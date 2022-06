Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des scooters électriques 2022-2030

Marché des scooters électriques – par type de produit (scooter et moto), par batterie (plomb-acide scellé, Li-ion et Ni-MH), par tension (36 V, 48 V et 60 V) et par région – Industrie mondiale Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des scooters électriques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des scooters électriques.

Perspectives de l’industrie des scooters électriques

La taille du marché des scooters électriques atteindra plus de 700 000 unités d’ici 2027 et devrait enregistrer un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Les scooters électriques devraient avoir une influence positive sur la sécurité énergétique et la qualité de l’air, qui est l’un des facteurs importants de la croissance du marché des scooters électriques au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et de gaz à effet de serre stimulent la demande de véhicules électriques, ce qui entraîne l’adoption des scooters électriques sur le marché mondial. Les fournisseurs se concentrent sur deux facteurs critiques pour attirer les clients, la conception/le style et le coût.

Facteurs affectant l’industrie des scooters électriques au cours de la période de prévision :

L’avancement des scooters électriques intelligents de nouvelle génération avec le big data et la technologie IoT est un facteur important pour la croissance du marché des scooters électriques au cours de la période de prévision

Les scooters à base de Li-ion et NiMH ont une efficacité de charge-décharge élevée ainsi qu’une facilité de recyclage certains avantages clés qui soutiendront la croissance du marché mondial des scooters électriques

Le coût d’exploitation inférieur et le rendement énergétique élevé de l’e-scooter par rapport au scooter traditionnel sont l’un des facteurs clés de la croissance du marché de l’e-scooter.

Le secteur de la logistique et de la livraison crée des opportunités de croissance importantes sur le marché mondial des scooters électriques au cours de la période de prévision

Les bornes de recharge solaires et automatisées devraient soutenir la croissance du marché des scooters électriques

Impact du COVID-19 sur le marché des scooters électriques :

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie mondiale des scooters électriques. Alors que le marché a connu une croissance positive au cours des premiers mois de 2020 et plus tard, il y a eu une forte baisse des ventes et de l’offre en raison des quarantaines et des fermetures d’usines au deuxième trimestre (T2), entraînant un approvisionnement insuffisant en pièces qui affecte l’industrie mondiale pendant une période plus longue.

Marché des scooters électriques : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des scooters électriques basée uniquement sur le type de produit, la batterie et la tension.

Sur la base du type de produit, le marché des scooters électriques a été segmenté en –

Scooter

Moto

Basé sur la batterie, le marché des scooters électriques a été segmenté en –

Plomb-acide scellé (SLA)

Li-ion

Ni-MH

Sur la base de la tension, le marché des scooters électriques a été segmenté en –

36V

48V

60V

Marché des scooters électriques : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des scooters électriques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des scooters électriques, l’Asie-Pacifique et l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de produits respectueux de l’environnement dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des scooters électriques comprennent –

Le marché mondial des scooters électriques est assez consolidé, avec la présence d’acteurs limités à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des scooters électriques sont –

Mahindra GenZe

BMW Moto International

Vmoto limitée

Terra Motors Corporation

Gogoro inc.

Jiangsu Xinri Electric Vehicle Co. Ltd

Véhicules Ampère Pvt. Ltd.

Kumpan Électrique

Groupe Torrot

Véhicule électrique Zhejiang Luyuan Co., Ltd.

Énergie Ather

Le rapport sur le marché des scooters électriques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

