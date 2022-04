Taille, part, tendances, croissance du marché des services gérés dans le cloud – Technologies avancées et opportunités de croissance dans l’industrie mondiale d’ici 2028

Le marché des services gérés dans le cloud est évalué à environ 80 milliards USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 10,00 % sur la période de prévision 2021-2027.

La gestion du cloud fait référence à l’exercice d’un contrôle sur les ressources et les services de l’infrastructure cloud publique, privée ou hybride. Une stratégie de gestion du cloud bien conçue peut aider les professionnels de l’informatique à contrôler ces environnements informatiques dynamiques et évolutifs. La montée en puissance de l’infrastructure informatique et de ses fonctionnalités dans les télécommunications et la demande croissante de maintenance des données ont conduit à l’adoption des services gérés dans le cloud au cours de la période de prévision. Par exemple : Selon l’IBEF, l’Inde est actuellement le deuxième marché mondial des télécommunications avec une base d’abonnés de 1,16 milliard et a enregistré une forte croissance au cours de la dernière décennie. Selon un rapport préparé par la GSM Association (GSMA) en collaboration avec le Boston Consulting Group (BCG), l’économie mobile indienne connaît une croissance rapide et contribuera considérablement au produit intérieur brut (PIB) de l’Inde. Aussi, avec les technologies de service croissantes, l’adoption et la demande de services gérés dans le cloud devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la sécurité des données entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

Les régions clés prises en compte pour l’étude de marché mondiale sur les services gérés dans le cloud comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché grâce aux avancées technologiques. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que la présence d’économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, Hong Kong et le Japon créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché des services gérés dans le cloud dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

HPE (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Ericsson (Suède)

AWS (États-Unis)

Cisco (États-Unis)

Infosys

NTT DATA (Japon)

Fujitsu (Japon)

Accenture (Irlande)

Sirius Computer Solutions

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type de service:

Services aux entreprises

gérés Services de réseau

gérés Services de sécurité

gérés Services d’infrastructure

gérés Services de mobilité gérés Services de

communication et de collaboration gérés

Par taille:

grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

par Secteurs verticaux :

BFSI

Télécom

Gouvernement et secteur public

Santé et sciences de la vie

Commerce de détail et biens de consommation

Industrie

Énergie et services publics

Informatique

Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial des services gérés dans le cloud dans l’étude de marché :

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’

investissement Investisseurs

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché projetée pour le marché de la gestion multi-cloud à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

This report provides comprehensive information on factors expected to influence the market growth and market share in the future.

The report offers the current state of the market and future prospects for various geographical regions.

This report provides both qualitative and quantitative information about the competitive landscape of the market.

Combined with Porter’s Five Forces analysis, it serves as SWOT analysis and competitive landscape analysis.

It provides an in-depth analysis of the market, highlighting its growth rates and opportunities for growth.

