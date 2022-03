Taille, part, tendances du marché des excipients en Amérique du Nord -2028: stratégies, opportunités, principales entreprises, analyse régionale et prévisions

Le rapport de marché convaincant donne des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe dans ce rapport d’étude de marché. Ce rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent de nos jours une solution de rapport d’étude de marché.

Marché des tumeurs neuroendocrines en Amérique du Nord devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 679,49 millions USD d'ici 2028.

Scénario de marché du marché des excipients en Amérique du Nord

Les excipients pharmaceutiques impliquent tout dans un médicament sauf celui des ingrédients pharmaceutiques actifs . Ces molécules ne possèdent aucune propriété médicinale et sont finalement utilisées pour améliorer l’absorption physiologique du médicament. Les excipients sont de nature inerte et permettent à la molécule médicamenteuse de s’appliquer aux patients sous la bonne forme.

Les avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels agissent comme un moteur de la croissance du marché des excipients au cours de la période de prévision. La longue durée du processus de développement de médicaments devrait entraver le marché des excipients au cours de la période de prévision. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des excipients. La considération de sécurité dans le stockage et le transport constitue un défi pour la croissance du marché des excipients.

Le rapport sur le marché des excipients en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché des excipients, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des excipients et taille du marché

Le marché des excipients est classé en dix segments notables basés sur l’origine, la catégorie, les produits, le type de chimie, la synthèse chimique, la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2021, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2021, le segment des excipients primaires domine le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères , sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. En 2021, le segment des polymères domine le marché car les polymères sont utilisés comme enveloppes de gélatine dans la fabrication de capsules.

Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. En 2021, le segment des plantes domine le marché en raison de sa nature moins chère, non toxique, de nature biodégradable et ne présente aucun effet indésirable sur les êtres humains.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. En 2021, le segment du lactose monohydraté domine le marché en raison de ses multiples propriétés.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux de revêtement , désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glidients , agents chélatants, agents anti-mousse et autres. En 2021, le segment des liants et adhésifs domine le marché en raison de ses propriétés.

Sur la base des formes galéniques, le marché des excipients est segmenté en solides , semi-solides et liquides. En 2021, le segment solide domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. En 2021, le segment des excipients oraux domine sur le marché car la majorité des médicaments, y compris le traitement de première ligne, sont disponibles sous forme orale avec la plus grande efficacité et un fort début d’action.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques car ces sociétés sont responsables de la production de médicaments sous toutes les formes posologiques telles que solides, semi-solides et liquides.

Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car il est la principale source de distribution des excipients.

Analyse au niveau du pays du marché des excipients en Amérique du Nord

Le marché des excipients en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, de l’origine, de la catégorie, des produits, du type de chimie, de la synthèse chimique, de la fonctionnalité, des formes posologiques, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des excipients en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des excipients en Amérique du Nord avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison des innovations dans les produits biopharmaceutiques, de l’attention croissante portée aux médicaments orphelins et des avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent de nouvelles opportunités sur le marché des excipients

Le marché des excipients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance des excipients dans chaque pays, l’impact de l’avancement des excipients et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des excipients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des excipients

Le paysage concurrentiel du marché des excipients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société concernant le marché des excipients en Amérique du Nord.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des excipients jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries AG

The Lubrizol Corporation (filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

PLC du groupe Kerry

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Couleurcon

Usine chimique Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

SMA

Croda International Plc

BÉNÉO

Avantor, Inc.

Omya SA

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

Groupe MEGGLE Wasserbourg

