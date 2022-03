Taille, part, tendances, croissance, stratégies concurrentielles et prévisions du marché des logiciels de point de vente pour restaurants jusqu’en 2029

Les recherches et analyses menées dans Restaurant POS Software Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des logiciels de point de vente pour restaurants.

Le marché des logiciels de point de vente pour restaurants devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 4 960,44 millions d’ici 2028. Utilisation croissante du logiciel de point de vente parmi différents types de restaurants agissant comme un facteur majeur de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits. , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des logiciels de point de vente pour restaurants, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des logiciels de point de vente pour restaurants et taille du marché

Sur la base des composants, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants est segmenté en logiciels, matériel et services. En 2021, le segment des logiciels détenait une part maximale du marché des logiciels de point de vente pour restaurants en raison de facteurs tels que la nécessité de gérer efficacement les opérations telles que la commande de nourriture, l’inventaire, le traitement des paiements, l’interaction client, les ventes et autres.

Sur la base du type, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en système de point de vente mobile, système de point de vente pour tablette, système de point de vente terminal, système de point de vente en ligne, système de point de vente de kiosque libre-service et autres. En 2021, le segment des systèmes de terminaux de point de vente représentait la plus grande part du marché en raison de l’attention croissante portée aux paiements sans contact, de la demande de mobilité parmi les restaurants, de la forte adoption des menus numériques et de la transformation numérique globale observée dans l’industrie hôtelière.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en système DOS, système Linux, système Windows, MAC et Android. En 2021, le segment Android détenait la plus grande part du marché en raison des avantages offerts par le système d’exploitation Android tels que la flexibilité, la personnalisation, le coût, la durabilité élevée, l’intégration facile et autres.

Sur la base de l’utilisation, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en ligne et hors ligne. En 2021, le segment en ligne détenait une plus grande part du marché car il permet au restaurant d’accepter les commandes et de gérer les transactions de manière sécurisée.

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en pointage des employés, gestion des stocks, suivi et rapports, compatibilité des tablettes, traitement des cartes de crédit/débit, impression des reçus, intégration comptable, création de menus et autres. En 2021, le segment de la gestion des stocks détenait la plus grande part du marché en raison du besoin élevé de gérer les stocks, notamment quand commander, combien commander et plus encore.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment du cloud détenait une plus grande part du marché en raison de la disponibilité d’un grand nombre de logiciels de point de vente de restaurants basés sur le cloud, de la gestion des coûts, de la prise de décisions basées sur les données et de l’amélioration de l’expérience client.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en grandes entreprises et en PME. En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part du marché en raison de facteurs tels que la précision des commandes, l’amélioration du calendrier des services, le passage à la base de données cloud, la gestion efficace des opérations relatives au bar et au restaurant et le suivi en temps réel des ventes et la génération de rapports.

Sur la base du type de restaurant, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en restaurants à service rapide (QSR) et restaurants à service complet (FSR). En 2021, le segment des restaurants à service complet (FSR) détenait une part maximale du marché en raison de l’adoption rapide des nouvelles technologies numériques, de l’élimination des tâches papier et de l’amélioration de la précision des commandes, de la personnalisation facile des repas, du processus de paiement rapide et de la gestion précise des tables.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, la Chine et l’Inde. , Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Oracle, Infor., Toshiba Tec Corporation, NCR Corporation, Toast, Inc., Appetize Technologies, Inc., Clover Network, Inc., Epos Now, eZee BurrP!, Future POS., Global Retail Technology Limited., Guest Innovations, Inc., Kitchen CUT Limited, LAVU, INC., Lightspeed, LimeTray., Loyverse, Mad Mobile., PAR Technology Corp., POSitouch, Revel Systems., Shift4 Payments, LLC, SpotOn Transact, Inc. ., Square, Inc., talech, Inc., TouchBistro Inc., Worldline entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des logiciels de point de vente pour restaurants.

Par exemple,

En septembre 2020, NCR Corporation a collaboré avec Microsoft pour alimenter les services connectés numériques NCR (DCS). Dans le cadre de cette collaboration, le logiciel de gestion de l’Internet des objets (IoT) des services connectés numériques de NCR fonctionnera sur la technologie Azure IoT AI. Grâce à cela, les clients du commerce de détail, de la restauration et des banques de NCR bénéficieront d’une solution de surveillance et de services gérés IoT. Cela a aidé l’entreprise à améliorer ses offres et à mieux répondre à la demande changeante des consommateurs.

En janvier 2020, Toshiba Tec Corporation a lancé des imprimantes de reçus de point de vente (POS) pour le marché de l’hôtellerie. Les nouvelles imprimantes de reçus ont amélioré l’expérience client dans les points de vente de l’hôtellerie. Cette imprimante est certifiée IP21, durable et résistante aux éclaboussures qui protège contre les objets solides et les liquides répandus dans les restaurants, les bars et les hôtels. Cela a aidé l’entreprise à améliorer ses offres et à se développer sur le marché.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de logiciels de point de vente pour restaurants grâce à une gamme étendue de tailles.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises du logiciel de point de vente pour restaurants

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

