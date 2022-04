Taille, part, tendances, croissance du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord et devrait atteindre 7 130,53 millions USD d’ici 2029 || DBMR

Marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord est le rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été rédigé de la manière prévue. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché traite d’un éventail d’aspects importants liés au marché qui peuvent être énumérés comme suit ; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, positionnement, segmentation, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs .

Une étude analytique du rapport de marché persuasif aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés aux habitudes d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Ce rapport d’étude de marché est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et d’une manière organisée de rassembler et de documenter des informations sur l’industrie, le marché ou les clients potentiels. Un rapport d’analyse de marché contient également un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analysant méticuleusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le marché nord-américain des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 7 130,53 millions d’ici 2029 contre 2 641,51 millions USD en 2021. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité des médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et des produits chimiques extraits de plantes. Les drogues psychédéliques ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalées comme facilitant les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et drogues dissociatives (comme le PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques. Ces médicaments ont de larges applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, le trouble de stress post-traumatique, le trouble panique, la dépression résistante au traitement et la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le LSD (dérivé de l’acide lysergique) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

La prévalence croissante des troubles mentaux dans le monde devrait agir comme moteur de la croissance du marché. La réglementation gouvernementale stricte devrait constituer un défi pour la croissance du marché. L’augmentation des essais en cours devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, les effets secondaires associés pourraient remettre en cause la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse ag

Doughlas produits pharmaceutiques limités

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique, qui contribuent tous à orienter les entreprises vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport de marché explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport fournit une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Par conséquent, un rapport d’activité met l’accent sur des aspects plus importants du marché ou de l’industrie.

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en sept segments notables qui sont par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution.

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2022, le segment synthétique devrait dominer le marché nord-américain des drogues psychédéliques, car la plupart des drogues psychédéliques sont fabriquées à partir de sources synthétiques.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres. En 2022, le segment des empathogènes devrait dominer le marché nord-américain des drogues psychédéliques car il produit des expériences émotionnelles pour le traitement des troubles psychologiques.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2022, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique devrait dominer le marché des médicaments psychédéliques en Amérique du Nord, car la plupart des composants principaux des médicaments pschdéliques sont l’acide gamma-hydroxybutyrique qui est disponible sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres. En 2022, le segment de la narcolepsie devrait dominer le marché nord-américain des médicaments psychédéliques, car le médicament est efficace dans le traitement de la narcolepsie.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable. En 2022, le segment oral devrait dominer le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord, car il s’agit de la forme de médicament d’administration la plus pratique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord car la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2022, le segment des pharmacies hospitalières devrait dominer le marché des médicaments psychédéliques en Amérique du Nord, car la demande de médicaments des pharmacies hospitalières détient une part importante du marché.

