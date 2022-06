Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché du sérum bovin fœtal 2022-2030

Marché mondial du sérum bovin fœtal : par type (dépouillé de charbon de bois, chromatographique, appauvri en exosomes, cellules souches et autres), par application (découverte de médicaments, milieux de culture cellulaire, fertilisation in vitro, diagnostics et autres), par utilisateur final (pharmaceutique, Instituts de recherche et universitaires, et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du sérum de veau fœtal couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie du sérum bovin fœtal.

Perspectives de l’industrie du sérum bovin fœtal

La taille du marché mondial du sérum bovin fœtal était évaluée à 812 millions USD en 2020, qui devrait atteindre 1 226 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le sérum fœtal bovin est un sous-produit obtenu à partir d’un fœtus bovin produit dans les industries de transformation de la viande. C’est un promoteur de croissance efficace utilisé comme supplément en raison de ses facteurs nutritionnels et macromoléculaires élevés. La tendance pour le sérum bovin fœtal est à la hausse avec les progrès des industries de la biotechnologie et du diagnostic.

Facteurs affectant l’industrie du sérum bovin fœtal au cours de la période de prévision :

Des facteurs tels qu’une augmentation des activités de R&D pour l’introduction de nouveaux produits biopharmaceutiques, l’augmentation des investissements et des dépenses pour les interventions de recherche dans les pays en développement et l’augmentation de la demande de sérum fœtal de la part des utilisateurs traditionnels devraient stimuler la croissance du sérum bovin fœtal mondial. marché.

Le gouvernement fournit des aides financières et prend des initiatives pour le développement et la promotion du sérum bovin fœtal pour des problèmes de santé, ce qui a eu un impact positif significatif sur les ventes de sérum bovin fœtal dans les secteurs de la santé et pharmaceutique à travers le monde.

Cependant, le prix élevé du sérum de veau fœtal et la disponibilité de meilleures alternatives limiteront la croissance du sérum de veau fœtal sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Sérum bovin fœtal :

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché du sérum bovin fœtal à travers le monde. Le sérum bovin fœtal a trouvé son application dans la préparation du milieu de transport viral des échantillons COVID-19. La résurgence des cas de COVID-19 dans les économies développées et émergentes, comme la Turquie et l’Allemagne, augmentera encore la demande et la valeur marchande du sérum fœtal bovin en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du sérum bovin fœtal en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché du sérum bovin fœtal a été segmenté en fonction du type –

Charbon de bois

chromatographique

Exosome épuisé

Cellule souche

Les autres

Le marché du sérum bovin fœtal a été segmenté en fonction de l’application –

Découverte de médicament

Milieux de culture cellulaire

La fécondation in vitro

Diagnostique

Les autres

Le marché du sérum bovin fœtal a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Pharmaceutique

Instituts de recherche et universitaires

Les autres

Marché du sérum bovin fœtal: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du sérum bovin fœtal a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché du sérum fœtal bovin, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la sensibilisation croissante au sérum fœtal parmi les professionnels de la santé et de l’augmentation du financement de la recherche dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de l’externalisation croissante des activités de recherche et du développement des infrastructures dans la région.

Les principaux concurrents du marché du sérum bovin fœtal comprennent –

Le marché du sérum bovin fœtal est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché du sérum bovin fœtal opérant sur le marché mondial sont –

Accéder aux produits biologiques

Technologies animales

Atlanta Biologics Inc.

Bio-Techne

Bovogen Biologics Ltd

Corning Incorporé

GE Santé

Laboratoires HiMedia

Merck KGaA

Nucleus Biologics

PAN-Biotech

Produits biologiques des Rocheuses

TCS Biosciences Ltd

Thermo Fisher Scientific Inc.

Produits biologiques de culture tissulaire

Le rapport sur le marché du sérum de veau fœtal analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du sérum bovin fœtal couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Sérum bovin fœtal comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché du sérum bovin fœtal: public cible