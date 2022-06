Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des climatiseurs 2022-2030

Marché mondial de la climatisation : par type (climatiseurs de pièce, systèmes VRF, refroidisseurs, refroidisseurs et autres), par canal de distribution (en ligne, magasins multimarques, magasins exclusifs et autres), par utilisateur final (résidentiel, industriel et commercial ) et par région – Taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la climatisation comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport sera l’une des analyses les plus complètes du marché, couvrant tous les aspects du marché des climatiseurs.

Perspectives de l’industrie de la climatisation

La taille du marché de la climatisation est de 107 milliards de dollars américains en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Un climatiseur élimine la chaleur et l’humidité d’un espace intérieur occupé par évaporation et condensation. Les systèmes de climatisation utilisent des composants qui comprennent un refroidisseur, un déshumidificateur, des unités de condensation, des condenseurs, des convertisseurs, des silencieux, des serpentins d’évaporateur et des actionneurs pour créer un climat intérieur confortable. Les innovations technologiques sont la tendance disruptive du marché de la climatisation.

Dynamique de l’industrie de la climatisation

Le nombre croissant d’hôtels, d’auditoriums, d’hôpitaux, de cliniques et de multiplexes dans le monde devrait alimenter la croissance du marché de la climatisation dans les années à venir. Par exemple, le gouvernement omanais investit dans de nombreux projets de construction, ce qui entraîne une demande accrue de climatisation. La population urbaine croissante, qui devrait stimuler les secteurs de la construction résidentielle et commerciale, devrait également accroître la demande de climatisation. En outre, la population croissante dans les pays à climat chaud devrait également contribuer à une croissance significative du marché des climatiseurs. Les émissions de gaz à effet de serre et les préoccupations croissantes concernant la sécurité environnementale sont des facteurs importants qui entravent la croissance du marché mondial des climatiseurs au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des climatiseurs

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des climatiseurs. L’industrie qui connaît une forte baisse de la demande et de la production, affectant la chaîne d’approvisionnement, a un impact plus long sur l’industrie mondiale.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les climatiseurs en fonction du canal de distribution, du type et de l’utilisateur final.

Sur la base du canal de distribution, le marché des climatiseurs a été segmenté en –

En ligne

magasins multimarques

Boutiques exclusives

Les autres

Sur la base du type, le marché des climatiseurs a été segmenté en –

climatiseurs de pièce

Système VRF

glacière

glacière

Les autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché des climatiseurs a été segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Industriel

Marché de la climatisation : perspectives régionales

Le marché mondial des climatiseurs est segmenté par région en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. On estime que l’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché sur le marché mondial de la climatisation en raison de l’utilisation croissante des systèmes CVC dans les marchés émergents, notamment l’Inde et la Chine. Le développement rapide des infrastructures et la propension croissante aux produits de style de vie dans la région soutiennent également la croissance du marché de la climatisation. De plus, l’Amérique du Nord devrait afficher un TCAC sain sur le marché mondial des climatiseurs au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché de la climatisation comprennent –

Le marché mondial de la climatisation est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de climatiseurs opérant sur le marché mondial sont –

Société du groupe Haier

LG Électronique Inc.

Daikin Industries Ltd.

United Technologies Corporation

Climatiseurs Hitachi-Johnson Controls Inc.

Société de transport

Mitsubishi Electric Corporation

Mahle GmbH

Société Denson

Calsonic Kansei Corporation

Sanden Holding Corporation

Eberspächer Holding GmbH & Co.

Valéo SA

À la société

Subros Limitée

Le rapport sur le marché des climatiseurs fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des climatiseurs couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du marché de la climatisation comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

