Taille, part, tendances, croissance du marché des stéthoscopes électroniques et devrait atteindre une valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de estetoscopios electrónicos alcance el valor de USD 139,93 millones para 2029, con una tasa compuesta anual de 5,6 % durante el período de pronóstico. El aumento del gasto en atención médica está acelerando el crecimiento del mercado de estetoscopios electrónicos.

Escenario de mercado del mercado mundial de estetoscopios electronicos

Les stéthoscopes électroniques ont été développés ces dernières années. Ils sont purement une extension de la technologie destinée à aider à améliorer le diagnostic des maladies. Les stéthoscopes électroniques sont connus pour être accompagnés de programmes ou de logiciels d’auscultation assistée par ordinateur qui facilitent l’enregistrement et la visualisation des sons pour un diagnostic précis et précoce de l’état pathologique.

Dynamique du marché des stéthoscopes électroniques

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des stéthoscopes électroniques au cours de la période de prévision sont:

L’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires peuvent faire référence à un certain nombre de conditions, telles que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral , insuffisance cardiaque, arythmie , etc.

Évolutions technologiques de l’appareil.

Les stéthoscopes électroniques utilisent une technologie et des circuits de pointe pour dépasser les niveaux sonores superficiels entendus dans les stéthoscopes traditionnels.

Numérisation rapide dans les soins de santé

On estime également que la pénétration d’Internet haute vitesse et l’adoption croissante d’appareils portables dans le secteur de la santé ralentiront la croissance du marché des stéthoscopes électroniques.

Opportunités

De plus, la tendance à la hausse des stéthoscopes électroniques en raison du fardeau croissant des maladies pulmonaires et cardiovasculaires offrira encore plus d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des stéthoscopes électroniques dans les années à venir.

Restrictions/Défis

D’autre part, la hausse du coût du stéthoscope numérique par rapport au stéthoscope normal devrait entraver la croissance du marché du stéthoscope électronique au cours de la période. Cependant, l’intrusion d’autres appareils électroniques pourrait encore remettre en cause la croissance du marché des stéthoscopes électroniques dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des stéthoscopes électroniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, marché modifications de la réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance des catégories de marché, domination des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des stéthoscopes électroniques, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour le résumé du marché. analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché Stéthoscopes électroniques

La demande de services de santé augmente en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19. La COVID-19 étant une maladie pulmonaire, il est essentiel de se concentrer sur les poumons et le cœur dans tout plan de traitement. De plus, des solutions de soins de santé basées sur la technologie sont explorées lorsque cette nouvelle maladie a des effets secondaires difficiles à traiter avec les méthodes actuelles. Les stéthoscopes électroniques sont un élément crucial du boom technologique mondial pour traiter cette nouvelle maladie. En raison d’énormes investissements et d’activités de recherche et développement, le marché devrait croître à un bon rythme après le COVID-19.

Portée du rapport :

TOP ACTEURS CLÉS sur le marché mondial des stéthoscopes électroniques

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des stéthoscopes électroniques sont Eko Devices Inc., eKuore, GLOBAL MEDIA GROUP, 3M, ADInstruments, Thinklabs Medical LLC, Meditech Equipment, Co., Ltd, AMBISEA Technology Corp., Ltd, HD Medical, Inc. . . ., FarmaSino Pharmaceuticals (Anhui) Co., Ltd, Cardionics Inc., Deviceinformed, TELESENSI, Welch Allyn., Yuwell India, Diagnostic Corporation, Rudolf Riester GmbH, American Diagnostic Corporation, Ultrascope. et Sklar Surgical Instruments, entre autres.

Desarrollo reciente

Eko anunció en mayo de 2021 que su estetoscopio inteligente con algoritmo de inteligencia artificial (IA) para identificar soplos cardíacos ha sido aprobado como preciso y confiable, con un rendimiento comparable al de un cardiólogo.

En 2020, Thinklabs One, el estetoscopio electrónico más pequeño y poderoso del mundo, anunció el estetoscopio electrónico tecnológicamente avanzado que permite la auscultación remota segura durante el COVID-19, manteniendo seguros a los profesionales de la salud. Usando parlantes externos, auriculares o auriculares que se colocan sobre o debajo del equipo de protección personal, los médicos pueden escuchar el corazón y los pulmones de los pacientes mientras usan EPP o desde una distancia segura (EPP).

Portée du marché mondial des stéthoscopes électroniques

Le marché des stéthoscopes électroniques est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

stéthoscopes amplificateurs

Numérisation du stéthoscope

Sur la base du type, le marché des stéthoscopes électroniques est segmenté en stéthoscopes amplificateurs et stéthoscopes numérisés .

Technologie

Système de poitrine intégré

système de transmission sans fil

Système de tête de récepteur intégré

Autres

Sur la base de la technologie, le marché des stéthoscopes électroniques est segmenté en système de sonnerie intégré, système de transmission sans fil, système de casque récepteur intégré, etc.

utilisateur final

hôpitaux

cliniques

établissements médicaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Camps de soins à domicile

laboratoires de cathétérisme

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des stéthoscopes électroniques est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements médicaux, centres de chirurgie ambulatoire , camps de soins à domicile et laboratoires de cathétérisme.

Analyse/résumés du marché régional des stéthoscopes électroniques

Le marché des stéthoscopes électroniques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type de produit, technologie et utilisateur final sont fournies, comme indiqué ci-dessus.

Los países cubiertos en el informe de mercado Estetoscopios electrónicos son EE. UU., Canadá y México, América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China, Japón e India. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l ‘Sudamerica.

L’Amérique du Nord domine le marché des stéthoscopes électroniques en raison de l’adoption croissante de nouvelles technologies. En outre, la présence d’acteurs clés majeurs et l’acquisition et l’introduction de produits technologiquement avancés stimuleront davantage la croissance du marché des stéthoscopes électroniques dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des stéthoscopes électroniques en raison de l’augmentation de la population gériatrique. En outre, les exigences croissantes en matière de produits dans les pays émergents et la hausse des dépenses de santé devraient stimuler davantage la croissance du marché des stéthoscopes électroniques dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des stéthoscopes électroniques vous donne également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des stéthoscopes électroniques, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et des changements dans réglementation des soins de santé. Les scénarios et leur impact. sur le marché des stéthoscopes électroniques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des stéthoscopes électroniques

Le paysage concurrentiel du marché des stéthoscopes électroniques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché des stéthoscopes électroniques.

