus large. Le changement de mode de vie des consommateurs ainsi que l’inclinaison vers des produits alimentaires sains devraient également entraîner la croissance du marché aux États-Unis. Les fabricants de la région se concentrent davantage sur l’innovation et le développement pour stimuler la croissance du marché de l’aquaculture en Amérique du Nord.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

1. Bakkagivre

2. Blue Ridge Aquaculture, Inc.

3. Groupe Cermaq AS

4. Cooke Aquaculture inc.

5. Groupe aquacole Farallon

6. Leroy

7. Mowi ASA

8. Selonda Aquaculture SA

9. Stolt-Nielsen Limitée

10. Thai Union Group PCL

Les fruits de mer, en particulier le poisson, font partie de la cuisine traditionnelle dans de nombreuses régions. De plus, le poisson est largement consommé en raison de ses avantages nutritionnels et de plusieurs avantages pour la santé. Il est considéré comme une bonne source d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de protéines et de micronutriments essentiels. Le revenu disponible élevé et le pouvoir d’achat des consommateurs ont amélioré leurs dépenses en protéines animales telles que les fruits de mer par rapport aux autres catégories d’aliments. En outre, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a prédit que la consommation de poisson par un être humain devrait augmenter de 50 % au cours des 15 prochaines années. Selon les données fournies par le National Marine Fisheries Service, la consommation de fruits de mer par habitant aux États-Unis a augmenté de 1,1 livre à 16 livres en 2017. Le taux de consommation de fruits de mer aux États-Unis a atteint la barre des 16 livres pour la première fois en près de les dix dernières années. La demande croissante de produits de la mer et la consommation de produits de la mer par habitant reflètent la croissance de l’industrie aquacole aux États-Unis. Ainsi, la demande croissante de produits de la mer alimente la croissance du marché nord-américain de l’aquaculture.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’AQUACULTURE EN AMÉRIQUE DU NORD :

Par espèce

• Plantes aquatiques

• Poisson

• Crustacés

• Mollusques

• Les autres

Par nature

• Basé à terre

• En mer

Par Culture Environnement

• Eau fraiche

• Eau saumâtre

• Marin

Par pays

• NOUS

• Canada

• Mexique

Le marché de l’aquaculture en Amérique du Nord est divisé en fonction de l’environnement de culture en eau douce, eau saumâtre et marine. Le segment marin représentait la plus grande part du marché de l’aquaculture en Amérique du Nord. L’aquaculture marine implique la culture d’organismes marins pour l’alimentation et d’autres produits en pleine mer ou dans des réservoirs et des étangs remplis d’eau de mer. L’aquaculture marine s’est rapidement développée au cours des dernières années en raison de l’amélioration des aliments formulés, des nouvelles technologies, de la compréhension biologique croissante des espèces d’élevage, de l’amélioration de la qualité de l’eau dans les systèmes d’élevage fermés et de la demande accrue de produits de la mer. Les poissons issus de l’aquaculture marine sont également perçus comme étant de meilleure qualité que les poissons élevés dans des étangs ou des réservoirs.

