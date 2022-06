Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des équipements d’arpentage des terres 2022-2030

Le marché mondial des équipements d’arpentage était évalué à 5 948,7 millions USD en 2020 à 8 662,1 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2027. Les produits du marché des équipements d’arpentage, tels que les systèmes GNSS, les stations totales et les théodolites, les niveaux , les scanners laser/laser 3D et les véhicules aériens sans pilote sont utilisés dans les industries, notamment la construction, le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’exploitation minière et la gestion des catastrophes pour l’inspection et la surveillance, les calculs volumétriques et les points d’implantation.

Le marché des équipements d’arpentage est segmenté en produit, industrie et application. Sur la base des produits, le marché est divisé en systèmes GNSS, stations totales et théodolites, niveaux, scanners laser/laser 3D, véhicules aériens sans pilote (UAV) et autres. Selon l’industrie, il est classé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’exploitation minière, la gestion des catastrophes, etc. En fonction de l’application, il est séparé en inspection et surveillance, calculs volumétriques et points d’implantation.

L’utilisation de drones a augmenté à l’échelle mondiale pour la vidéographie et la photographie. Ils peuvent être commandés à distance via des ordinateurs et des appareils intelligents. Ils sont utilisés pour l’arpentage et la surveillance, principalement dans les secteurs commercial et de la défense. Le marché des équipements topographiques est également tiré par l’urbanisation et l’industrialisation des pays en développement, où plusieurs villes intelligentes sont prévues. Un cadastre fait partie intégrante de la phase initiale de planification de ces villes. Il nécessiterait des activités d’arpentage et d’inspection avant sa planification et le processus de construction proprement dit. Par conséquent, ce facteur est un moteur de la croissance du marché des équipements topographiques au cours de la période de prévision. De plus, l’équipement d’arpentage permet de gagner du temps dans son processus d’application et donne des résultats précis, grâce à son traitement simultané des données dans un logiciel.

Dynamique du marché mondial des équipements de levé terrestre

Moteurs : se concentrer sur le développement des villes intelligentes

Avec l’augmentation de la population dans les villes, il est nécessaire de planifier et d’agrandir les villes pour leur bonne administration. Les villes doivent fournir de l’eau, de l’énergie, des installations sanitaires et d’autres nécessités à la population. Par conséquent, il y a eu beaucoup d’attention et de planification pour développer de nouvelles villes intelligentes dans le monde entier. Par exemple, Singapour, Dubaï, Amsterdam, Londres, New York et Tokyo devraient fonctionner comme des villes intelligentes. En outre, plus de 100 villes ont été présélectionnées pour les transformer en villes intelligentes en Inde.

De même, il est prévu de développer 12 nouvelles villes, telles que New Kolkata, New Kanpur et d’autres, d’ici 2025. Ce processus nécessitera d’arpenter et de surveiller le terrain dans et autour des villes qui devraient être peuplées. L’utilisation de stations totales et de théodolites, de lasers 3D et de niveaux devrait aider à mesurer le terrain et à planifier la construction de routes, de bâtiments et d’autres infrastructures. Par conséquent, le développement des villes intelligentes devrait stimuler le marché des équipements d’arpentage au cours de la période de prévision.

Contraintes : Manque de main-d’œuvre qualifiée et de connaissances techniques

Les équipements d’arpentage sont équipés de divers modes de fonctionnement et d’un large éventail de fonctionnalités ; par conséquent, ils ont besoin d’opérateurs formés pour les exploiter et les faire fonctionner correctement. Cependant, une mauvaise commande peut entraîner plusieurs problèmes, tels que la constatation d’une lecture inexacte, ce qui peut affecter l’ensemble des données de l’enquête. De plus, un opérateur d’équipement doit suivre une formation pour faire fonctionner l’équipement de pointe. Il s’agit d’un facteur contraignant pour le fonctionnement de l’équipement. De plus, les drones sont pilotés à distance, et toute commande erronée peut casser ou endommager le matériel. De plus, le logiciel utilisé pour l’analyse des données a de multiples fonctionnalités et modes, ce qui déroute l’opérateur lors de la collecte des données. Par conséquent, ces facteurs freinent la croissance du marché des équipements d’arpentage.

Opportunités : mises à niveau des systèmes de gestion des données dans les enquêtes

La gestion des données est devenue très importante pour enregistrer et compiler les données qui ont été recueillies dans l’enquête pour une utilisation ultérieure. Par exemple, les données enregistrées lors de l’arpentage des terres dans et autour des villes peuvent être utilisées par le comité d’urbanisme pour planifier les routes et les bâtiments tout en proposant un plan d’expansion des villes. De plus, les données recueillies grâce à la surveillance sur les sites miniers peuvent être utilisées pour surveiller et planifier les activités de production. De même, la gestion des données est nécessaire au secteur agricole pour vérifier la santé des cultures, pulvériser des pesticides et d’autres activités de récolte. En outre, plusieurs nouveaux logiciels sont introduits pour compiler et stocker les données et les récupérer en cas de besoin. Les données passées jouent un rôle essentiel dans tous les secteurs pour la planification future. Par conséquent,

Portée du rapport

L’étude catégorise le marché des équipements d’arpentage en fonction du produit, de l’industrie, de l’application et de la région.

Par perspectives de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

GPS

Station totale et théodolites

Niveaux

Scanners laser/laser 3D

Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Les autres

Par perspectives de l’industrie (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Construction

Gaz de pétrole

Agriculture

Exploitation minière

La gestion des catastrophes

Les autres

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Inspection et surveillance

Calculs volumétriques

Points d’implantation

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des systèmes GNSS représente la plus grande part de marché en 2020

Sur la base du produit, le marché des équipements topographiques est segmenté en systèmes GNSS, stations totales et théodolites, niveaux, scanners laser/laser 3D, véhicules aériens sans pilote (UAV) et autres. Le segment des systèmes GNSS devrait dominer le marché mondial des équipements topographiques, en termes de revenus, au cours de la période d’étude. Le GNSS est un système de navigation très puissant. Il a une vaste gamme d’applications commerciales telles que la cartographie au sol, le contrôle des machines, l’automatisation portuaire, l’agriculture, la construction, la marine, l’exploitation minière, l’arpentage et la défense. La technologie GNSS est rapidement adoptée par le marché grand public, grâce à une augmentation de la gamme de produits car ils sont maintenant facilement intégrés dans les smartphones. De plus, il fournit un emplacement et un timing précis, et le système est très efficace pour être utilisé dans les aéroports pour les opérations de régulation des atterrissages et des décollages par mauvais temps. Par conséquent, en raison de ces avantages, l’Autorité aéroportuaire de l’Inde (AAI) a installé le système GNSS dans 21 aéroports en 2020. En août 2020, l’AAI a annoncé l’installation de ce système dans 24 aéroports supplémentaires en Inde d’ici la fin de 2020. De telles stratégies devraient stimuler le segment des systèmes GNSS au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des équipements d’arpentage

En fonction de la région, le marché mondial des équipements d’arpentage a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision. L’urbanisation et l’industrialisation ont eu un grand impact sur la Chine au cours des deux dernières décennies. Plus de 60 % de la population chinoise vit dans des zones urbaines et des villes, contre environ 45 % en 2009. En outre, on estime que plus de 70 % de la population vivra dans des villes urbaines d’ici 2030. Cela devrait donner lieu à la le développement et l’expansion de plusieurs nouvelles villes, qui nécessiteront un arpentage effectué par un équipement d’arpentage. Par conséquent, cela devrait offrir des opportunités lucratives pour stimuler le marché des équipements d’arpentage au cours de la période de prévision.

De plus, l’Inde est un pays en développement rapide. Plusieurs nouvelles technologies sont adoptées dans de nombreuses industries commerciales. Par exemple, il est difficile dans les aéroports d’atterrir et de décoller pour les avions en raison du mauvais temps. Cela a conduit l’Autorité aéroportuaire de l’Inde (AAI) à installer un système GNSS dans 21 aéroports en 2020. En outre, l’AAI a annoncé l’installation de ce système dans 24 aéroports supplémentaires en Inde d’ici la fin de 2020. De telles stratégies devraient stimuler le marché des équipements d’arpentage au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs présentés sur le marché des équipements topographiques sont Hexagon, Hi-Target, Hudaco Industries Limited, Kolida Instrument Co., Ltd., Robert Bosch GmbH, Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. (CHC Navigation), Stonex, Suzhou Foif Co. , Ltd., Topcon Corporation et Trimble Inc.

