Taille, part, tendances, croissance du marché des soins aux personnes âgées au Brésil | Aperçu des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché brésilien des soins aux personnes âgées augmentera à un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile contribuera à alimenter la croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Les soins aux personnes âgées, également appelés soins aux personnes âgées, sont un service qui répond aux besoins et aux désirs des personnes âgées. Comprend les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite (également appelées soins résidentiels), les soins palliatifs et les soins à domicile. Il comprend un large éventail de pratiques et d’institutions en raison de la grande variété de besoins en matière de soins aux personnes âgées et de perspectives culturelles sur les personnes âgées.

L’augmentation des maladies chroniques chez les personnes âgées, la croissance de la population gériatrique et la sensibilisation accrue aux soins aux personnes âgées accéléreront probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision 2022-2029. En raison du changement de mode de vie, les personnes âgées se tournent désormais vers les soins aux personnes âgées et cela offre de multiples avantages tels que les soins à domicile, les soins infirmiers et autres.

La demande croissante d’établissements de soins résidentiels pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques telles que la démence et la maladie d’Alzheimer entravera probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d'applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Algunos de los principaux actores cubiertos en el mercado de cuidado de ancianos son Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group, Home Place, Inc., ORPEA GROUPE, St Luke’s Eldercare Ltd., Right at Home, LLC, Rosewood Care Group, Medtronic, Interim HealthCare Inc., United Medicare Pte Ltd., Trinity Health, Exceptional Living Centers, Amedisys, Living Assistance Services, Inc., ElderCareCanada, LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, Extendicare, Prolifico et FC Compassus LLC , entre autres .

