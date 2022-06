Taille, part, tendances et prévisions de la portée future du marché des chauffe-eau solaires 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des chauffe-eau solaires était évaluée à 4,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,8 milliards USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision (2022- 2030) . Une augmentation de la demande de solutions énergétiques rentables pour le chauffage de l’eau devrait stimuler la croissance du marché. Le zéro émission des chauffe-eau solaires en fait un choix approprié par rapport aux chauffe-eau à gaz conventionnels. De plus, les chauffe-eau solaires ne consomment aucune ressource naturelle comme le pétrole et le gaz. Par exemple, le soleil qui brille sur 1 m² de toit remplace 100 litres de mazout ou 100 m³ de gaz naturel.

En outre, l’inquiétude croissante des gouvernements concernant l’installation de produits solaires devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre de nouveaux rabais et programmes d’incitation pour attirer de nouveaux segments de clientèle. Par exemple, selon le type et la taille du système installé, des remises allant jusqu’à 700 $ sont disponibles dans toutes les zones résidentielles et commerciales de Victoria, en Australie. Le chauffage solaire de l’eau, en revanche, nécessite une grande surface de toit et une exposition directe au soleil, car il ne fonctionnera pas les jours nuageux ou brumeux.

Définition du marché mondial des chauffe-eau solaires

Un chauffe-eau solaire est principalement utilisé comme moyen rentable de produire de l’eau chaude pour les utilisateurs finaux commerciaux, industriels et résidentiels. Il est également connu sous le nom de systèmes solaires d’eau chaude sanitaire. Un capteur solaire et un réservoir d’eau composent le système. Il existe deux types de capteurs solaires : vitrés et non vitrés. En raison de leur efficacité d’absorption élevée, les capteurs solaires vitrés sont fréquemment utilisés pour de grandes applications.

Dynamique du marché mondial des chauffe-eau solaires

Facteurs : Hausse de la demande de solutions énergétiques rentables et respectueuses de l’environnement

Contraintes : Grande surface de toit pour le chauffage solaire de l’eau

Le chauffage solaire de l’eau utilisé dans les zones résidentielles et commerciales nécessite une grande surface de toit et une exposition directe au soleil. La disponibilité d’une grande surface de toit est un problème majeur pour les petites et moyennes résidences. De plus, le chauffe-eau solaire peut ne pas fonctionner les jours nuageux ou brumeux en raison du manque de rayonnement solaire. Ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Opportunités : Avancées dans les systèmes d’appoint d’énergie pour chauffe-eau solaire

Le manque de rayonnement solaire et le temps brumeux peuvent ne pas être efficaces pour les chauffe-eau solaires. Cependant, le système de secours faisant partie du capteur solaire aide au stockage supplémentaire de la chaleur solaire par temps brumeux ou nuageux. Il conserve les mêmes performances que le chauffe-eau solaire, même par temps nuageux et par temps de brouillard. Par conséquent, cela crée des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des chauffe-eau solaires

L’étude classe le marché des chauffe-eau solaires en fonction du type, de la capacité, des utilisateurs finaux et de la région.

Par type Outlook ( ventes/revenus, milliards USD , 2017-2030 )

Vitré

Non émaillé

Par perspectives de capacité ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

100L

150L

200L

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment vitré devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché des chauffe-eau solaires est classé en vitré et non vitré. En 2021, Glazed détenait la plus grande part de marché de 91,5 % sur le marché mondial des chauffe-eau solaires. Les chauffe-eau solaires vitrés ont des capteurs vitrés avec des tubes en cuivre sur une plaque en aluminium. De plus, ces capteurs vitrés ont un revêtement en verre trempé au fer, ce qui les rend plus chers que les capteurs solaires non vitrés. La plupart des capteurs vitrés ont des fluides de transfert de chaleur pour absorber plus efficacement la chaleur du soleil.

L’efficacité d’absorption élevée du chauffe-eau solaire vitré devrait augmenter la demande de produits dans les applications à grande échelle. Les chauffe-eau solaires avec capteurs vitrés peuvent absorber environ 90 à 95 % du rayonnement et maintenir la même efficacité dans différentes conditions climatiques, ce qui les rend adaptés aux secteurs commerciaux et industriels. Cependant, le coût élevé des capteurs solaires vitrés et la disponibilité d’autres alternatives, telles que les cellules photovoltaïques, peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans le secteur résidentiel pour les applications à petite échelle.

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des chauffe-eau solaires a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé de 6,8 % sur le marché mondial des chauffe-eau solaires au cours de la période de prévision . Je marché européen comprend l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et le reste de l’Europe. L’Europe a la présence d’acteurs majeurs, tels que Wagner & Co. Solartechnik et LZT Group, offrant une large gamme d’eau solaire d’une capacité de 100 litres, 200 litres et 300 litres. Les inquiétudes croissantes du gouvernement et les nouveaux programmes énergétiques devraient influencer la croissance du marché. Le secteur commercial peut bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’investissement énergétique (EIA), qui représente 15 % des coûts d’investissement.

L’Allemagne détient une part de marché importante en Europe, grâce à la présence de fabricants et de distributeurs de premier plan tels que Reneworld Ltd et Wagner & Co. Solartechnik. Le marché est fortement soutenu par des programmes de soutien préexistants tels que le programme d’incitation du marché (MAP). Selon les nouveaux ajustements du régime de subvention de base, les systèmes d’eau chaude sanitaire devraient à nouveau être subventionnés à 60 $/m², plafonnés à 605 $ par système (au moins 3 m² et 200 litres). En revanche, le niveau de subvention pour les systèmes combinés d’eau chaude et de chauffage des locaux jusqu’à 14 m² devrait passer de 1 816 $ à 2 421 $. De tels développements devraient stimuler positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des chauffe-eau solaires

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principales entreprises du marché des chauffe-eau solaires sont :

