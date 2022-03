Taille, part, tendances du marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique | Analyse, segments, principaux acteurs clés, moteurs et tendances jusqu’en 2028

Marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique document fournit un synopsis complet sur l’étude pour le marché et son impact sur l’industrie. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues, et en conséquence les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Data Bridge Market Research analyse que le marché Asie-Pacifique des équipements de soins intensifs affichera un TCAC d’environ 10,25 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante des troubles chroniques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de soins de santé avancées, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance du marché des équipements de soins intensifs.

D’après le nom lui-même, il est clair que l’équipement de soins intensifs est une combinaison de dispositifs médicaux et de technologie utilisée pour fournir des soins intensifs aux patients. Certains des exemples d’équipements de soins intensifs sont l’oxymètre de pouls, la pompe à perfusion, les ventilateurs et autres.

La montée en puissance des compétences en recherche et développement de l’industrie des sciences de la vie à des fins d’administration de médicaments est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La croissance de la prévalence des troubles cardiovasculaires, l’augmentation du nombre d’accidents de la route et l’augmentation des opérations chirurgicales sont d’autres déterminants de la croissance du marché. L’occidentalisation croissante, l’augmentation rapide du nombre d’établissements de soins de santé à travers le monde et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, un scénario de remboursement inapproprié et défavorable dans les économies en développement et sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. De plus, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement et à l’installation et à l’entretien de certains équipements poseront d’autres défis pour le marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées entravera également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des équipements de soins intensifs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de soins intensifs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Royal Philips SA

GENERAL ELECTRIC

Medtronic

B.Braun Melsungen AG

Dragerwerk AG & Co. KGaA

Société des sciences de la vie Edwards

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Getinge AB

HEYER Medical AG

Integra LifeSciences Corporation

Portée et taille du marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en fonction du type de produit, du type de surveillance, du patient, de l’application, de l’utilisateur final, du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en moniteurs patient, dispositifs d’apnée du sommeil, défibrillateur, appareil d’anesthésie, ventilateurs, pompe à perfusion et réchauffeur de sang.

Sur la base des types de surveillance, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en surveillance hémodynamique, surveillance des signes vitaux, surveillance neurologique et surveillance des fonctions cérébrales.

Basé sur le patient, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en adultes, gériatriques, pédiatriques et nouveau-nés.

Sur la base des applications, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en chirurgies, angioplastie coronarienne, fibrillation auriculaire, syndrome coronarien aigu, pulmonaire, embolie, thrombose veineuse profonde et hémodialyse.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, établissements de soins à domicile et centre de traumatologie.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en appels d’offres directs, distributeur et appel d’offres.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de soins intensifs en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de soins intensifs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de surveillance, patient, application, utilisateur final, canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de soins intensifs sont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

Les économies émergentes comme l’Inde et la Chine dans la région Asie-Pacifique dominent le marché des équipements de soins intensifs en raison des activités croissantes de recherche et développement dans les sciences médicales, de la prévalence croissante des maladies respiratoires et de l’amélioration des établissements de santé.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de soins intensifs fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements de soins intensifs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des équipements de soins intensifs. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

