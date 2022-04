Taille, part, tendances, croissance du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord Principaux acteurs clés et industrie par segments d’utilisateurs finaux || DBMR

Marché nord-américain de la gestion du cycle des revenus (RCM) Le rapport de recherche a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance et un succès absolus dans l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses à l’échelle mondiale, l’amélioration de la conformité aux mandats réglementaires pour l’adoption des dispositifs de dossiers médicaux électroniques et l’augmentation des compétences en recherche et développement ont entraîné l’augmentation de la valeur marchande de la gestion du cycle de revenus nord-américain (RCM) . Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) affichera un TCAC d’environ 12,18 % pour la période de prévision 2021-2028.

La gestion du cycle des revenus est l’épine dorsale de l’industrie de la santé utilisée pour gérer les finances des prestataires. La gestion du cycle de revenus est le processus d’utilisation d’un logiciel de facturation médicale qui facilite le suivi des épisodes de soins aux patients, de l’enregistrement et de la planification des rendez-vous au paiement final d’un solde.

La numérisation croissante des économies, en particulier des économies émergentes, des politiques gouvernementales favorables et une croissance favorable grâce à la conformité réglementaire, et une prise de conscience croissante des avantages de la gestion du cycle des revenus, tels qu’un traitement plus rapide des réclamations, des refus ponctuels et autres, stimuleront le taux de croissance du marché. L’augmentation des dépenses pour développer l’infrastructure des soins de santé, associée à la hausse des coûts administratifs et opérationnels pour les organisations de soins de santé, stimulera davantage la croissance de la valeur marchande. Le risque accru de maladies chroniques et la demande croissante de solutions RCM basées sur le cloud apparaîtront également comme d’autres moteurs importants de la croissance du marché.

Cependant, le manque de professionnels de la technologie et d’experts dans les économies en développement et sous-développées mettra à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. De plus, les prix élevés, les risques de confidentialité associés aux systèmes informatiques de santé et la maintenance coûteuse entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché au niveau national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM),

Portée et taille du marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en fonction du produit, de la fonction, de l’étape, de la mise en œuvre, du composant et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du produit, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en solutions intégrées et en solutions autonomes.

Sur la base de la fonction, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en gestion des réclamations et des refus, facturation et codage médicaux, vérification de l’admissibilité à l’assurance des patients, remise des paiements, dossier de santé électronique (DSE), amélioration de la documentation clinique (CDI) et autres.

En fonction de l’étape, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en front office, mid office et back office.

Sur la base de la mise en œuvre, le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les médecins généralistes, les laboratoires et autres.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, consultez le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-revenue-cycle-management-market

Analyse au niveau national du marché Gestion du cycle des revenus (RCM)

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) est segmenté en fonction du produit, de la fonction, de l’étape, de la mise en œuvre, du composant et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests cellulaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis en Amérique du Nord dominent le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en raison de la prévalence des technologies de santé avancées, du financement accru des activités de recherche et développement, de la présence de plusieurs grands hôpitaux et systèmes de santé, de la population gériatrique en augmentation et du besoin croissant de réduire les dépenses de santé.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM) vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion du cycle de revenus (RCM), l’impact de la technologie. en utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et son impact sur le marché de la gestion du cycle des revenus (RCM). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse de la part de marché de la gestion du cycle des revenus (RCM) en Amérique du Nord et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché Gestion du cycle des revenus (RCM) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liée au marché de la gestion du cycle des revenus (RCM).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société Cerner

Epic Systems Corporation

Optum, Inc.

McKesson Corporation

3M

Experian plc

Solutions de soins de santé d’Allscripts, Inc.

compagnie générale d’électricité

Qualifié

Solutions de soins de santé AvantageEdge

Groupe Conseil Huron inc.

Diagnostics intégrés Quest

Chetu Inc.

eClinicalWorks

Accent

OUI agir

Crowe s.r.l.

Hinduja Global Solutions Ltd.

Flatworld Solutions Pvt. Limité

wipro limité

AIMA Business and Medical Support LLC

Protiviti Inc

Álvarez & Marsal Holdings, LLC

Société IBM

Brighttree LLC

NTT DATA, Inc.

