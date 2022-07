Taille, part, tendances, croissance du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique par segments, produits, entreprises, régions, statistiques, aperçu et prévisions du secteur

Le rapport généralisé sur le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique propose une enquête méticuleuse sur le scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Le rapport de l’industrie identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie de la santé. Ce document de marché comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les données et informations sur l’industrie de la santé sont tirées de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des revues, puis validées par les experts du marché. Marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afriquerapport couvre les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs et principaux types, principales applications.

Le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché thérapeutique numérique.

Les principales entreprises fournissant des thérapies numériques (DTx) sont Fitbit, Inc., ResMed, Omada Health, Inc. et Samsung, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de la thérapie numérique (DTx), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et de service, application, mode d’achat et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître avec le taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car les pays du Moyen-Orient et d’Afrique sont d’importants pays en développement et se concentrent sur l’augmentation de l’utilisation des produits thérapeutiques numériques (DTx) et la sensibilisation à leur sujet. L’Afrique du Sud devrait dominer le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison du nombre croissant de cas de diabète.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapeutique numérique (DTx) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des ventes de produits thérapeutiques numériques (DTx), l’impact de l’avancement de la thérapeutique numérique (DTx) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien à la thérapeutique numérique ( DTx). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Étendue du marché et taille du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est classé en quatre segments basés sur le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services . En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car avec la situation pandémique en cours, la sécurité est la principale responsabilité, donc les gens auraient tendance à préférer ce segment et les maladies dominantes augmenteront le marché.

Sur la base des applications, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement / aux soins devrait dominer, car cela fournirait un traitement pour les troubles chroniques qui prévalent et l’amélioration du style de vie aura tendance à augmenter le marché.

Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel . En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché puisque de nombreuses personnes acceptent individuellement la plateforme de santé numérique et souhaitent se faire soigner sans aucun contact et les initiatives prises par les agences gouvernementales auront tendance à augmenter le marché.

Sur la base du canal de vente, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont principalement préférés directement aux clients et donc augmenter le style de vie et laisser le marché se développer.