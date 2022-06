Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des mini-écrans LED 2022-2030

La taille du marché mondial des mini écrans LED était de 20 USD . 4 millions en 2020 et devrait atteindre 1 904 USD . 1 million d’ ici 2027 , à un TCAC de 91 . 1 % de 2021 à 2027 . Les mini -écrans à diodes électroluminescentes utilisent de très petites LED pour produire la lumière de l’écran . La technologie LCD rétroéclairée traditionnelle est référencée dans la nouvelle technologie micro – LED . Au lieu d’un seul grand rétroéclairage ou de plusieurs petits rétroéclairages à gradation locale, cette technique utilise des milliers de minuscules rétroéclairages à LED pour fournir d’excellentes caractéristiques de gradation locale . Parce qu’il n’y a aucune restriction pratique sur la taille et la densité des rétroéclairages, les mini LED peuvent passer de petites à de grandes tailles de panneaux . Ils sont cependant limités par la taille de la matrice LCD qui transforme le rétroéclairage blanc en couleurs .

Le facteur qui stimule la croissance du marché des mini écrans LED comprend une demande accrue de rétroéclairages mini LED dans l’industrie électronique . Le mini rétroéclairage LED pour les écrans attire rapidement l’attention sur le marché de l’électronique . De grandes marques d’électronique grand public, telles que Samsung, AUO, LG et d’autres, prévoient de lancer des produits dotés de la technologie mini LED . AUO a lancé une série d’écrans dotés de la technologie de mini-rétroéclairage LED, y compris divers appareils de jeu, des moniteurs de grande taille et des moniteurs de bureau aux ordinateurs portables et même des applications haut de gamme telles que les véhicules intelligents .

De plus, il y a une augmentation de la demande de mini écrans LED dans l’industrie automobile . La pénétration des mini écrans LED devrait augmenter dans les années à venir et devenir populaire pour les applications automobiles . La technologie Mini LED a été adoptée comme rétroéclairage pour les écrans automobiles tels que les tableaux de bord, les systèmes d’infodivertissement embarqués, les rétroviseurs et les HUD . Certains producteurs de LED ont également introduit des applications conceptuelles d’éclairage automobile extérieur avec la technologie mini LED . Cependant, l’une des principales contraintes est le coût élevé des mini écrans LED .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des mini écrans LED

Le coronavirus serait originaire d’une partie de la Chine et s’est rapidement propagé à travers le monde, ce qui a finalement entraîné une crise mondiale . Selon les rapports de l’OMS, le 31 décembre 2019, son bureau a reçu un rapport de diagnostic de 29 cas de pneumonie en Chine d’un virus inconnu dans la ville de Wuhan dans la province du Hubei, en Chine centrale . En une semaine, il a été déclaré que les premiers cas étaient associés à un marché humide . Le virus a infecté près de 66 % du personnel du marché humide . Le 30 janvier 2020, l’épidémie de cette maladie à l’échelle mondiale a été reconnue comme une urgence de santé publique de portée internationale . Le 6 février 2020, un total de 28 276 cas confirmés et 565 décès dans le monde étaient comptabilisés par l’OMS, impliquant au moins 25 pays . Le 11 février 2020, l’OMS a annoncé le nouveau coronavirus comme nouveau coronavirus 2019 ( 2019 – nCoV ) et la maladie comme maladie à coronavirus 2019 ( COVID – 19 ) causée par le coronavirus SRAS – Cov – 2 .

L’épidémie de COVID – 19 a provoqué une baisse importante et prolongée des installations de fabrication . En revanche, les interdictions de voyager et les fermetures d’installations ont empêché les travailleurs d’entrer dans leurs usines, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance du marché des mini écrans LED en 2020 . L’Asie est le plus grand producteur et exportateur de divers produits largement utilisés dans l’électronique, l’automobile et d’autres industries . L’impact de COVID – 19 sur ce marché est temporaire car seules la production et la chaîne d’approvisionnement ont été bloquées en 2020 . Actuellement, la situation s’est améliorée ; par conséquent, la production, les chaînes d’approvisionnement et la demande de ces produits devraient augmenter progressivement en 2021 .

Dynamique du marché mondial des mini-écrans LED

Pilotes : augmentation de la demande de mini rétroéclairages LED dans l’industrie électronique

Le mini rétroéclairage LED pour les écrans attire rapidement l’attention sur le marché de l’électronique . De grandes marques d’électronique grand public, telles que Samsung, AUO, LG et d’autres, prévoient de lancer des produits dotés de la technologie mini LED . AUO a lancé une série d’écrans dotés de la technologie de mini-rétroéclairage LED, y compris divers appareils de jeu, des moniteurs de grande taille et des moniteurs de bureau aux ordinateurs portables et aux applications haut de gamme telles que les casques VR et les véhicules intelligents . Ces initiatives permettent de saisir de nouvelles opportunités de croissance pour la technologie des mini écrans LED . De plus, de nombreux acteurs de la chaîne d’approvisionnement LED explorent désormais activement les applications liées aux mini et micro –Technologie DEL .

Contraintes : Coût élevé du mini écran LED

Le coût des composants mini LED, tels que les puces LED, les fonds de panier PCB et les circuits intégrés de commande, représente une grande partie du coût de fabrication global des appareils . Les coûts de ces composants combinés aux technologies nécessaires impliquées dans la fabrication, telles que les tests, le tri et le SMT, augmentent également le coût des mini écrans LED . De plus, le coût de fabrication des mini écrans à rétroéclairage LED est actuellement plus élevé que celui des écrans LCD et OLED traditionnels, ce qui devrait entraver la croissance du marché des mini écrans LED .

Opportunités : Accroître les investissements dans les technologies d’affichage mini LED

Certaines grandes entreprises ont investi dans les technologies d’affichage pour étendre la capacité des nouvelles technologies d’affichage telles que la technologie d’affichage mini LED . Par exemple, Dicolor a ajouté 146 $ . 28 millions pour construire un mini centre de production d’écrans LED à Chuzhou ; Focus Lightings prévoyait d’étendre la capacité d’une mini puce LED avec un investissement de 511 $ . 99 millions .

En outre, Epistar, un fabricant de puces LED basé à Taïwan , a également augmenté ses dépenses en capital à plus de 200 dollars . 6 millions . Environ 90 % des dépenses d’investissement sont destinées à l’expansion de la capacité des mini-LED, la majeure partie de l’investissement étant utilisée pour acheter de nouvelles installations . Des investissements élevés de la part des principaux acteurs et une augmentation de la demande de technologies mini LED devraient créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché des mini écrans LED au cours de la période de prévision .

Le segment de la télévision devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Par application, le marché des mini écrans LED est divisé en écrans automobiles, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et autres . Le segment de la télévision a été le plus gros contributeur du marché, avec 27 . 4 % de part de marché . Une augmentation de la demande de télévision à travers le monde et une augmentation des progrès dans ce segment devraient créer des opportunités de croissance pour le marché des mini écrans LED . Ces téléviseurs peuvent également avoir jusqu’à 3 000 zones de gradation locales, ce qui augmente le rapport de contraste global du panneau tout en réduisant l’effet de halo . Par exemple, TCL Electronics, l’un des acteurs dominants de l’industrie mondiale de la télévision et l’une des principales sociétés d’électronique grand public, a lancé la technologie OD ZeroTM Mini LED . Cette technologie combine la technologie de mini-rétroéclairage LED de 3ème génération de TCL, pilotée par son développement technologique interne qualifié et déployée avec sa puissante intégration verticale pour offrir un profil ultra – mince, qui n’a jamais été atteint avec les téléviseurs LCD LED . Ces facteurs devraient créer des opportunités lucratives pour le marché des mini écrans LED .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des mini écrans LED a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en fonction des régions . À l’échelle mondiale, l’Europe devrait avoir le TCAC le plus élevé de 100 . 2 % sur le marché mondial des mini écrans LED au cours de la période de prévision . Les principaux pays inclus en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le reste de l’Europe . Une augmentation de l’adoption de la technologie mini LED dans le segment de l’électronique grand public devrait stimuler la croissance du marché des mini écrans LED au cours de la période de prévision .

De plus, cette région compte des pays technologiquement avancés, dont la plupart sont développés ou en phase de développement . Par conséquent, le progrès technique est l’un des principaux facteurs censés stimuler la croissance du marché en Europe . Le marché des mini écrans LED devrait connaître une forte croissance dans les années à venir en raison de la popularité croissante des téléviseurs intelligents en Europe . L’augmentation de l’adoption de technologies de pointe a fourni plusieurs opportunités de croissance pour le marché des mini écrans LED en Europe . Des investissements élevés dans l’industrie de l’affichage devraient offrir des opportunités de croissance pour le marché . Parmi tous les pays européens, l’Allemagne représente la plus grande part de marché, grâce à des initiatives gouvernementales proactives sous la forme de filiales, à l’acquisition de petites entreprises et à l’augmentation de l’adoption des mini LED .

Corporation, AU Optronics Corp, Innolux Corporation, Japan Display, Inc . , Everlight Electronics Co . Ltd. _ , EPISTAR BOE Technology Group Co, Harvatek Corporation, San’an Optoelectronics, Lextar Electronics Corporation, Harvatek Corporation et VerLASE Technologies LLC figurent parmi les principales entreprises mises en évidence dans la recherche . Les acteurs du marché ont adopté diverses stratégies, telles que la collaboration et le partenariat, le lancement de produit et l’accord, pour étendre leur présence sur le marché des mini écrans LED .

