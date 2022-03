Taille, part, tendances, développement de la croissance, opportunité clé, application et prévisions du marché des excipients au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2028

Le marché des excipients au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 300,89 millions USD d’ici 2021-2028. La demande croissante de voies alternatives d’administration/de formes posologiques et le besoin croissant d’excipients pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des excipients au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries SA

The Lubrizol Corporation (filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

PLC du groupe Kerry

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Couleurcon

Usine chimique Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

SMA

Croda International Plc

BÉNÉO

Avantor, Inc.

Omya SA

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

Groupe MEGGLE Wasserbourg

Faits saillants du rapport :

1. Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2029.

2. Paysage concurrentiel

3. Segments/régions potentiels et de niche présentant une croissance prometteuse

4. Pour obtenir un aperçu complet du marché.

5. Analysez et prévoyez le marché en fonction du type, de la fonction et de l’application.

6. Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et l’analyse financière clé.

L’objectif du rapport:

Le rapport vise à fournir toutes les informations sur le marché ainsi que toutes les valeurs du TCAC et l’analyse des parts de marché de tous les acteurs du marché. Le rapport est une information vitale sur le marché qui explique tout le paysage concurrentiel et tous les segments du marché tout en analysant et en prévoyant le marché pour les années à venir. Le rapport fournit également tous les détails en termes de développements récents sur le marché et tous les fabricants.

Portée et taille du marché des excipients au Moyen-Orient et en Afrique

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2022, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2022, le segment des excipients primaires domine le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

