Taille, part, tendances, croissance du marché des dispositifs de neuromodulation – Technologies avancées et opportunités de croissance dans l’industrie mondiale d’ici 2028 || DBMR

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de neuromodulation affichera un TCAC d’environ 11,18 % pour la période de prévision 2021-2028. La demande croissante de dispositifs médicaux miniaturisés, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la prévalence croissante des troubles neurologiques et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation.

Scénario de marché des dispositifs de neuromodulation interne

Selon Data Bridge Market Research, le marché interne des dispositifs de neuromodulation connaît une croissance dans les régions en développement en raison de facteurs tels que le nombre croissant de patients atteints de maladies cérébrales et la disponibilité facile du pipeline de produits et l’augmentation des applications des économies émergentes et l’introduction de dispositifs plus petits et rechargeables dans le période de prévision 2019-2026. D’autre part, l’augmentation des investissements dans les économies émergentes créera davantage de nouvelles opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché interne des dispositifs de neuromodulation ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des dispositifs de neuromodulation interne en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2026. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des dispositifs de neuromodulation internes.

Les dispositifs de neuromodulation sont les instruments médicaux utilisés pendant le processus de neuromodulation qui utilise de l’électricité ou des agents chimiques dans le corps pour stimuler les sites neurologiques. La neuromodulation est utilisée pour traiter un large éventail de maladies neurologiques telles que l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, les maladies cérébrovasculaires et la maladie de Parkinson.

La recrudescence de la prévalence de la maladie de Parkinson dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’attention croissante portée aux avancées technologiques dans le domaine de la santé, associée à un nombre accru d’essais cliniques, est un autre déterminant de la croissance du marché. L’augmentation du tourisme médical et l’augmentation du taux d’approbation des neurostimulateurs généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, les coûts élevés associés à l’équipement feront dérailler le taux de croissance du marché. Le manque d’experts médicaux et les politiques de remboursement défavorables, en particulier dans les économies en développement et sous-développées, poseront des défis supplémentaires au marché. En outre, le manque de sensibilisation dans les économies arriérées et les faibles taux de diagnostic et de traitement dans les économies émergentes entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de neuromodulation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs de neuromodulation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement du marché des nouveaux dispositifs de neuromodulation interne

En novembre 2018, Stimwave LLC a annoncé le lancement du système SCS sans fil avec l’autorisation de la FDI. C’est le logiciel avancé qui permettra aux patients de contrôler leur appareil de traitement de la douleur et de neuromodulation à l’intérieur du corps, alors qu’il est conçu de manière à pouvoir être utilisé dans un iphone, un ipod touch et une montre apple.

Portée du marché des dispositifs de neuromodulation interne

Le marché des dispositifs de neuromodulation interne est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des dispositifs de neuromodulation internes sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en stimulateur de la moelle épinière, stimulateur cérébral profond, stimulateur du nerf vague, stimulateur du nerf sacré, stimulateur du nerf gastrique. Sur la base du type de plomb, le marché est segmenté en plomb percutané et à palette. Sur la base des indications, le marché est segmenté en syndrome d’échec de la chirurgie du dos, maladie de Parkinson, incontinence urinaire, épilepsie et gastroparésie. Basé sur le type de batterie, le marché est segmenté en primaire et rechargeable. Les utilisateurs finaux couverts par le rapport sont les hôpitaux, les cliniques, les soins de santé à domicile et les soins de santé communautaires.

Les dispositifs de neuromodulation interne sont utilisés pour le traitement des nerfs et aident à fournir la technologie en envoyant des agents électriques et pharmaceutiques dans une zone ciblée. Les dispositifs de neuromodulation sont utilisés pour traiter les maladies chroniques, la maladie de Parkinson, les tremblements essentiels et d’autres maladies bénéficient de ce traitement.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des dispositifs de neuromodulation interne jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Medtronic

Société scientifique de Boston

Abbott

Nevro Corp

Cyberonics, Inc.

Neuros Médical

Inspire Medical Systems Inc

StimGuard LLC

Thérapeutique SPR

ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA

BioControl Médical

Bioness Inc.

ReShape Lifesciences, Inc.

LivaNova PLC

NeuroPace, Inc.

Synapse Biomédical Inc.

Sotérix Médical Inc

accélérant

DynaMD

StimGuard LLC

