Taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus du marché du pétrole CBD en Amérique du Nord

Le marché de l’huile de CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 38,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et qu’il devrait atteindre 26 063 132,76 USD. mille d’ici 2027 Une sensibilisation accrue, un canal de distribution efficace et une disponibilité facile sont les facteurs de croissance du marché.

La légalisation de l’utilisation médicale et récréative de l’huile de CBD accélère la croissance du marché. Aux États-Unis, l’huile de CBD est considérée comme une drogue de l’annexe I qui a maintenant été légalisée dans presque tous les pays. En novembre 2018, trente-trois États américains, ainsi que le district de Columbia, Porto Rico et Guam, ont légalement autorisé la marijuana à des fins médicales personnelles. En raison de la légalisation des produits à base d’huile de CBD, le marché s’est élargi et la vente du produit a maintenant augmenté via divers canaux de distribution. Cela agit comme un moteur dans la croissance du marché de l’huile de CBD.

Le principal facteur qui entrave la croissance du marché est un environnement réglementaire peu clair. Des normes réglementaires peu claires conduisent les consommateurs à utiliser des produits à base d’huile de CBD non réglementés du marché noir avec une sécurité et une qualité inconnues, ce qui entraîne non seulement l’insatisfaction des clients, mais également le taux de production de l’huile de CBD elle-même. L’environnement réglementaire peu clair pour l’utilisation des produits à base d’huile de CBD dans différents pays crée un scénario de confusion parmi les habitants qui ralentit la croissance du marché de l’huile de CBD dans le pays en question.

Ce rapport sur le marché de l’huile de CBD fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, discute des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de changements dans le marché de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, géographique expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché du pétrole CBD, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché de l’huile de CBD est segmenté en non aromatisé et aromatisé . En 2020, le non aromatisé dominera le marché en raison de l’utilisation accrue du non aromatisé pour la récréation de nouveaux produits.

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de CBD est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques , produits pharmaceutiques et nutraceutiques, application industrielle. En 2020, le segment pharmaceutique et nutraceutique domine en raison de l’énorme consommation de chanvre et de produits dérivés de l’huile de CBD augmentant la fabrication pharmaceutique.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile CBD est segmenté en direct et indirect. En 2020, le segment direct domine car le nombre croissant de plateformes de conseil en produits domine le segment dans la région.

Analyse au niveau national du marché de l’huile de CBD

Le marché de l’huile de CBD est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, type de produit, catégorie de produit, application et canal de distribution sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’huile de CBD sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé de l’huile de CBD, associée aux tendances croissantes des aliments et des boissons au CBD dans la région, qui augmentent également la demande d’huile de CBD.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Utilisation accrue des plantes médicinales sur le marché de l’huile de CBD

Le marché de l’huile de CBD vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays dans la base installée de différents types de produits pour le marché de l’huile de CBD, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires pour les préparations pour nourrissons et ses impact sur le marché de l’huile de CBD. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Diamond CBD, NuLeaf Naturals, LLC, CV Sciences, Inc., ConnOils LLC, Medical Marijuana, Inc., FOLIUM BIOSCIENCES, IrieCBD, PureKana ., CBD American Shaman., Canopy Growth, Elixinol Global Limited, Kazmira, Aphria et Curaleaf, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Des entreprises du monde entier lancent également de nombreux développements de produits qui accélèrent également la croissance du marché de l’huile de CBD.

