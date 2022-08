Taille, part, tendances émergentes et prévisions du marché de l’acide nitrique 2029

Définition du marché mondial de l’acide nitrique

Ayant une formule chimique de HNO3, l’acide nitrique est un acide minéral fort et hautement toxique qui est utilisé dans une gamme d’applications industrielles. L’acide nitrique est utilisé dans la production de pigments, de colorants et de peintures. Il est incolore lorsqu’il est utilisé sous forme pure et jaune pâle lorsqu’il se décompose en se mélangeant avec des oxydes.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande de l’acide nitrique , qui était de 23,97 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 32,25 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision. Les « engrais » représentent le segment d’application le plus important sur le marché de l’acide nitrique en raison de la demande croissante de produits agrochimiques dans les régions ou les économies dépendantes de l’agriculture. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Les acides nitriques sont généralement utilisés dans une gamme de productions agrochimiques. Les acides nitriques peuvent être toxiques et corrosifs pour le corps, en particulier les yeux et le nez s’ils entrent en contact avec celui-ci. L’acide nitrique provoque une irritation des yeux, de la peau et des muqueuses.

La chaîne de valeur complète et les éléments essentiels en aval et en amont sont passés au crible dans ce rapport. Des tendances essentielles comme la mondialisation, les progrès de la croissance renforcent la régulation de la fragmentation et les préoccupations écologiques. Ce rapport de marché couvre les données techniques, l’analyse des usines de fabrication et l’analyse des sources de matières premières de l’industrie Acide nitrique et explique quel produit a la pénétration la plus élevée, ses marges bénéficiaires et son statut de R&D. Le rapport fait des projections futures basées sur l’analyse de la subdivision du marché qui comprend la taille du marché mondial par catégorie de produit, l’application de l’utilisateur final et diverses régions.

Ce rapport sur le marché de l’acide nitrique couvre les données du fabricant, y compris l’expédition, le prix, les revenus, le bénéfice brut, le dossier d’entretien, la distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Acide nitrique

Le paysage concurrentiel du marché Acide nitrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’acide nitrique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide nitrique sont:

Yara (Norvège)

Nutrien Ltée (Canada)

BASF SE (Allemagne)

3M (États-Unis)

Dow (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

LSB INDUSTRIES (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

CF Engrais Royaume-Uni. (ROYAUME-UNI)

Innospec (États-Unis)

ADEKA CORPORATION (Japon)

Dorf Ketal Chemicals (I) Pvt. Ltd. (États-Unis)

Groupe de spécialités PMC (États-Unis)

Afton Chemical (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Clariant (Suisse)

LANXESS (Allemagne)

Mayzo, Inc. (États-Unis)

Solvay (Belgique)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Arkema (France)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché Acide nitrique

COVID-19 [feminine] a eu un impact sur diverses industries manufacturières au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Plusieurs pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil et bien d’autres ont imposé un confinement face à ce qui a entraîné la fermeture des installations de production et de fabrication. Les activités minières ont été temporairement arrêtées pendant le confinement pour freiner la propagation du COVID-19 et l’acide nitrique est largement utilisé dans les activités minières et d’exploration. La chaîne d’approvisionnement de nombreuses unités de fabrication a été affectée au cours de cette période, entraînant une baisse importante des revenus et des bénéfices. Cependant, avec les assouplissements croissants, une augmentation des importations et des exportations est attendue de manière significative. Les autorités gouvernementales respectives commencent à lever ces blocages forcés, ce qui est un signe positif pour le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2020, LSB INDUSTRIES a signé un nouveau contrat de fourniture d’acide nitrique à long terme avec un client pour la fourniture d’environ 70 à 100 kilotonnes d’acide nitrique par an, renforçant ainsi l’activité acide nitrique de l’entreprise. Portée du marché mondial de l’acide nitrique

Le marché de l’acide nitrique est segmenté en fonction du type de produit, de la qualité, de la concentration, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

fumant

Non fumant

Sur la base du type de produit, le marché de l’acide nitrique est segmenté en fumant et non fumant.

Noter

Commercial

Les autres

Sur la base du grade, le marché de l’acide nitrique est segmenté en commercial et autres.

Concentration

Acide nitrique dilué (68 %)

Acide nitrique concentré (69%-71%)

Sur la base de la concentration, le marché de l’acide nitrique est segmenté en acide nitrique dilué (68%) et en acide nitrique concentré (69%-71%).

Application

Les engrais

Nitrate d’ammonium

Nitrobenzène

Di-isocyanate de toluène

Acide adipique

Nitro Chlorobenzène

Polyuréthanes

Polyamides

Les autres

Sur la base des applications, le marché de l’acide nitrique est segmenté en engrais, nitrate d’ammonium, nitrobenzène, di-isocyanate de toluène, acide adipique, nitro chlorobenzène, polyuréthanes, polyamides et autres.

Industrie d’utilisation finale

Produits agrochimiques

Explosifs

Produits chimiques

Exploitation minière

Les autres

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’acide nitrique est segmenté en produits agrochimiques, explosifs, produits chimiques , mines et autres.

Analyse régionale du marché Acide nitrique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de Acide nitrique Industry sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

