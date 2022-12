Taille, part, tendances, croissance, demande, ventes, stratégies, défis, opportunités et prévisions du marché des chatbots de santé 2028

Dernier rapport de recherche «Marché des chatbots médicaux» Publié par Data Bridge Market Research, contient plus de 100 pages d’analyse des stratégies commerciales employées par les acteurs majeurs et émergents de l’industrie, fournissant des informations sur les développements actuels du marché, le paysage, les technologies, les moteurs et les opportunités. et situation actuelle. Le rapport fournit des informations sur les tendances et les développements du marché, les moteurs de croissance, les technologies et l’évolution des structures d’investissement du marché des chatbots médicaux. Medical Chatbots Research évite les examens et évaluations stratégiques très utiles, y compris les tendances générales du marché, les technologies émergentes, les moteurs de l’industrie, les défis, les politiques réglementaires qui stimulent la croissance du marché et les profils et stratégies des acteurs clés.

Le marché de l’analyse des études de marché sur les ponts de données croîtra à un TCAC de 20,00% au cours de la période de prévision ci-dessus. L’augmentation de la connectivité Internet et l’introduction d’appareils intelligents stimulent le marché des chatbots de santé.

Un chatbot est défini comme une application interactive qui utilise l’intelligence artificielle et un ensemble de règles pour interagir avec les humains via un processus de dialogue textuel. Il aide les utilisateurs à saisir de nombreux champs. Le secteur de la santé a toujours été un secteur attractif pour les entreprises développant des applications de chatbot pour les médecins et les patients.

La demande croissante de soins de santé virtuels est un facteur majeur de croissance du marché, et est également un facteur majeur de l’innovation continue et du développement technologique de l’industrie, de l’augmentation des temps d’attente des patients et du manque d’engagement des patients, de la popularité croissante des chatbots dans les soins de santé et de The Growing Popularité des chatbots de santé La demande croissante de bots due à la demande croissante de soins de santé virtuels et à la collaboration croissante entre les principaux acteurs de l’industrie et les prestataires de soins de santé pour la mise en œuvre de chatbots de santé dans différents pays stimule les soins de santé. Principaux moteurs du marché des chatbots de santé. Près de,

Cependant, les préoccupations croissantes en matière de confidentialité sont des facteurs majeurs qui entravent la croissance du marché, tandis que le manque d’expérience dans le développement des chatbots et le manque croissant de sensibilisation et d’incompréhension remettront davantage en cause la croissance du marché des chatbots au cours de la période de prévision ci-dessus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des chatbots médicaux sont HealthTap, Inc., Anboto, Sensely, Inc., Buoy Health, Inc., Infermedica, Babylon, Baidu, Inc., Ada Health GmbH, PACT Care BV, Woebot, GYANT. COM, Inc., Creative Virtual, Your.MD Ltd., Synthetix Ltd., Next IT Corp., CX Company, Inbenta Technologies Inc., eGain, Nuance Communications, Inc. et eCreations. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Par zone géographique : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Raisons d'acheter ce rapport :

Table des matières : Marché mondial des chatbots de santé

1 Introduction

2 Segments de marché

3 Résumé analytique

4 Informations avancées

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les chatbots médicaux dans le secteur de la santé

7 Marché des chatbots de santé, par type de produit

8 Marché des chatbots de santé, par mode

9 Marché des chatbots de santé, par type

10 Santé Marché des chatbots de la santé, par mode

11 Marché des chatbots de la santé, par mode et utilisateur final

12 Marché des chatbots de la santé, par géographie

13

Marché des chatbots de la santé, paysage de l’entreprise 14 Analyse SWOT

15

Profils des entreprises 16 Questionnaire

17 rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Chatbot médical?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Chatbot médical? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Chatbot médical? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des chatbots médicaux auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché mondial des chatbots médicaux? Quels sont les facteurs clés qui animent l’industrie mondiale des chatbots de santé ? Qui sont les principaux acteurs de l’industrie des chatbots médicaux ? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type, application du marché Chatbot médical ? Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix du marché Chatbot médical?

