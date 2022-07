Taille, part, tendances, croissance, demande, revenus, nouvelles innovations, portée future, opportunités et prévisions du marché de la prescription électronique d’ici 2027

Le rapport d’étude de marché sur la prescription électronique est une enquête prudente sur le scénario actuel du marché et les estimations futures qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Le rapport d’étude de marché est très essentiel pour la croissance de l’entreprise car il aide à prendre de meilleures décisions, à améliorer la génération de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à obtenir des résultats rentables. Ce rapport permet à l’industrie de la prescription électronique de visualiser facilement ce qui est déjà disponible sur le marché, ce que le marché anticipe, l’environnement concurrentiel et ce qui devrait être fait pour surpasser le concurrent. Le rapport ePrescription Marketing aide non seulement à gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail qui a été fait pour développer l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 4,1 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 26,86 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les événements indésirables liés aux médicaments, associés au besoin croissant de contrôler les prescriptions d’opioïdes dans les pays émergents, ont eu un impact direct sur la croissance du marché de la prescription électronique.

L’accent croissant mis sur la réduction de l’abus de substances contrôlées a stimulé le marché et agit comme un moteur potentiel pour le marché de la prescription électronique au cours de la période de prévision. La forte adoption des solutions EHR et l’accent croissant mis sur la réduction des erreurs médicales contribuent également à la croissance du marché cible. Diverses initiatives gouvernementales et programmes d’incitation, le besoin croissant de réduire les coûts croissants des soins de santé ainsi que l’utilisation croissante dans la préparation de listes complètes de médicaments et le besoin croissant d’améliorer la qualité des soins de santé augmentent également la taille du marché de la prescription électronique. En outre, la forte adoption de solutions de télésanté intégrées en raison de la pandémie de COVID-19 et des marchés émergents créera diverses opportunités de croissance pour le marché de la prescription électronique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Acteurs du marché couverts :

Health Fusion, Inc., EPIC Systems Corporation, Amazing Charts LLC, Allscripts Healthcare LLC, Athenahealth, GE Healthcare, eclinicalworks, Henry Schein, Inc., DrChrono, Drfirst, Relayhealth, CPSI, Surescripts, Cerner Corporation, MDToolbox, Quality Systems, Inc. ., Dosespot, AdvancedMD Inc., Medical Information Technology, Inc., eClinicalWorks et Aprima Medical Software, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Si vous optez pour la version mondiale d’ePrescription Market ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

