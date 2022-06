Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des écouteurs intelligents 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des écouteurs intelligents était de 9,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 50,1 milliards USD d’ici 2030 . Le marché devrait croître à un TCAC de 20,1 % au cours de la période de prévision . Le marché devrait croître en raison de la pénétration accrue des appareils d’infodivertissement, des progrès technologiques rapides et de la recrudescence des besoins en services de mobilité. Cependant, les effets néfastes sur la capacité auditive dus à la surutilisation des écouteurs devraient limiter la croissance du marché. Au contraire, l’augmentation du besoin des clients pour la commodité des écouteurs intelligents, tels que la liberté de maintenir une connexion filaire des appareils, une connectivité facile, la suppression du bruit, le suivi de la condition physique, la surveillance cardiaque et autres, devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance. l’expansion du marché

Définition du marché mondial des écouteurs intelligents

Le casque intelligent est un appareil qui exécute diverses fonctions telles que les assistants personnels vocaux, le suivi de la condition physique et de la fréquence cardiaque, la suppression du bruit basée sur l’environnement ou l’amélioration audio, les suggestions contextuelles basées sur la localisation et le contrôle gestuel et tactile, ainsi que son fonction principale d’écoute des signaux audio. Le casque intelligent comprend des écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires et supra-auriculaires.

Dynamique du marché mondial des écouteurs intelligents

Conducteurs : Demande accrue de services de mobilité

Les services de mobilité sont des services qui peuvent être accessibles à tout moment, sont gérés à distance, traitent les données plus rapidement, peuvent être utilisés n’importe où et ne nécessitent pas de maintenance filaire. Les solutions de mobilité telles que les appareils mobiles, les services sans fil, les tendances BYOD et autres réduisent la complexité de la maintenance de l’infrastructure et offrent portabilité, flexibilité, accès à distance et commodité. La demande d’appareils mobiles tels que les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones a considérablement augmenté à mesure que la science et la technologie ont progressé, permettant une connectivité simple et un accès aux informations en déplacement, alimentant l’expansion mondiale du marché des écouteurs intelligents.

Contraintes : effet néfaste sur la capacité auditive en raison de l’utilisation excessive d’écouteurs

L’adoption d’écouteurs intelligents a été alimentée par la croissance rapide de l’utilisation des téléphones portables et des lecteurs de musique portables. Cependant, l’utilisation prolongée d’appareils audio à des niveaux sonores élevés, tels que 85 décibels pendant huit heures ou 100 décibels pendant 15 minutes, peut entraîner des dommages sensoriels temporaires ou permanents. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 22 millions de jeunes ont une déficience auditive en raison de niveaux de bruit excessifs causés par des accessoires sans fil. En conséquence, l’utilisation excessive d’écouteurs a un impact négatif sur la capacité auditive des consommateurs, limitant leur adoption et limitant ainsi la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des écouteurs intelligents

L’étude classe le marché des écouteurs intelligents en fonction du type et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type Perspectives ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Dans l’oreille

Sur l’oreille

Sur l’oreille

Par perspectives du canal de distribution ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

En ligne

Hors ligne

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment intra-auriculaire devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Selon le type, le marché mondial des écouteurs intelligents est divisé en intra-auriculaires, supra-auriculaires et supra-auriculaires . En 2021, les intra-auriculaires détenaient la plus grande part de marché de 49,4 % sur le marché mondial des écouteurs intelligents. Les écouteurs intra-auriculaires peuvent être insérés dans le conduit auditif ou peuvent être placés à l’extérieur. Le segment des écouteurs intra-auriculaires domine le marché des écouteurs intelligents. Cette croissance est attribuée au fait qu’il offre diverses fonctionnalités telles que la suppression du bruit, l’ultra-portabilité, une qualité sonore améliorée, le suivi de la condition physique et de la fréquence cardiaque, des assistants personnels vocaux, des suggestions contextuelles basées sur la localisation, la suppression du bruit basée sur l’environnement et amélioration audio.

L’ Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des écouteurs intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des écouteurs intelligents au cours de la période de prévision . Le marché en Europe est analysé au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Russie et dans le reste de l’Europe. L’Europe devrait connaître un taux de croissance significatif du marché des écouteurs intelligents au cours de la période d’étude, en raison de l’augmentation de la demande d’électronique intelligente et de l’augmentation du pouvoir d’achat des habitants de la région.

Les progrès technologiques et la croissance des normes de l’électronique grand public contribuent à la croissance du marché des écouteurs intelligents en Europe. De plus, une augmentation rapide des ventes de produits IoT favorise la croissance du marché. En outre, un revenu disponible élevé et une préférence croissante pour l’électronique grand public stimulent la croissance du marché dans cette région.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des écouteurs intelligents

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché des écouteurs intelligents sont :

Société Bose

Apple Inc.

Sony

Samsung Électronique

JBL

LG Électronique

Sennheiser Électronique

Skull Candy

Bragi

Royal Philips SA

