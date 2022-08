Taille, part, tendances et prévisions du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique, segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique devrait atteindre 540 143,73 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le «produit» représente le segment le plus important par type, car il couvre l’assurance-maladie, l’assurance hospitalisation, l’assurance maladies graves, l’assurance individuelle, l’assurance familiale flottante, l’assurance pour les personnes âgées, les régimes de santé liés à des unités et l’assurance maladie permanente. Ils couvrent 94,63 % de l’assurance parce qu’ils ont le taux de réclamation le plus élevé pour les assurés et une indemnisation pour une perte ou un événement couvert par la police. Le rapport sur le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Une police d’assurance maladie se compose de plusieurs types de caractéristiques et d’avantages. Il offre une couverture financière aux assurés contre certains traitements. La police d’assurance maladie offre des avantages, notamment l’hospitalisation sans numéraire, la couverture pré et post-hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

L’augmentation des coûts des services médicaux et le nombre croissant de procédures de soins de jour sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d’assurance maladie sur le marché. Avec la demande croissante d’assurance maladie dans le monde, les grandes entreprises élargissent leurs portefeuilles de produits dans différents pays afin de renforcer leur présence pour ces produits et solutions sur le marché.

Dynamique du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Augmentation du coût des services médicaux

L’assurance maladie apporte une aide financière en cas de maladie grave ou d’accident. L’augmentation des coûts des services médicaux pour les chirurgies et les séjours à l’hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde entier. Le coût des services médicaux comprend le coût de la chirurgie, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l’hôpital, le coût de la salle d’urgence, le coût des tests de diagnostic, entre autres. En raison de ces coûts élevés des services médicaux, 60 % de toutes les faillites sont liées à des frais médicaux, en particulier pour les familles qui n’ont pas d’assurance maladie ou qui ont un budget limité. Le coût élevé des services médicaux a accablé les patients ; cependant, l’assurance-maladie apporte un soutien financier aux patients puisqu’elle finance tous les coûts des services médicaux selon les termes et conditions du régime d’assurance. Par conséquent,

Nombre croissant d’interventions en garderie

Les procédures de soins de jour sont les types de procédures médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement moins de temps de séjour dans les hôpitaux. Dans la procédure de soins de jour, les patients doivent rester à l’hôpital pendant une courte période.

La plupart des compagnies d’assurance maladie couvrent désormais les procédures de garde d’enfants dans leurs plans d’assurance. Pour la réclamation de tels types de chirurgie, il n’y a aucune obligation de passer 24 heures à l’hôpital, qui est le séjour minimum pour réclamer une assurance.

Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie couvrent les séjours hospitaliers et les chirurgies majeures, les assurés peuvent également réclamer des soins de jour dans le cadre de leur police d’assurance maladie, ce qui devrait stimuler la demande du marché.

Fourniture obligatoire d’assurance maladie dans les secteurs public et privé

La souscription d’une assurance maladie est une disposition obligatoire pour les salariés du secteur public et du secteur privé. L’assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l’employé peut bénéficier lorsqu’il travaille dans une entreprise. En cas d’urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d’assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement.

L’assurance maladie de l’employé est une prestation complémentaire que l’employeur individuel accorde à ses employés. L’assurance maladie fournie couvre l’employé et couvre les membres de sa famille dans le cadre du même plan d’assurance. De plus, dans certains cas, l’employeur peut payer une partie d’une prime ou d’une couverture d’assurance de la police d’assurance maladie.

Coût élevé des primes d’assurance

L’assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Il apporte un soutien financier à l’assuré puisqu’il couvre tous les frais médicaux lorsque l’assuré est hospitalisé pour un traitement. L’assurance maladie couvre également les dépenses pré et post-hospitalisation. Le preneur d’assurance doit payer régulièrement les primes d’assurance pour maintenir la police d’assurance maladie active afin de souscrire une assurance maladie. Le coût de la prime d’assurance est élevé dans la plupart des cas en fonction du régime d’assurance, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Le montant de la prime d’assurance maladie est un paiement initial effectué au nom de l’individu et des familles pour maintenir leur police d’assurance maladie active. Le coût des primes d’assurance maladie est généralement payé mensuellement pour maintenir la police en vigueur.

Processus de documentation strict pour le remboursement des réclamations

L’assurance maladie se compose de deux couvertures d’assurance, telles que le cashless et le remboursement des sinistres. La compagnie d’assurance fournit une liste des hôpitaux faisant partie du réseau ou en lien avec la compagnie d’assurance.

Si l’assuré est soigné dans n’importe quel hôpital du réseau, il bénéficiera de la procédure sans numéraire. Dans la procédure sans numéraire, les hôpitaux obtiennent l’approbation de la compagnie d’assurance en vérifiant les détails du patient, et le preneur d’assurance n’a pas besoin de payer de montant pour son traitement à l’hôpital.

Supposons que le preneur d’assurance soit admis dans l’un des hôpitaux, et non dans le réseau de la compagnie d’assurance. Dans ce cas, le patient paiera le montant total à l’hôpital de sa poche pour son traitement et soumettra toutes les factures à la compagnie d’assurance pour le remboursement de la demande. Le processus de remboursement des réclamations a des règles et réglementations strictes pour l’approbation et la fourniture des dépenses de remboursement de toutes les factures, ce qui entrave la croissance du marché.

Portée du marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique

Le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, des services, du niveau de couverture, des prestataires de services, des régimes d’assurance maladie, de la démographie, du type de couverture, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type

Produit

Solutions

Sur la base du type, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique est segmenté en produits et solutions.

Prestations de service

Traitement hospitalier

Traitement ambulatoire

Assistance médicale

Les autres

Sur la base des services, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale et autres.

Niveau de couverture

Bronze

Argent

Or

Platine

Sur la base du niveau de couverture, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en bronze, argent, or, platine.

Les fournisseurs de services

Fournisseurs d’assurance maladie publique

Fournisseurs d’assurance maladie privés

Sur la base des prestataires de services, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en prestataires d’assurance maladie publics et prestataires d’assurance maladie privés.

Régimes d’assurance maladie

Point de service (POS)

Organisation de fournisseur exclusif (EPOS)

Indemnité d’assurance maladie

Compte d’épargne santé (HSA)

Régimes de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS)

Organisation de fournisseur préféré (OPP)

Organisation de maintien de la santé (HMO)

Les autres

Sur la base des régimes d’assurance maladie, le marché de l’assurance maladie de l’Asie-Pacifique a été segmenté en points de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie indemnisée, compte d’épargne santé (HSA), accords de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), organisation de prestataires privilégiés (PPO), organisation de maintien de la santé (HMO), autres.

. Démographie

Adultes

Mineurs

Personnes agées

Sur la base de la démographie, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en adultes, mineurs et personnes âgées.

Type de couverture

Couverture à vie

Couverture temporaire

Sur la base du type de couverture, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en couverture à vie, couverture temporaire

Utilisateur final

Entreprises

Personnes

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en entreprises, particuliers, autres

Canal de distribution

Les ventes directes

Institutions financières

Commerce électronique

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’assurance maladie en Asie-Pacifique a été segmenté en ventes directes, institutions financières, commerce électronique, hôpitaux et cliniques, etc.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Asie-Pacifique par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Met en évidence les facteurs clés suivants :

:- Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

:- Stratégie d’entreprise – Synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

:- Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

:- Histoire de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

:- Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

:- Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

:- Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans Différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché Étude des innovateurs du marché des

applications à venir

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la réception de par les différents organismes d’enquête statistique et des sciences de la vie ?

• Quel est le point de vue du marché effectif au cours de la période de conjecture ?

• Quels sont les modèles clés affectant le marché des effets ? Quel impact pourraient-ils avoir sur le marché des courts, moyens et longs-courriers ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les principales variables affectant l’effet marché ? Quel sera leur effet à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales régions portes ouvertes sur le marché des effets ? Quel est leur potentiel en courte, moyenne et longue distance ?

• Quels sont les systèmes clés adoptés par les organisations sur le marché des effets ?

• Quelles sont les principales régions d’application du marché des effets ? Quelle application est censée détenir le potentiel de développement le plus remarquable au cours de la période de jauge ?

Ce rapport d’étude de marché met en lumière divers facteurs qui ont un effet direct ou indirect sur la croissance des entreprises, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans le secteur de la santé. Ce rapport sur le marché identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la santé.

Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles qu’un rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché de grande envergure agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans tous les secteurs. L’analyse de marché et les informations incluses dans ce rapport de marché présentent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source essentielle de conseils qui fournit la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués dans le rapport d’activité XYZ cohérent avec l’utilisation de l’analyse SWOT.

