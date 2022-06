Taille, part, tendances, facteurs de croissance et perspectives régionales du marché des appareils de dermatologie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le marché mondial des appareils de dermatologie croît à un TCAC substantiel de 10,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 21,14 milliards USD d’ici 2026. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation des troubles cutanés, aux initiatives gouvernementales et à l’adoption de procédures cosmétiques peu invasives.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par type de produit (appareil de diagnostic (appareil d’imagerie, dermatoscope, microscope)

Par appareil de traitement (électrochirurgie, cryothérapie, laser, lumière LED, liposuccion, microdermabrasion)

Par application (diagnostic du cancer de la peau, acné, psoriasis, rajeunissement de la peau, verrues)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques et autres)

Facteurs de marché

Adoption de procédures cosmétiques mini-invasives

Augmentation de l’incidence des troubles cutanés

Initiatives gouvernementales pour améliorer les soins de santé

Contraintes du marché

Des dépenses de santé en hausse

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

Alma Lasers, Ltd., Cutera, Inc., Cynosure, Inc., Lumenis Ltd., Bausch Health Companies Inc., Bruker Corporation, Carl Zeiss, Genesis Biosystems, Inc., Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Michelson Diagnostics et PhotoMedex , Inc. Agilent Technologies Inc., Amd Global Telemedicine Inc., Ambicare Health Ltd ….

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Étude sur les segments qui devraient dominer le marché.

Étude sur l’analyse régionale qui devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision

