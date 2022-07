Taille, part, tendances, croissance massive du marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique et devrait atteindre 6,59 milliards USD et croître à 6,30% CAGR prévu d’ici 2029

La biodégradabilité, les dermatologues du monde entier préconisent les charges d’acide hyaluronique comme l’une des procédures injectables les plus populaires. L’élimination des rides, l’augmentation des lèvres, la restauration du volume et du contour, l’élimination des cicatrices, l’hydratation et la rhinoplastie ne sont que quelques-unes des opérations cosmétiques qui proposent une large gamme de produits accessibles sur le marché. Pour prolonger le cycle de vie de leurs produits et leur position sur le marché, les fabricants investissent massivement dans le développement et la commercialisation de produits. Restylane Lyft, par exemple, a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en mai 2018 pour la réparation du volume et des rides sur le dos des mains chez les patients âgés de 21 ans et plus, ce qui en fait le premier traitement de ce type approuvé par la FDA pour les mains. ou des endroits autres que le visage.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique, qui était de 4,04 milliards USD en 2021, atteindrait 6,59 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique sont:

Allergan (Irlande)

Anika Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Bio Plus Co., Ltd. (Corée du Sud)

Bioxis Pharmaceuticals (France)

Bohus Biotech AB (Suède)

Candela Medical (États-Unis)

Galderma Laboratories LP (États-Unis)

Genzyme Corp. (États-Unis)

NUVISAN GmbH (Allemagne)

Laboratoires Vivacy (France)

LG Chem (Corée du Sud)

Medicis Aesthetics Holdings, Inc. (États-Unis)

Merz Pharmaceuticals (Allemagne)

Sculpt Luxury Dermal Fillers Ltd. (États-Unis)

Sinclair Pharma (États-Unis)

Dynamique du marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique

Conducteurs

Augmentation du besoin de thérapies esthétiques et cosmétiques anti-âge

En raison de ses propriétés hydratantes et viscoélastiques, ainsi que de sa faible toxicité, les produits à base d’acide hyaluronique sont indiqués lorsqu’il existe un besoin accru de thérapies anti-âge mini-invasives. Le besoin d’une peau d’apparence plus jeune et sans défaut à l’aide de procédures de dermatologie esthétique ambulatoires et non invasives devrait stimuler le marché mondial des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique. En outre, l’industrie est susceptible de bénéficier d’une augmentation du tourisme médical pour diverses procédures esthétiques.

Augmentation de la demande de soins du visage mini-invasifs

Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’adaptation des produits cosmétiques à base d’acide hyaluronique devrait favoriser la croissance du marché. En outre, une population vieillissante et les progrès des techniques chirurgicales à base d’acide hyaluronique, telles que l’utilisation des ultrasons pour améliorer l’efficacité du traitement, devraient entraîner l’adaptation des produits. En outre, une augmentation du nombre de procédures cosmétiques effectuées dans le monde devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de produits de comblement invasifs

Un nombre croissant de cliniques de dermatologie à travers le monde dans diverses régions a également contribué à l’expansion du marché. Un autre facteur influençant le marché mondial des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique est l’avancement de la technologie d’injection du produit de comblement dans la peau, ainsi qu’une augmentation du revenu disponible des clients, qu’ils peuvent désormais consacrer aux procédures de comblement dermique. Cela permet également au marché mondial des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique de croître de manière significative à l’avenir.

Augmentation de l’efficacité des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique

Certains des principaux facteurs à l’origine de l’expansion mondiale du marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique comprennent une augmentation de la demande de beauté esthétique et une sensibilisation accrue dans les domaines établis et émergents. La R&D continue, le développement de nouveaux produits, l’augmentation de la population âgée, l’amélioration des caractéristiques de sécurité et le vieillissement précoce de la peau dû à l’évolution rapide des variables environnementales devraient tous propulser le marché des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique vers l’avant.

Opportunités

La demande accrue d’injections invasives de produits de comblement pour éliminer les rides de la peau et lui donner un aspect plus jeune propulse le marché mondial des produits de comblement à base d’acide hyaluronique. L’expansion du marché est également due à une augmentation du nombre de cliniques dermatologiques dans diverses régions du monde. Un autre moteur du marché mondial des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique est l’avancement de la technologie d’injection du produit de comblement dans la peau, qui a coïncidé avec une augmentation du revenu disponible des consommateurs, leur permettant d’investir dans des procédures utilisant des produits de comblement cutané. En conséquence, le marché mondial des produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique devrait augmenter à un rythme rapide à l’avenir.

Contraintes/Défis

Les opérations de comblement dermique sont coûteuses en raison d’une pénurie de professionnels qualifiés. Cependant, le coût élevé des opérations de comblement dermique peut limiter la croissance du marché mondial des produits de comblement dermique à base d’acide hyaluronique.

