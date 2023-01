Taille, part, tendances, demande, escompte de croissance, segmentation et perspectives de revenus du marché des remplisseurs cutanés en Amérique du Nord

L’étude du marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent sur le marché. ans.

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des produits de comblement dermique devrait atteindre la valeur de 5 714,57 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse et aperçu du marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord

Le produit de comblement dermique est une substance semblable à un gel qui est injectée sous la peau pour restaurer le volume perdu, souvent les plis et lisser les lignes ou améliorer les contours du visage. L’utilisation des produits de comblement cutané a rapidement augmenté ces dernières années en raison de diverses offres d’améliorations esthétiques et de rajeunissement qui n’étaient auparavant réalisables qu’avec des chirurgies. Ceux-ci deviennent très populaires pour les méthodes de rajeunissement du visage. Le remplissage dermique peu invasif montre des résultats instantanés dans les thérapies cosmétiques de remplacement du volume. Ces appareils donnent du volume au visage, boostent et améliorent la qualité de la peau. Diverses méthodes telles que les injections sont utilisées pour l’augmentation. Ces charges peuvent donner des lèvres plus pulpeuses et plus charnues à des fins esthétiques. Il existe de nombreux types de produits de comblement dermiques qui peuvent être injectés dans les lèvres et autour de la bouche et qui maintiennent le volume des lèvres de manière temporaire ou permanente selon le type de produit utilisé. Certains acteurs du marché sont impliqués dans les produits nouveaux et innovants, et leurs produits sont sous pipelines. Au cours des dernières années, de nouveaux produits de comblement dermique innovants ont été développés pour augmenter la croissance du marché des produits de comblement dermique, et les acteurs du marché améliorent leur portefeuille de produits. De nombreux acteurs du marché sont impliqués dans la fabrication de produits de comblement cutané avec des innovations qui ouvrent la voie à la croissance du marché. de nouveaux produits de comblement dermique innovants ont été développés pour augmenter la croissance du marché des produits de comblement dermique, et les acteurs du marché améliorent leur portefeuille de produits. De nombreux acteurs du marché sont impliqués dans la fabrication de produits de comblement cutané avec des innovations qui ouvrent la voie à la croissance du marché. de nouveaux produits de comblement dermique innovants ont été développés pour augmenter la croissance du marché des produits de comblement dermique, et les acteurs du marché améliorent leur portefeuille de produits. De nombreux acteurs du marché sont impliqués dans la fabrication de produits de comblement cutané avec des innovations qui ouvrent la voie à la croissance du marché.

Définition du marché

Les produits de comblement cutané sont des substances conçues pour être injectées dans la peau pour ajouter de la plénitude et du volume. Les substances utilisées dans les produits de comblement cutané comprennent l’hydroxylapatite de calcium (un composé de type minéral présent dans les os), l’acide hyaluronique , le polyalkylimide, l’acide polylactique, les microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA). Les produits de comblement cutané peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, notamment le derme profond, la profondeur d’implantation (un moyen superficiel et supérieur, et les niveaux sous-cutanés) ; longévité de la correction (temporaire et permanente) ; l’allergénicité, la composition de l’agent (allogreffes, semi/entièrement synthétiques, xénogreffes ou autologues) ; et comportement stimulant (processus physiologiques de prolifération tissulaire endogène) par rapport aux charges de remplacement (effet de remplacement de l’espace).

Les produits de comblement temporaires tels que l’HA et le collagène sont biodégradables et durent de 4 à 9 mois. Les effets secondaires potentiels et l’insatisfaction sont également de courte durée. Par conséquent, les produits de comblement temporaires sont toujours utilisés comme première ligne de traitement pour conserver les produits de comblement de longue durée pour les futures visites de patients.

Les charges permanentes sont essentiellement utilisées dans l’altération des rides profondes et des sillons de la peau, qui sont au-delà des rides normales du visage. Ils sont considérés comme une excellente option dans le rajeunissement du visage, en particulier dans la lipodystrophie du VIH. Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est principalement utilisé pour des effets sûrs, efficaces et durables.

Dynamique du marché des produits de comblement dermique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Opportunités

Accroître les activités de financement de la recherche esthétique

La chirurgie plastique, l’épilation non désirée, le raffermissement de la peau, l’anti-âge, l’élimination de l’excès de graisse, le remodelage du corps et plusieurs autres procédures cosmétiques qui doivent être effectuées par le biais de procédures peu invasives suivent les dispositifs médicaux esthétiques qui sont utilisés pour améliorer l’apparence, l’embellissement et d’autres améliorations. partie du corps. Diverses fondations et organisations gouvernementales investissent beaucoup dans la recherche esthétique.

Avancement dans les nouveaux produits de comblement dermique

Les produits de comblement cutané se présentent sous la forme de substances semblables à des gels, qui sont injectées sous la peau pour restaurer le volume perdu, adoucir les plis et lisser les lignes. Il est également utilisé pour améliorer les contours du visage ; chaque année, plus d’un million de personnes préfèrent ce traitement populaire de transformation du visage pour restaurer les rides et l’apparence des lignes du visage. Les produits de comblement cutané sont un moyen de traitement efficace pour paraître plus jeune sans temps d’arrêt ni intervention chirurgicale. Le médicament de comblement cutané est injecté dans la peau, ce qui aide à combler les rides du visage. Il existe différents types de médicaments de comblement cutané disponibles, les types les plus courants étant l’hydroxylapatite de calcium, l’acide hyaluronique, le polyalkylimide, l’acide polylactique et autres. L’avancement des marques de produits de comblement dermique contribuera à stimuler la demande du marché.

Contraintes/Défis

Coût élevé des procédures esthétiques

Le coût est toujours une considération dans la procédure élective. Le coût du produit de comblement dépend du type de produit de comblement et de la quantité utilisée dans le traitement. De plus, le coût du traitement est basé sur les qualifications et l’expertise de la personne effectuant le traitement de comblement dermique. Le traitement cosmétique du produit de comblement dermique est une procédure ambulatoire sûre et c’est un traitement très populaire pour restaurer le volume perdu et traiter certains signes de vieillissement, mais le coût élevé des procédures devrait entraver la demande du marché.

Manque de professionnels qualifiés

Les procédures de traitement esthétique sont de différents types de technologie à base de laser, de technologie à base d’énergie et de lumière pulsée intense, entre autres. Toutes ces techniques nécessitent des compétences interpersonnelles qualifiées afin de mener à bien un traitement efficace.

De plus, les progrès technologiques rapides dans ce domaine entraînent également un manque de professionnels qualifiés. Le manque de professionnels qualifiés pose un défi majeur lors de la manipulation des appareils et de l’exécution des interventions chirurgicales.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2022, Sinclair Pharma a annoncé que la société avait reçu le marquage CE européen pour Perfectha Lidocaine dans le traitement de la correction des rides, du remodelage du visage et de la restauration du volume. Ce certificat CE entraîne le lancement de Perfectha Lidocaine au Royaume-Uni et sur tous les principaux marchés européens.

Analyse/aperçus régionaux du marché des remplisseurs cutanés

Le marché des produits de comblement dermique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, par type de produit, par type de matériau, par application, par type de médicament, par utilisateur final et par canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de comblement cutané sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de l’utilisation exponentielle de la chirurgie mini-invasive pour les traitements de la peau dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits de comblement dermique

Le paysage concurrentiel du marché des produits de comblement dermique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits de comblement dermique.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord jusqu’en 2028

Taille du marché mondial des produits de comblement cutané

Cadre réglementaire et modifications des produits de comblement dermique

Part de marché mondiale des produits de comblement cutané dans différentes régions

Produits de comblement cutané Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente des produits de comblement cutané pour différentes régions

Données sur les ventes de produits de comblement cutané pour les concurrents du marché

Étude sur les principaux fournisseurs et perturbateurs des produits de comblement cutané

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Suneva Médical

Teoxane SA

Croma-Pharma GmbH

REMPLI

Sinclair Pharma (une filiale de Huadong Medicine)

Revance

BIOXIS Pharmaceutique

BioPlus Co., Ltd.

Zhejiang Jingjia Medical Technology Co., Ltd.

Laboratoires Galderma, LP

Allergan (Une filiale d’Abbvie Inc.)

Merz North America, Inc (filiale de Merz Pharma)

Prollenium Technologies Médicales

Contura International Ltd.

HUMEDIX (une filiale de HUONS GLOBAL)

Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited

