Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des moteurs industriels 2022-2030

D’ici 2027 , la taille du marché mondial des moteurs industriels devrait atteindre 89,9 milliards de dollars, contre 54,8 milliards de dollars en 2020 , à un TCAC de 8,2 % de 2021 à 2027. Un moteur électrique industriel est une machine électromécanique que l’on trouve dans les principaux produits industriels du monde entier. monde. Les moteurs électriques industriels traduisent l’énergie électrique en énergie mécanique utilisée dans les convoyeurs, pompes, ventilateurs et autres machines industrielles.

On estime que l’augmentation des investissements en capital dans les pays en développement permettra aux fournisseurs d’investir davantage dans l’expansion et la modernisation des usines de fabrication. De plus, la tendance aux économies vertes encourage le secteur industriel à adopter des moteurs économes en énergie afin que la demande augmente, en particulier sur les marchés des moteurs IE3 et IE4. En outre, la croissance accrue des activités minières et de la production de matériaux extraits en Chine, en Inde et dans d’autres pays en développement devrait stimuler la production de moteurs. Les ventes d’automobiles dans la région APAC devraient s’appuyer sur les tendances importantes des dépenses en capital par les industries et les projets d’infrastructure de l’industrie.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/industrial-motors-market

L’entraînement à fréquence variable est de plus en plus utilisé avec les moteurs pour augmenter leur efficacité et les rendre rentables. Plusieurs moteurs IE2 et IE3 sont utilisés avec VFD, ce qui, à son tour, permet à ces moteurs de répondre aux spécifications de rendement supérieur des moteurs IE4. De plus, de nombreux pays d’Europe, comme la Suisse et d’autres, ont adopté des réglementations sur les VFD avec moteurs. L’installation de moteurs IE2 n’est autorisée que s’ils sont utilisés avec VFD. De la même manière, plusieurs industries d’utilisateurs finaux dans le monde utilisent des VFD avec des moteurs IE3 pour fournir les mêmes résultats que les moteurs IE4 et réduire le coût élevé associé aux moteurs IE4.

Impact du COVID-19 sur les moteurs industriels mondiaux

L’économie mondiale a été gravement touchée par la propagation du COVID-19. On craint de plus en plus que le ralentissement économique déclenché par un blocus à grande échelle et d’autres pour empêcher la propagation de l’infection ne conduise à une récession mondiale. Le Japon, les États-Unis et l’Europe mettent en place des politiques économiques à grande échelle axées sur la relance budgétaire. Pourtant, de nombreuses économies en développement dépendent de la dette extérieure pour financer leurs dépenses publiques, ce qui entraîne une crise de la dette en raison de la dépréciation de leur monnaie. Bien que l’économie chinoise commence à montrer des signes d’amélioration dans l’industrie automobile en mars, son PIB a été la première croissance négative depuis 1992, lorsque le record officiel du PIB a commencé. Les perspectives des industries d’exportation chinoises sont très floues en raison d’une forte baisse de la demande mondiale. Le secteur industriel se développe principalement dans l’agriculture, charbon, mines, eau et assainissement, et industries maritimes. Il y a un mouvement mondial vers l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie, et les fournisseurs prévoient de développer des entreprises d’appareils électroménagers, commerciales et de fabrication.

Les entreprises de produits de base à cycle court ont connu une croissance favorable, mais celle-ci a été tempérée par la baisse des grosses commandes et la suppression continue des activités de services. Les opérations à cycle court ont démontré une forte stabilité globale avec une dynamique stable dans les services de livraison, les centres de données, l’alimentation et les boissons, l’éolien, le rail et la mobilité, compensée par moins de grosses commandes et une baisse de la demande à cycle long. Les bâtiments étaient mixtes, dépendant de la géographie, et les opérations pétrolières et gazières ont été considérablement réduites. Le marché des Amériques et de l’AMEA a montré des impacts continus du COVID-19, compensant la reprise rapide en Chine.

Dynamique du marché mondial des moteurs industriels

Moteurs : Accroître le développement des infrastructures dans la région du Moyen-Orient

Les moteurs sont des dispositifs mécaniques utilisés pour convertir l’énergie mécanique en énergie électrique. Les moteurs ont trouvé des applications dans diverses industries d’utilisation finale, telles que la construction, le CVC, la restauration, le pétrole et le gaz et l’exploitation minière. En outre, une augmentation de la production de pétrole brut et des initiatives gouvernementales visant à diversifier l’économie devrait améliorer les investissements dans l’industrie de la construction aux EAU. La croissance de l’industrie de la construction et le développement des infrastructures seront un moteur majeur du marché automobile dans le secteur de la construction.

Le secteur de la construction devrait être porté par des entreprises de construction de premier plan telles que Aegon Corp, Bechtel et Combined Contractors Group. Les Émirats arabes unis et le Qatar sont les pays les plus attractifs pour les dépenses d’infrastructure à travers le monde dans un contexte de prix du pétrole bas. En outre, l’Arabie saoudite devrait croître au cours de la période prévue. Les tendances ci-dessus et les investissements dans les infrastructures dans les pays développés devraient encore stimuler la demande de moteurs dans la région.

Contraintes : volatilité dans l’industrie pétrolière et gazière

La volatilité du pétrole et du gaz a eu un impact sur le marché automobile dans le monde entier. L’offre est insuffisante pour répondre à la demande, de sorte que les projets d’expansion et les investissements dans le secteur pétrolier et gazier joueront un rôle important. Avec la réduction de la demande de charbon, de métaux et de minéraux, et la baisse conséquente de la demande de moteurs, le secteur minier a connu des pertes (comme le pétrole et le gaz offshore).

Opportunités : demande de moteurs basse tension à rendement IE4

La consommation mondiale d’électricité devrait doubler d’ici 2050. On s’attendait à ce qu’à peu près à la même époque, les décideurs réduisent de moitié les émissions de CO2 de leur pays pour atténuer le changement climatique. Les moteurs électriques représentent environ 40 % de la consommation mondiale d’énergie. Les industries sont un autre grand utilisateur mondial d’énergie, et les moteurs utilisés dans les installations industrielles consomment généralement entre 65 et 80 % de l’électricité totale de l’usine. Ainsi, un moteur économe en énergie devrait créer une tendance sur le marché au cours de la période de prévision.

À l’échelle mondiale, les moteurs industriels représentent environ 25 % de la consommation mondiale d’énergie. Environ 300 millions de moteurs industriels dans le monde fonctionnent à pleine puissance pendant de longues périodes. Par conséquent, les moteurs économes en énergie deviendront une exigence. Le programme Premium Energy Efficiency Motor Program de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) devrait permettre d’économiser 5800 GW et 80 millions de tonnes de CO2 au cours des dix prochaines années aux États-Unis. Ce programme se concentre sur l’augmentation du taux de pénétration des moteurs économes en énergie à l’échelle mondiale, en particulier IE4 (les moteurs les plus économiques actuellement).

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/industrial-motors-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des moteurs industriels en fonction du produit, de l’efficacité, de la tension, du canal de vente et de la puissance de sortie aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Moteur à courant alternatif

Docteur moteur

Par perspectives d’efficacité (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Internet Explorer1

IE2

IE3

IE4

Par perspectives de tension (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Bas

Moyen

Haute

Par perspectives de canal de vente (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Les ventes directes

Ventes indirectes

Par perspectives de production d’électricité (revenus, millions USD, 2017-2027)

Puissance intégrale

Puissance fractionnaire

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/industrial-motors-market

Le segment des moteurs à courant alternatif devrait représenter la plus grande part de marché par produit

Basé sur le produit, le marché des moteurs industriels comprend deux principaux types de moteurs – les moteurs à courant alternatif et à courant continu. En 2020, le moteur à courant alternatif détenait une part de marché de 87,1 %, ce qui représente la plus grande part de marché en 2020. Un moteur à courant alternatif est alimenté en courant alternatif et se compose généralement de deux composants principaux : le stator et le rotor. Le stator est la partie stable du moteur et le rotor est la partie tournante. Pour la conversion de puissance en masse, les moteurs à courant alternatif triphasés sont principalement utilisés dans l’industrie. Pour une petite conversion de puissance, des moteurs à courant alternatif monophasés sont utilisés. Le moteur à courant alternatif monophasé est petit et fournit une variété de services dans tous les secteurs. L’automatisation croissante de divers processus industriels et des moteurs électriques à courant alternatif dans diverses applications telles que la santé, la construction, l’automobile et les biens de consommation devrait stimuler la croissance du marché.

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des moteurs industriels a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des moteurs industriels au cours de la période de prévision. Le segment des moteurs industriels devrait croître à un rythme stable en Europe en raison d’initiatives gouvernementales favorables dans le secteur manufacturier et de l’expansion des principales industries de la région. L’Europe se classe au deuxième rang sur le marché mondial des moteurs industriels en raison des principales entreprises de fabrication et du développement significatif dans des pays tels que l’Allemagne et la France.

Les principaux facteurs à l’origine de la demande de moteurs industriels dans la région peuvent être attribués à l’industrialisation en croissance rapide et à la croissance de la production industrielle. La présence de certains pays développés et d’autres pays à croissance rapide, la demande de moteurs industriels dans plusieurs applications et les principaux utilisateurs finaux tels que l’automobile, la pharmacie, le CVC, la restauration et quelques autres devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/industrial-motors-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des moteurs industriels est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Siemens AG, Ametek Incorporation, Baldor Electric Incorporation, ARC Systems Incorporation, Allied Motion Technologies Inc., Asmo Corporation Limited, Franklin Electric Cooperative Incorporation, Rockwell Automation Incorporation, Brook Crompton UK Limited et Johnson Electric Holdings Limited.

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. ABB Ltd, Siemens AG, Nidec Corp, Brook Crompton UK Ltd, Emerson Electric sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des moteurs industriels