Taille, part, tendances, croissance du marché de la biotechnologie et devrait atteindre 2 691 409,16 millions USD d’ici 2028

Le rapport sur le marché mondial de la biotechnologie est un guide brillant pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Le rapport présente sûrement une grande motivation pour les entreprises à rechercher de nouvelles entreprises commerciales et à mieux évoluer. Lors de la génération d’un rapport d’étude de marché, la satisfaction du client est toujours la priorité absolue, ce qui permet aux clients de compter en toute confiance. Les entreprises peuvent efficacement mettre en jeu les données, les statistiques, les recherches et les informations sur le marché incluses dans le rapport de marché gagnant pour prendre des décisions sur les stratégies commerciales et atteindre un retour sur investissement (ROI) maximal.

Les données d’analyse des études de marché incluses dans ce rapport aident les entreprises à planifier des stratégies liées à l’investissement, à la génération de revenus, à la production, aux lancements de produits, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing. L’analyse concurrentielle effectuée dans le rapport de classe mondiale comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles. Avec un dévouement et un engagement total,

Le marché de la biotechnologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409,16 millions USD. d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies chroniques exige des produits et des instruments de biotechnologie avancés qui agissent comme moteur de la croissance du marché de la biotechnologie.

Le marché mondial de la biotechnologie se développe avec des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies infectieuses chroniques et l’intérêt croissant de la biotechnologie dans le domaine de la recherche et du développement. La population gériatrique croissante agit également comme un facteur majeur de croissance du marché.

Cependant, la limitation technique a diminué la demande du marché.

Scénario de marché mondial de la biotechnologie

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de la biotechnologie en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Thermo Fisher Scientific Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 7,91 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits biotechnologiques.

En septembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé le système de PCR numérique Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q, le premier système de PCR numérique entièrement intégré (dPCR) conçu pour fournir des résultats très précis et cohérents en 90 minutes. Ce lancement de produit a créé une voie génératrice de revenus de persistance pour l’entreprise.

Évolution du marché de la biotechnologie

En février 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé avoir finalisé l’acquisition précédemment annoncée de Mesa Biotech, Inc. Cette acquisition devrait renforcer le leadership de l’entreprise sur le marché de la biotechnologie.

En septembre 2021, AstraZeneca Alexion a exercé son option d’acquérir la totalité des actions restantes de Caelum Biosciences. Cette acquisition prévoyait d’accélérer le rythme de croissance de l’entreprise.

Portée du marché de la biotechnologie

Le marché mondial de la biotechnologie est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Russie, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial de la biotechnologie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs et services et logiciels. Sur la base de la technologie, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en nano biotechnologie, technologie PCR, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaire, essais cellulaires, fermentation et autres. Sur la base des applications, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en biopharmacie, bioindustrie, bioservices, bioinformatique et bioagriculture. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche et autres.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la biotechnologie jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché de la biotechnologie

Profilage de la société des huit principaux acteurs du marché de la biotechnologie

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Trinité Biotech

Thermo Fisher Scientific Inc.

Abbott

F. Hoffmann-La Roche SA

Laboratoires Charles River

Eurofins Scientifique

Promega Corporation

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

PerkinElmer Inc.

Takara Bio inc.

Diagnostic orthoclinique

QIAGEN

Agilent Technologies, Inc.

AstraZeneca

Merck KGaA

bioMérieux SA

Myriad Genetics, Inc.

Illumina, Inc.

Pacific Biosciences de Californie, Inc.

Biogène

