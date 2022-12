Taille, part, tendances et croissance du marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique à un TCAC de 19,7 % d’ici 2029

L’ étude du marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique réalisée par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires dans le domaine de la santé, la portée du marché, la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché en soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances dominantes. au cours des années.

Le marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une croissance à un TCAC de 19,7 % de 2022 à 2029.

Développement récent du marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique

En août 2022, Boston Scientific Corporation a annoncé l’acquisition d’Obsidian, Inc., qui a développé la technologie Gel Embolic Material et était une société privée. De plus, la FDA américaine a approuvé l’utilisation de la technologie GEM, et cette acquisition aidera Boston Scientia Corporation à développer ses activités.

Scénario de marché :

Le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est stimulé par des facteurs tels que la prévalence accrue des maladies chroniques, l’augmentation des progrès technologiques en matière de cybersanté, l’augmentation de la demande de télésanté et l’augmentation des initiatives gouvernementales soutenant l’utilisation des solutions et services de cybersanté. Les dépenses de santé ont augmenté dans les pays développés et émergents, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux produits de santé en ligne innovants.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques affectent positivement le marché de la santé en ligne. Cependant, le coût élevé du traitement empêche les patients d’accepter des solutions pratiques et de haute qualité. Désormais, le coût élevé des services professionnels de santé en ligne a un impact négatif sur le coût de l’ensemble du marché. Par conséquent, l’utilisation de la télésanté affecte la croissance du marché, car les patients préfèrent l’autosurveillance de la maladie par les appareils de télésanté, ce qui influence le marché.

Le rapport sur le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. L’évolutivité et l’expansion commerciale des unités de vente au détail dans les pays en développement de diverses régions et le partenariat avec des fournisseurs pour une distribution sûre de machines et de médicaments sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Un type relativement nouveau de prestation de soins de santé assisté par des procédures et des communications électroniques est appelé eHealth (parfois orthographié eHealth). Le mot est utilisé de diverses manières car il englobe «presque tout ce qui est lié aux ordinateurs et à la médecine», et pas seulement la «médecine Internet» telle qu’elle était initialement définie à l’époque. Certains soutiennent qu’il peut être utilisé de manière interchangeable avec le terme « informatique de la santé », qu’ils définissent comme incluant tous les processus de santé électroniques et numériques . En revanche, d’autres le définissent plus spécifiquement comme des soins de santé basés sur Internet. Il peut également comprendre mHealth , ou m-Health, des liens et des applications sur les appareils mobiles.

L’utilisation de nombreuses technologies numériques est attendue en e-santé. Par exemple, Internet permet aux utilisateurs d’eHealth de correspondre par e-mail avec des experts médicaux, d’accéder à des dossiers médicaux, de rechercher des informations sur la santé et d’effectuer des échanges textuels, audio et vidéo de personne à personne.

Segmentation du marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est classé en six segments notables en fonction de l’offre, du déploiement, de la taille de l’entreprise, de la fonctionnalité, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Offre

Solutions

Prestations de service

Sur la base de l’offre, le marché de la e-santé au Moyen-Orient et en Afrique est encore segmenté en solutions et services.

Déploiement

Nuage

Sur place

Sur la base du déploiement, le marché de la e-santé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cloud et sur site

Taille de l’entreprise

Grande entreprise

Petite et moyenne entreprise

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Fonctionnalité

Système de messagerie de contenu (CMS)

Messagerie de groupe

Tableau de bord

Séances vidéo

Aide sociale

Autres

Sur la base des fonctionnalités, le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en système de messagerie de contenu (CMS), messagerie de groupe, tableau de bord, sessions vidéo, support social, etc.

Technologie

Chatbots

Intelligence artificielle

Internet des objets (IoT)

Blockchain et mégadonnées

Autre

Sur la base de la technologie, le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en Internet des objets, chatbots, intelligence artificielle, Internet des objets (IOT), blockchain et mégadonnées, et autres.

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs

Consommateurs de soins de santé

Pharmacies

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs, consommateurs de soins de santé, pharmacies et autres.

Analyse / aperçu régional du marché de la santé en ligne

Le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par l’offre, le déploiement, la taille de l’entreprise, la fonctionnalité, la technologie et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur la santé en ligne sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine le marché de la cybersanté au Moyen-Orient et en Afrique. La demande dans cette région devrait être tirée par une augmentation des maladies chroniques avec l’intégration croissante des données de santé avec les appareils portables.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Épocrates Inc

Société de téléassistance

MEDISAFE

Point de consigne médical

IBM

Doximité, Inc

GE Santé

Société Cerner

Tous les scripts

McKesson Corporation

Koninklijke Philips NV

Siemens Healthineers

Optum, Inc.

Epic Systems Corporation

Athenahealth

Systèmes Cisco

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la santé en ligne au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2027

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel taux de croissance le marché devrait-il croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029?

Quelles sont les principales opportunités du marché ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels pays les données sont couvertes dans le rapport ?

