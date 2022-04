Taille, part, tendances, croissance du marché des technologies de santé numériques – Analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028 || DBMR

Marché des technologies de santé numérique est le rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été rédigé de la manière prévue. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché traite d’un éventail d’aspects importants liés au marché qui peuvent être énumérés comme suit ; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, positionnement, segmentation, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs .

Le marché des technologies de santé numériques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 68,17 milliards USD d'ici 2028 et croître à un TCAC de 4,80% dans la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les technologies numériques de la santé sont la fusion des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont largement utilisées pour la santé et les soins de santé pour améliorer l'efficacité de la prestation des soins de santé, pour rendre les médicaments plus spécifiques et plus ingénieux.

Scénario de marché du marché mondial des technologies de santé numériques

Les technologies numériques de la santé sont la fusion des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont largement utilisées pour la santé et les soins de santé afin d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé, de rendre les médicaments plus spécifiques et plus ingénieux.

L’essor de l’intelligence artificielle , de l’IoT et du big data fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des technologies de santé numériques. En outre, l’augmentation de l’adoption des soins de santé numériques et les avancées technologiques dans les technologies de santé numériques devraient également stimuler la croissance du marché mondial des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, la forte adoption des applications de santé mobiles et des initiatives de soutien et une augmentation des alliances stratégiques devraient également stimuler la croissance du marché. De plus, la forte pénétration des smartphones et l’amélioration de l’infrastructure informatique des soins de santé dans les pays industrialisés devraient également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des technologies de santé numériques.

L’augmentation rapide des investissements en capital-risque, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du besoin de services de santé numériques dans les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que les dépenses d’investissement et les exigences de maintenance élevées et les problèmes de sécurité concernant les données des patients limitent la croissance du marché des technologies de santé numériques, alors que la technologie de santé numérique est incapable de fournir les résultats promis, ce qui peut remettre en question la croissance de la santé numérique. marché des technologies.

Ce rapport sur le marché des technologies de santé numériques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des technologies de santé numérique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont Koninklijke Philips NV, AT&T Intellectual Property, Cerner Corporation, athenahealth, Inc., BioTelemetry, Inc., eClinicalWorks, Agfa-Gevaert Group, Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Abbott, Bosch Healthcare Solutions GmbH, Bayer AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Johnson & Johnson Services, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., OMRON Corporation, AdvancedMD, Inc., iHealth Labs Inc. , et IBM parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché mondial des technologies de santé numériques met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique, qui contribuent tous à mener les entreprises vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport de marché explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport fournit une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Par conséquent, un rapport d’activité met l’accent sur des aspects plus importants du marché ou de l’industrie.

Étendue du marché mondial des technologies de la santé numérique et taille du marché

Le marché des technologies numériques de santé est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, mhealth, analyse de la santé et systèmes de santé numériques. La télésanté a ensuite été segmentée en télésoins et télésanté. Les télésoins ont en outre été sous-segmentés en surveillance des activités et gestion des médicaments à distance. La télésanté a en outre été sous-segmentée en surveillance SLD et consultation vidéo. mHealth a en outre été segmenté en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur de tension artérielle, lecteur de glycémie, oxymètre de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont en outre été segmentés en dossiers de santé électroniques et systèmes de prescription en ligne.

Le marché des technologies de santé numériques peut être segmenté en fonction du mode de livraison sur site et basé sur le cloud.

Le segment des composants du marché des technologies numériques de santé est segmenté en logiciels , services et matériel .

Sur la base des applications, le marché des technologies numériques de la santé est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des technologies de santé numériques

Le marché des technologies de santé numériques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, mode de livraison, composant, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des technologies de santé numériques en raison de l’augmentation des coûts des soins de santé, de l’adoption élevée des smartphones, des progrès des réseaux de couverture et de l’augmentation rapide de la demande de services de télésanté. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide de la pénétration des smartphones, de l’adoption élevée d’appareils portables intelligents et d’une augmentation de la demande de DME et de DSE.

La section par pays du rapport sur le marché des technologies de santé numériques fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des technologies de santé numériques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des technologies numériques de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.