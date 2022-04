Taille, part, tendances, croissance du marché des tumeurs neuroendocrines en Asie-Pacifique, par type et devrait atteindre 929,49 millions USD d’ici 2028

Le rapport d’activité du marché des tumeurs neuroendocrines en Asie-Pacifique est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Des données compétentes et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport de marché sont synonymes de précision et d’exactitude. Le rapport contient de nombreuses informations et solutions commerciales qui permettront de rester en tête de la concurrence. La façon la plus précise de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle et, par conséquent, ce rapport a été structuré en analysant de nombreux fragments du scénario de marché actuel et à venir.

Le marché Asie-Pacifique des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 929,49 millions USD d’ici 2028. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché et l’avènement de programmes de vaccination de masse contre les tumeurs neuroendocrines sont susceptibles d’être les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché :

F. Hoffmann-La Roche Ltd Bristol-Myers Squibb Company Viatris Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Novartis AG Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Eli Lilly and Company LUPIN Exact Sciences Corporation Pfizer Inc. Ipsen Pharma Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG) BioSynthema Inc. Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc. Bionano Genomics callistopharma Illumina, Inc. GlaxoSmithKline plc Segmentation du marché :

Marché des tumeurs neuroendocrines Asie-Pacifique, par classification (filet fonctionnel et filet non fonctionnel), site (poumon, pancréas, tractus gastro-intestinal (GI), grade (grade 1 {tumeur de bas grade}, grade 2 {tumeur de grade intermédiaire} , grade 3 {tumeur de haut grade}), type (diagnostic et traitement), voie d’administration (orale et parentérale), mode d’achat (sur ordonnance et en vente libre (OTC)), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, radiothérapie Centres de santé, soins à domicile et autres), canal de distribution (appel d’offres direct, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres), pays (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam , reste de l’Asie-Pacifique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

