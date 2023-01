Taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus du marché de la thérapie physique

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché mondial de la physiothérapie ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, segment clé, analyse des cinq forces de Porter et paysage concurrentiel.

Data Bridge Market Research analyse que la physiothérapiemarché qui était de 23,1 milliards USD en 2021, atteindrait 37,24 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,15% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance , segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Téléchargez l’exemple PDF de rapport sur le marché de la physiothérapie (y compris les graphiques, les graphiques et la liste des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-physical-therapy-market

Marché mondial de la physiothérapie

En avril 2020, ATI Physical Therapy, une organisation de soins de santé privée et reconnue au niveau national basée aux États-Unis et spécialisée dans la réadaptation ambulatoire et les services de soins de santé connexes, a introduit un service de physiothérapie virtuel ou en ligne.

Aperçu du marché mondial de la physiothérapie :

La physiothérapie est un terme qui fait référence à une variété de procédures utilisées pour soulager la douleur et restaurer la mobilité des parties du corps humain blessées comme les membres et les articulations. Il donne à ceux qui ont de graves problèmes musculo-squelettiques et neuromusculaires, qu’ils soient acquis ou héréditaires, un nouveau souffle de vie. Il est également administré aux patients après des procédures telles que le remplacement articulaire et la restauration musculaire, dans lesquelles une partie du corps est immobilisée pendant une période prolongée. Étant donné que les améliorations médicales ont augmenté le taux de survie des prématurés et des victimes de traumatismes et d’accidents vasculaires cérébraux, la demande d’évaluation et de traitement de leurs troubles biophysiques a augmenté. Cela propulse le marché mondial des services de physiothérapie vers de nouveaux sommets.

La physiothérapie est un type de traitement qui utilise des pratiques telles que l’exercice, le massage et d’autres pour soulager toute maladie ou blessure. Les traitements physiques gériatriques, la physiothérapie cardiaque et pulmonaire, la physiothérapie neurologique et d’autres types de thérapies charnelles sont parmi les plus courants.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché de la physiothérapie, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-physical-therapy-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la physiothérapie sont :

AmeriCare Physical Therapy (États-Unis)

Rehab Alternatives PLLC (États-Unis)

PIVOT Physical Therapy (États-Unis)

ProHealth Limited (Hong Kong)

BTL (Inde)

DJO LLC (États-Unis)

Performance Health (États-Unis)

Athletico Physical Therapy (États-Unis)

Geisinger Health (États-Unis)

Select Medical Corporation (États-Unis)

Knight Health Holdings, LLC (États-Unis)

Concentra, Inc. (États-Unis)

EMS Physio Ltd. (Royaume-Uni)

US Physical Therapy, Inc. (États-Unis)

Portée du marché mondial de la physiothérapie

Le marché de la physiothérapie est segmenté en fonction du groupe d’âge, de la procédure de traitement, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Tranche d’ âge

Pédiatrie

Adultes

Personnes âgées

Application

Physiothérapie orthopédique Physiothérapie

gériatrique Physiothérapie

neurologique Physiothérapie

cardio-pulmonaire et pulmonaire

Autres Hôpitaux

utilisateurs finaux Cabinets privés Cliniques externes Centres de sports et de fitness Autres Procédure de traitement Équipement Thérapies Produits Physiothérapie Dynamique du marché Moteurs

Progrès dans le secteur de la santé Le marché devrait augmenter en raison d’une augmentation du nombre d’incidents survenus dans le monde. D’autres facteurs tels que les progrès des établissements de santé, la disponibilité de la physiothérapie dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cabinets privés et autres, le vieillissement croissant de la population et le nombre croissant de personnes souffrant de maladies neurologiques devraient stimuler le marché de la physiothérapie de 2022 à 2029.

Pour plus d’analyses sur la demande de physiothérapie pour un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-physical-therapy-market

Points clés couverts par le marché de la physiothérapie Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes

Volumes de ventes de remplacement du

marché Marché de base installée

par marques

Volumes de procédures

de marché Analyse des prix des produits de

marché Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins de

marché Cadre réglementaire du marché et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Part de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents

du marché Applications à venir

Étude des innovateurs du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelles sont les principales opportunités du marché de la physiothérapie ?

Quel est le segment d’application ?

Qui sont les principaux acteurs opérant sur le marché de la physiothérapie?

Quelle région du marché de la physiothérapie devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision ?

Parcourez la table des matières complète sur le marché de la physiothérapie – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-physical-therapy-market

Explorez la couverture complète DBMR sur le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/ global-hyperbaric-oxygen-therapy-hbot- market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardiac-resynchronization-therapy-marke https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardiac-resynchronization- thérapie-crt-devices-market https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intraoperative-radiation-therapy-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market