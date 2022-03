Taille, part, tendances, croissance du marché des médicaments contre le cancer gastrique par technologie, application et analyse géographique et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des médicaments contre le cancer gastrique augmente progressivement pour atteindre une valeur estimée à 4,37 milliards USD d’ici 2021-2028, enregistrant un TCAC substantiel de 9,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à une population vieillissante vulnérable, à un pipeline de médicaments robuste et à des personnes adoptant un mode de vie malsain.

Le cancer gastrique est également appelé cancer de l’estomac, un type de cancer qui commence lorsque les cellules cancéreuses se forment dans la paroi interne de l’estomac. Ce cancer progresse généralement lentement. L’indigestion, les brûlures d’estomac, de légères nausées et la perte d’appétit, entre autres, sont considérés comme certains des premiers symptômes de ce cancer. Au fur et à mesure que la tumeur progresse, les symptômes s’aggravent, tels que vomissements, yeux ou peau jaunâtres, douleurs à l’estomac, gonflement de l’estomac, perte de poids, constipation et sang dans les selles.

La prévalence croissante des lymphomes, des adénocarcinomes, des tumeurs stromales gastro-intestinales et des tumeurs carcinoïdes parmi la population à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des médicaments contre le cancer gastrique. L’adoption de modes de vie malsains tels que la consommation chronique de produits du tabac et d’alcool et l’adoption d’un régime alimentaire riche en matières grasses et épicés, une consommation réduite de protéines et l’inactivité physique accélèrent la croissance du marché des médicaments contre le cancer gastrique. Le nombre croissant de centres de traitement du cancer et la disponibilité des thérapies combinées influencent davantage le marché des médicaments contre le cancer gastrique. De plus, l’amélioration du système de santé, la croissance de la population, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation des investissements dans les projets de recherche affectent positivement le marché des médicaments contre le cancer gastrique. Par ailleurs,

D’autre part, le coût élevé associé aux traitements et le manque de soutien financier suffisant des polices d’assurance maladie sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché des médicaments contre le cancer gastrique. L’expiration des brevets de nombreuses entreprises et l’introduction de médicaments génériques devraient défier le marché des médicaments contre le cancer gastrique au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des médicaments contre le cancer gastrique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des médicaments contre le cancer gastrique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Par géographie :

Amérique du NordAmérique du SudEuropeAsie-PacifiqueMoyen-Orient et Afrique

Segmentation : Marché mondial des médicaments contre le cancer gastrique

Par type

AdénocarcinomeLymphomeTumeur stromale gastro-intestinaleTumeur carcinoïdeAutres

Par type de médicament

Chlorhydrate de doxorubicineSunitinibMitomycineImatinibFluorouracilTrastuzumabDocetaxelAutres

Par traitement

MédicamentChimiothérapieThérapie cibléeRadiothérapieImmunothérapieChirurgie

Par voie d’administration

OralInjectable

Principaux acteurs clés :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des médicaments contre le cancer gastrique sont Imugene Limited, Otsuka Pharmaceuticals Co., Ltd, Immutep, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Merck KGaA, Bristol-Myers Squibb Company, Novartis AG, Eli Lilly et Company, Sanofi SA, Amgen Inc., Bayer AG, Celgene Corporation, Gilead Sciences, Inc., AstraZeneca, Ipsen Pharma, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Samumed, LLC, Arbutus Biopharma, ASLAN Pharmaceuticals et entre autres.

Portée et taille du marché des médicaments contre le cancer gastrique

Le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en fonction du type, du type de traitement, du type de médicament, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en adénocarcinome, lymphome, tumeur stromale gastro-intestinale, tumeur carcinoïde et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, chirurgie, radiothérapie, médicaments et autres.

Sur la base du type de médicament, le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en chlorhydrate de doxorubicine, sunitinib mitomycine, imatinib, fluorouracile, trastuzumab et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en oraux et injectables.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des médicaments contre le cancer gastrique est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des médicaments contre le cancer gastrique

Le marché des médicaments contre le cancer gastrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de traitement, type de médicament, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des médicaments contre le cancer gastrique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre le cancer gastrique en raison de la prévalence croissante du cancer de l’estomac et de la disponibilité de technologies de pointe dans les centres de recherche et de traitement du cancer.

Marché des médicaments contre le cancer gastrique L’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

