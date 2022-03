Taille, part, tendances, croissance du marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique Principaux acteurs clés et devrait atteindre 7 390,38 USD d’ici 2027 | DBMR

Marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique rapport de recherche met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et les acquisitions sont examinés en détail dans le rapport de marché A crédible. Il donne un aperçu correct du scénario de marché actuel et des perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’analyse de l’industrie met également à disposition les profils d’entreprise, les spécifications des produits, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Le rapport sur le marché de classe mondiale comprend les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

Le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 7 390,38 USD d’ici 2027 contre 4 603,62 millions USD en 2020, avec une croissance à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le vaste portefeuille de produits avec d’énormes options pour presque tous les principaux types de cancer entre autres stimule davantage la croissance du marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique.

Obtenez un exemple de copie (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Asia-Pacific-Orthopedic-Implants-Market

Scénario de marché des implants orthopédiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des implants orthopédiques dans la région chinoise détient la part de marché la plus élevée, suivi du Japon et de l’Inde. Le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est dominé par Johnson & Johnson Services, Inc. avec la part de marché la plus élevée de 17,11 %, suivi de Zimmer Biomet 16,06 %.

En octobre 2020, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé que sa société de dispositifs médicaux nommée DePuy Synthes avait lancé son produit nommé FIBULINK Syndesmosis Repair System aux États-Unis. Ce nouveau produit lancé par la société a augmenté sa demande et ses ventes sur le marché, ce qui a conduit à augmentation des revenus à l’avenir.

Les implants orthopédiques sont utilisés pour la substitution ou le soutien d’os ou d’articulation manquants ou endommagés dans le corps du patient. Les implants orthopédiques sont envisagés pour traiter les malformations ou les fractures entre autres afin de stabiliser la posture du corps et de rétablir la fonction squelettique normale. Le marché des implants orthopédiques a connu un changement en raison de l’avancement de la technologie conduisant à passer des procédures chirurgicales conventionnelles à l’utilisation de dispositifs de fixation et de prothèses modernes.

La demande d’implants orthopédiques a considérablement augmenté en raison de l’augmentation de la population gériatrique, ce qui augmente encore le risque d’ostéoporose, d’arthrose et de cas croissants de troubles musculo-squelettiques. Cependant, les politiques gouvernementales strictes d’approbation des implants orthopédiques ainsi que le coût élevé associé aux procédures impliquant un traitement par implant orthopédique peuvent entraver la croissance du marché des implants orthopédiques.

Le rapport sur le marché des implants orthopédiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quels autres pays Johnson & Johnson Services, Inc., Zimmer Biomet et Stryker ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché chinois des implants orthopédiques et les leaders du marché ciblant le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des implants orthopédiques devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Johnson & Johnson Services, Inc., Zimmer Biomet et Stryker, qui sont les leaders du marché des implants orthopédiques. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché des implants orthopédiques.

Pour plus d’analyses sur le marché des implants orthopédiques, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=asia-pacific-orthopedic-implants-market

Portée et taille du marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique

Le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est classé en cinq segments notables basés sur les produits, le type d’appareil, le biomatériau, les procédures et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en remplacements articulaires de reconstruction , implants rachidiens, traumatologie et craniomaxillofacial, implants dentaires et orthobiologiques. En 2020, le segment des remplacements articulaires reconstructifs domine le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique en raison de l’escalade de la population gériatrique entraînant une incidence accrue de l’ostéoporose et de l’arthrose.

Sur la base du type d’appareil, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en dispositifs de fixation interne et dispositifs de fixation externe . En 2020, le segment des dispositifs de fixation interne domine le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation de la population gériatrique qui augmente le risque d’ostéoporose.

Sur la base des biomatériaux, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en biomatériaux métalliques , biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels et autres. En 2020, le segment des biomatériaux métalliques domine le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique en raison de la rentabilité de ces matériaux.

Sur la base des procédures, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en chirurgie ouverte , dispositifs de fixation interne, dispositifs de fixation externe, chirurgie mini-invasive (MIS), dispositifs de fixation interne et dispositifs de fixation externe. En 2020, le segment de la chirurgie ouverte domine le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique en raison de l’escalade des fractures liées à l’ostéoporose et de la complexité des cas muscosquelettiques qui nécessitent une zone d’observation plus large.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, centres de soins ambulatoires, cliniques spécialisées, centres orthopédiques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique car les hôpitaux sont le principal lieu d’approvisionnement en services en cas d’accident ou de blessure nécessitant entre autres des chirurgiens orthopédiques.

Développement du marché des implants orthopédiques

En décembre 2020, Zimmer Biomet a annoncé avoir acquis A&E Medical avec son portefeuille complet de dispositifs de fermeture sternale. Cette acquisition réalisée par la société a augmenté son portefeuille d’implants orthopédiques, ce qui a entraîné une augmentation des ventes et de la demande de son produit sur le marché, ce qui augmentera encore ses revenus à l’avenir.

Portées du marché des implants orthopédiques

Le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté sur la base des pays suivants : Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique.

Toutes les analyses par pays du marché des implants orthopédiques sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base des produits, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en remplacements articulaires de reconstruction , implants rachidiens, traumatologie et craniomaxillofacial, implants dentaires et orthobiologiques. Sur la base du type d’appareil, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en dispositifs de fixation interne et en dispositifs de fixation externe. Sur la base des biomatériaux, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels et autres. Sur la base des procédures, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en chirurgie ouverte, dispositifs de fixation interne, dispositifs de fixation externe, chirurgie mini-invasive (MIS), dispositifs de fixation interne et dispositifs de fixation externe. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, centres de soins ambulatoires, cliniques spécialisées, centres orthopédiques et autres.

Le rapport d’étude de marché sur les implants orthopédiques en Asie-Pacifique présente des profils d’entreprises systémiques qui illustrent comment les mouvements de plusieurs acteurs et marques clés stimulent le marché. Le rapport fournit un examen de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Il couvre également les prédictions concernant l’arrangement raisonnable des incertitudes et les dernières techniques. Ce rapport d’activité couvre un large champ d’application qui prend en compte les scénarios de marché, les prix comparatifs entre les principaux acteurs, les dépenses et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Le rapport de marché de grande envergure réalise également une étude sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-orthopedic-implants-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des implants orthopédiques jusqu’en 2027

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Impact du COVID-19 sur le marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

Chambre Biomet

Smith & Nephew plc

Medtronic

Stryker

B.Braun Melsungen AG

Appareil médical Cie., Ltd de Changzhou Waston.

Integra LifeSciences

Chirurgie RTI

Institut Straumann AG

WL Gore & Associates, Inc.

Groupe Corin

Auxéine médicale

Canwell Medical Co., Ltd.

Narang Medical Limited

Technologie traumatisée

GPC Médical Ltée.

Globus Médical

Arthrex, Inc.

Siora Surgicals Pvt. Ltd.

Société CONMED

OSSTEM IMPLANT CO., LTD

NuVasive, Inc.

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Asia-Pacific-Orthopedic-Implants-Market

Le document d’étude de marché sur les implants orthopédiques en Asie-Pacifique examine les principaux aspects du marché, notamment son amélioration, son développement, sa position et autres. Les enquêtes de l’industrie dans ce rapport fournissent un examen et des données spécifiés par classes. Il souligne les principaux fabricants mondiaux et analyse le paysage concurrentiel du marché. Le rapport comprend également une connaissance sans fond de la définition du marché, des moteurs du marché et des contraintes du marché, des classifications, des applications et des engagements. De plus, un rapport effectue une analyse des ventes (consommation) du marché, en se concentrant sur les principaux acteurs pour évaluer leurs ventes, leur prix, leurs revenus et leur part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région.

Options de personnalisation