Taille, part, tendances du secteur et prévisions du marché de la BI mobile jusqu’en 2028

The Insight Partners ajoute « Mobile BI Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis » à sa boutique, fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future sur le marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance fait l’objet d’une recherche indépendante afin de fournir une analyse qualitative de ses implications.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Mobile BI. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de la BI mobile.

Principaux fournisseurs couverts dans ce rapport :

Société Zoho

Yellowfin International Pty.Ltd

Tibco Software, Inc.

Logiciel Tableau

Institut SAS

SAP SE

Rosslyn Analytics, Ltd

Qlik Technologies, Inc.

Oracle Corporation

Microstratégie, Incorporé

Les applications mobiles acquièrent une réputation au niveau mondial en raison de leur plate-forme et de leur interface conviviales. Ces applications sont devenues le besoin quotidien de ceux qui utilisent des appareils portables tels que des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables, car elles fournissent des données exactes et en temps réel. Les entreprises subissent une pression croissante pour prendre plus rapidement des décisions supérieures. Les systèmes mobiles d’intelligence d’affaires (BI) sont organisés pour répondre aux deux besoins, c’est-à-dire suivre le rythme des rivaux et essayer d’obtenir un avantage sur l’opposition.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Mobile BI Market.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de la BI mobile est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché BI mobile est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial de la BI mobile est segmenté en fonction du type, de l’activité, de la taille de l’organisation et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché est segmenté en service, logiciel. Sur la base des affaires, le marché est segmenté en finances, ventes. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en médias et divertissement, énergie et services publics, vente au détail et commerce électronique, informatique et télécommunications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, autres

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

Segmentation du marché de la BI mobile par région/pays :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

