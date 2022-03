Taille, part, tendances, croissance du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 341 854,33 millions d’ici 2027. L’augmentation de la population vieillissante et l’utilisation croissante des médias sociaux pour les soins à domicile sont les principaux facteurs qui renforcent la croissance du marché.

Scénario de marché des soins aux personnes âgées

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins aux personnes âgées en Chine détient la part de marché la plus élevée, suivi du Japon, de l’Inde et de la Corée du Sud, entre autres dans la région Asie-Pacifique. Le leader du marché, Koninklijke Philips NV, détient une part de marché estimée à environ 25,0 % à 27,0 % de part de marché dans la région Asie-Pacifique. La société s’est impliquée dans la prise de décision stratégique afin d’augmenter son activité et de renforcer sa position sur le marché. Par exemple, en novembre, Philips India Ltd a élargi son secteur des services à domicile de soins de santé, qui fournit des services étendus et des installations de soins de santé de haute qualité à domicile.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Koninklijke Philips NV, Right At Home LLC., BAYADA Home Health Care ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des soins aux personnes âgées devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Koninklijke Philips NV et BAYADA Home Health Care qui sont les leaders du marché des soins aux personnes âgées. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des soins aux personnes âgées.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Droit à la maison, LLC

Royal Philips SA

Soins à domicile BAYADA

Groupe Econ Santé

À la place de la maison, Inc.

Groupe Econ Santé

ORPEA GROUPE

St Luke’s Eldercare Ltd.

Groupe de soins au bois de rose

Medtronic

Soins de santé intérimaires inc.

United Medicare Pte Ltd

Points forts de cette étude Rapport d’étude de marché :

1. Établir un profil stratégique des principaux acteurs et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché

2. Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur , pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW)

3. Paramètres clés qui stimulent ce marché et freinent sa croissance

4. Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés.

5. Renseignez-vous sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Certaines des questions clés auxquelles ce rapport répond:

● Un aperçu détaillé de ce marché aide à fournir aux clients et aux entreprises des stratégies d’élaboration.

● Les facteurs influents qui font prospérer la demande et les contraintes du marché.

● Quelle est la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

● Quelles tendances, défis et barrières auront un impact sur le développement et le dimensionnement de ce marché ?

● Analyse SWOT de chaque acteur clé mentionné ainsi que son profil d’entreprise à l’aide du mécanisme d’outil des cinq forces de Porter pour compléter le même.

● Quelle dynamique de croissance ou accélération du marché porte au cours de la période de prévision ?

Il y a 15 chapitres pour afficher ce rapport d’étude de marché

Chapitre 1, Définition, spécifications et classification de, Applications de, Segment de marché par régions;

Chapitre 2, Structure des coûts de fabrication, matières premières et fournisseurs, processus de fabrication, structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3, Données techniques et analyse des usines de fabrication, capacité et date de production commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et source technologique, analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4, Analyse globale du marché, Analyse des capacités (segment de l’entreprise), Analyse des ventes (segment de l’entreprise), Analyse des prix de vente (segment de l’entreprise);

Chapitre 5 et 6, Analyse du marché régional comprenant les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon, la Corée et Taïwan, Analyse du marché par segment (par type);

Chapitre 7 et 8, Analyse du marché par segment (par application) Analyse des principaux fabricants

Chapitre 9, Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit Invasif, Non invasif, Tendance du marché par application;

Chapitre 10, Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11, L’analyse des consommateurs du marché mondial;

Chapitre 12, Résultats de la recherche et conclusion, annexe, méthodologie et source de données ;

Chapitre 13, 14 et 15, Canal de vente du marché, distributeurs, commerçants, revendeurs, résultats de recherche et conclusion, annexe et source de données.

Options de personnalisation • Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)

Options de personnalisation